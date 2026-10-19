Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi

·42·Salomatlik
Tungi gadjetlar xavfi: Olimlar qorong‘uda ekranga tikilishning oqibatlarini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qorong‘ida telefondan foydalanish ko‘zda saraton yoki davolab bo‘lmaydigan parda hosil qilishi haqidagi xabarlar ilmiy jihatdan tasdiqlanmagan.
  • Biroq, bunday odat ko‘z charchog‘i, quruqlik sindromi, ko‘rish o‘tkirligining pasayishi va uyqu gormonining buzilishiga olib kelishi mumkin.
  • Mutaxassislar tungi vaqtda gadjetlardan foydalanganda yorug‘lik muvozanatini saqlash, «tungi rejim»ni yoqish va uyqudan oldin kamida 30–60 daqiqa oldin qurilmalardan voz kechishni tavsiya qiladi.

Ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda qorong‘i xonada har kuni yarim soat telefondan foydalanish ko‘z saratonini (onkologik xastalikni) keltirib chiqarishi, ko‘zni davolab bo‘lmaydigan parda qoplashi haqida vahimali xabarlar keng tarqalmoqda.

Ko‘plab foydalanuvchilarni tashvishga solgan ushbu ogohlantirishlar qanchalik asosli va tibbiyot olami bu haqda nima deydi? Soha mutaxassislari ushbu masalaga ilmiy nuqtayi nazardan aniqlik kiritmoqda.

Saraton xavfi: Asossiz mifmi yoki ilmiy dalil?

Tibbiyot mutaxassislari va jahon oftalmologiya assotsiatsiyalari ushbu da’volar bo‘yicha quyidagilarni ta’kidlashadi:

  • Ilmiy isbot yo‘q: Hozirgi kunga qadar smartfon ekranidan taraladigan yorug‘lik ko‘zda saraton (onkologiya) hujayralarini paydo qilishi yoki davolab bo‘lmas parda hosil qilishi bo‘yicha birorta ham rasmiy ilmiy tasdiqlangan tadqiqot mavjud emas;

  • Xabarlarning bo‘rttirilishi: «Davolab bo‘lmaydigan dard» haqidagi vahimali iddaolar ko‘pincha odamlarning e’tiborini tortish va virusli tarqalishni ta’minlash uchun sun’iy ravishda to‘qilgan xabarlar sirasiga kiradi.

Qorong‘uda telefonga tikilishning haqiqiy zararlari

Garchi saraton xavfi isbotlanmagan bo‘lsa-da, qorong‘i muhitda yorqin ekranga uzoq vaqt qarab yotish ko‘rish qobiliyatiga jiddiy putur yetkazadi:

  • «Ko‘z charchog‘i» va quruqlik sindromi: Ekranga diqqat bilan qaralsa, ko‘z pirpiratish soni kamayadi. Oqibatda ko‘zning shox pardasi quriydi, qizarish, achishish va tomirlarning kengayishi yuz beradi;

  • Ko‘rish o‘tkirligining pasayishi: Qorong‘uda ko‘z qorachig‘i kengayadi va ekrandan chiqayotgan ko‘k nur (Blue Light) to‘g‘ridan to‘g‘ri ko‘z tubiga kuchli bosim bilan ta’sir qiladi. Bu esa vaqt o‘tishi bilan spazm va ko‘rish xiralashishiga olib keladi;

  • Uyqu gormonining buzilishi: Ekranning ko‘k nuri miyada melatonin (uyqu gormoni) ishlab chiqarilishini bloklaydi, natijada surunkali uyqusizlik, charchoq va immunitet pasayishi kelib chiqadi.

Mutaxassislar qanday tavsiya beradi?

Shifokorlar tungi vaqtda gadjetlardan foydalanishda bir nechta muhim qoidalarga amal qilishni tavsiya qiladi:

  • Yorug‘lik muvozanati: Telefonni mutlaqo qorong‘i xonada emas, hech bo‘lmaganda tungi chiroq yoqilgan xonada ishlating;

  • «Tungi rejim»ni yoqish: Ekrandagi «Night Light» (ko‘k nurni kamaytirish) funksiyasini faollashtiring va yorug‘lik darajasini minimalga tushiring;

  • Uyqudan oldin dam olish: Uxlashdan kamida 30–60 daqiqa oldin telefon va planshetlarni chetga surib qo‘yish tavsiya etiladi.

Shunday qilib, ko‘zda davosiz saraton paydo bo‘lishi haqidagi xabarlar haqiqatga to‘g‘ri kelmasa-da, qorong‘ida telefon ishlatish odati ko‘z nuri va umumiy salomatlik uchun jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

saratonko‘k nurmelatoninjahon oftalmologiya assotsiatsiyalari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertalab tetik uyg‘onishning siriErtalab tetik uyg‘onishning siri11 sentabr 02:59Xitoylik olimlar kech uxlashning organizmga "dahshatli ta’siri"ni fosh qildiXitoylik olimlar kech uxlashning organizmga "dahshatli ta’siri"ni fosh qildi5 oktabr 11:41Tungi xavf: To‘yib uxlamaslik 172 ta kasallikni keltirib chiqarishi aniqlandi!Tungi xavf: To‘yib uxlamaslik 172 ta kasallikni keltirib chiqarishi aniqlandi!21 sentabr 08:37O‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdiO‘zbekistonda uyqusizlik va tarmoq qaramligi: Aholining 62 foizi tungi tinchini yo‘qotdi15 sentabr 09:34Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...Ertalabki holsizlik va sustkashlikning 12 ta yashirin sababi...25 iyul 11:1350 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?8 avgust 18:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Doimiy nolish sog‘liq kushandasi: Nega noligan odamlar ko‘proq kasal bo‘lishi isbotlandi
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Taomnomadagi salomatlik uchun eng xavfli va eng foydali mahsulotlar ro‘yxati
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi