Angliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichida «Aston Villa» safarda «Bornmut»ga 0:3 hisobida yirik mag'lubiyatga uchrab, musobaqani tark etdi.
- London derbisida «Kristal Pelas»
- Eddi Nketianing goli evaziga «Fulhem»dan ustun keldi.
- «Sanderlend» va «Brentford» o'rtasidagi bahs esa 3:2 hisobidagi «qora mushuklar»ning g'alabasi bilan yakunlandi. G'olib jamoalar endilikda turnirning chorak final bosqichida ishtirok etishadi.
Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichi bir qator kutilmagan va dramalarga boy natijalar bilan yakunlandi. Musobaqa favoritlaridan biri sifatida qaralgan «Aston Villa» safarda «Bornmut» klubiga yirik 0:3 hisobida imkoniyatni boy berib, kurashdan erta chiqib ketdi.
Shuningdek, poytaxt to‘qnashuvida «Kristal Pelas» safarda «Fulhem»ni minimal hisobda mag‘lub etdi, «Sanderlend» va «Brentford» o‘rtasidagi bahs esa 5 ta gol urilgan haqiqiy trillerga aylandi.
«Vitaliti»dagi tor-mor: «Bornmut» «Aston Villa»ga imkoniyat qoldirmadi
«Bornmut» o‘z maydonida kechgan bellashuvda dastlabki daqiqalardan boshlab to‘liq ustunlikni namoyish etdi:
Adlining tezkor goli: Uchrashuvning 7-daqiqasidayoq mezbonlar hujumchisi Adli hisobni ochib, «villaliklar» rejasini buzib yubordi (1:0);
Kuk va Rodrigesning zarbalari: Ikkinchi bo‘limda ham ustunlikni boy bermagan maydon egalari 51-daqiqada Kuk hamda 69-daqiqada Rodriges tomonidan kiritilgan to‘plar evaziga hisobni yirik 3:0 ko‘rinishiga olib keldi;
Yulduzlar ham yordam bera olmadi: «Aston Villa» safida Leon Goretska, Alexandro Garnacho, Ross Barkli va Temmi Abraham kabi nomlar maydonda harakat qilganiga qaramay, jamoa raqib darvozasiga yo‘l topa olmadi.
London derbisi va «Sanderlend»ning g‘alabali hujumi
Boshqa uchrashuvlarda ham keskin kurash kuzatildi:
London derbisida Nketianing zarbasi: «Fulhem» va «Kristal Pelas» o‘rtasida kechgan prinsipial qarama-qarshilik taqdirini Eddi Nketia tomonidan 37-daqiqada kiritilgan yagona to‘p hal qildi (0:1);
«Sanderlend» — «Brentford» (3:2): «Sanderlend» birinchi bo‘limdayoq Talbi (26), Tuterov (29) va Fofana (39) gollari bilan uchta to‘p farqi bilan oldinga chiqib oldi. «Brentford» Uilson (42) va Igor Tiago (90) gollari bilan intrigani qaytarishga uringan bo‘lsa-da, «qora mushuklar» g‘alabani saqlab qolishdi.
Rasmiy protokol ma’lumotlari
Angliya Liga kubogi. 1/8 final
«Bornmut» — «Aston Villa» 3:0
Gollar: Adli (7), Kuk (51), Rodriges (69);
«Bornmut» tarkibi: Di Gregorio, Sanches, Diakate, Antoniu Silva, Soler, Kuk, Doak (Adams, 63), Taverniyer (Klyuyvert, 46), Kristi (Bruks, 63), Adli (Rayan, 46), Rodriges (Krupi, 80);
«Aston Villa» tarkibi: Bizot, Teylor, Mings, Maatsen, Bogard, Xemmings (Edvard, 58), Gomes, Goretska (Makginn, 70), Mbaye (Garnacho, 58), Buendiya (Barkli, 70), Madjo (Abraham, 75).
«Fulhem» — «Kristal Pelas» 0:1
Gol: Nketia (37);
«Fulhem» tarkibi: Lekomt, Tete (Kastan, 58), Andersen, Beyssi, Robinson, Berge, Larsson (Kerni, 58), Bobb (Kevin, 82), Ivobi (Gonsalo Garsiya, 72), Palasios (King, 58), Muniz;
«Kristal Pelas» tarkibi: Henderson, Lerma, Richards, Axanor, Mingesa, Xyuz, Dukure (Uorton, 61), Chiluell (Mitchell, 61), Gessan (Kamada, 77), Osorio (Pino, 77), Nketia (Maknill, 71).
«Sanderlend» — «Brentford» 3:2
Gollar: Talbi (26), Tuterov (29), Fofana (39) — Uilson (42), Igor Tiago (90);
«Sanderlend» tarkibi: Elborg, Braun, Danso, Alderete, Metal, Talbi, Ta Bi, Diarra (Xigg, 46), Axoka, Fofana, Tuterov (Myone, 60);
«Brentford» tarkibi: Valdirmarsson, Kayode (Xikki, 59), Shuster, Kollinz (Ayer, 71), Diuf, Sangare, Yanelt, Entoni (Shade, 71), Damsgor, Uilson (Uttara, 59), Igor Tiago.
Keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan «Bornmut», «Kristal Pelas» va «Sanderlend» kubokning chorak finalida yanada kuchli raqiblarga qarshi maydonga tushadi.
Izohlar 0
…