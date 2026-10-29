Angliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdi

·65·Sport
Angliyada sensatsiyalar kechasi: “Aston Villa” tor-mor etildi, “Fulhem” kubokni tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichida «Aston Villa» safarda «Bornmut»ga 0:3 hisobida yirik mag'lubiyatga uchrab, musobaqani tark etdi.
  • London derbisida «Kristal Pelas»
  • Eddi Nketianing goli evaziga «Fulhem»dan ustun keldi.
  • «Sanderlend» va «Brentford» o'rtasidagi bahs esa 3:2 hisobidagi «qora mushuklar»ning g'alabasi bilan yakunlandi. G'olib jamoalar endilikda turnirning chorak final bosqichida ishtirok etishadi.

Angliya Liga kubogining 1/8 final bosqichi bir qator kutilmagan va dramalarga boy natijalar bilan yakunlandi. Musobaqa favoritlaridan biri sifatida qaralgan «Aston Villa» safarda «Bornmut» klubiga yirik 0:3 hisobida imkoniyatni boy berib, kurashdan erta chiqib ketdi.

Shuningdek, poytaxt to‘qnashuvida «Kristal Pelas» safarda «Fulhem»ni minimal hisobda mag‘lub etdi, «Sanderlend» va «Brentford» o‘rtasidagi bahs esa 5 ta gol urilgan haqiqiy trillerga aylandi.

«Vitaliti»dagi tor-mor: «Bornmut» «Aston Villa»ga imkoniyat qoldirmadi

«Bornmut» o‘z maydonida kechgan bellashuvda dastlabki daqiqalardan boshlab to‘liq ustunlikni namoyish etdi:

  • Adlining tezkor goli: Uchrashuvning 7-daqiqasidayoq mezbonlar hujumchisi Adli hisobni ochib, «villaliklar» rejasini buzib yubordi (1:0);

  • Kuk va Rodrigesning zarbalari: Ikkinchi bo‘limda ham ustunlikni boy bermagan maydon egalari 51-daqiqada Kuk hamda 69-daqiqada Rodriges tomonidan kiritilgan to‘plar evaziga hisobni yirik 3:0 ko‘rinishiga olib keldi;

  • Yulduzlar ham yordam bera olmadi: «Aston Villa» safida Leon Goretska, Alexandro Garnacho, Ross Barkli va Temmi Abraham kabi nomlar maydonda harakat qilganiga qaramay, jamoa raqib darvozasiga yo‘l topa olmadi.

London derbisi va «Sanderlend»ning g‘alabali hujumi

Boshqa uchrashuvlarda ham keskin kurash kuzatildi:

  • London derbisida Nketianing zarbasi: «Fulhem» va «Kristal Pelas» o‘rtasida kechgan prinsipial qarama-qarshilik taqdirini Eddi Nketia tomonidan 37-daqiqada kiritilgan yagona to‘p hal qildi (0:1);

  • «Sanderlend» — «Brentford» (3:2): «Sanderlend» birinchi bo‘limdayoq Talbi (26), Tuterov (29) va Fofana (39) gollari bilan uchta to‘p farqi bilan oldinga chiqib oldi. «Brentford» Uilson (42) va Igor Tiago (90) gollari bilan intrigani qaytarishga uringan bo‘lsa-da, «qora mushuklar» g‘alabani saqlab qolishdi.

Rasmiy protokol ma’lumotlari

Angliya Liga kubogi. 1/8 final

«Bornmut» — «Aston Villa» 3:0

  • Gollar: Adli (7), Kuk (51), Rodriges (69);

  • «Bornmut» tarkibi: Di Gregorio, Sanches, Diakate, Antoniu Silva, Soler, Kuk, Doak (Adams, 63), Taverniyer (Klyuyvert, 46), Kristi (Bruks, 63), Adli (Rayan, 46), Rodriges (Krupi, 80);

  • «Aston Villa» tarkibi: Bizot, Teylor, Mings, Maatsen, Bogard, Xemmings (Edvard, 58), Gomes, Goretska (Makginn, 70), Mbaye (Garnacho, 58), Buendiya (Barkli, 70), Madjo (Abraham, 75).

«Fulhem» — «Kristal Pelas» 0:1

  • Gol: Nketia (37);

  • «Fulhem» tarkibi: Lekomt, Tete (Kastan, 58), Andersen, Beyssi, Robinson, Berge, Larsson (Kerni, 58), Bobb (Kevin, 82), Ivobi (Gonsalo Garsiya, 72), Palasios (King, 58), Muniz;

  • «Kristal Pelas» tarkibi: Henderson, Lerma, Richards, Axanor, Mingesa, Xyuz, Dukure (Uorton, 61), Chiluell (Mitchell, 61), Gessan (Kamada, 77), Osorio (Pino, 77), Nketia (Maknill, 71).

«Sanderlend» — «Brentford» 3:2

  • Gollar: Talbi (26), Tuterov (29), Fofana (39) — Uilson (42), Igor Tiago (90);

  • «Sanderlend» tarkibi: Elborg, Braun, Danso, Alderete, Metal, Talbi, Ta Bi, Diarra (Xigg, 46), Axoka, Fofana, Tuterov (Myone, 60);

  • «Brentford» tarkibi: Valdirmarsson, Kayode (Xikki, 59), Shuster, Kollinz (Ayer, 71), Diuf, Sangare, Yanelt, Entoni (Shade, 71), Damsgor, Uilson (Uttara, 59), Igor Tiago.

Keyingi bosqich yo‘llanmasini qo‘lga kiritgan «Bornmut», «Kristal Pelas» va «Sanderlend» kubokning chorak finalida yanada kuchli raqiblarga qarshi maydonga tushadi.

Angliya Liga kubogiAston VillaBornmutKristal Pelas
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiAngliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdi9 sentabr 07:57Penaltilar trilleri: “Liverpul” “Chelsi”ni dramatik bahsda kubokdan chiqarib yubordiPenaltilar trilleri: “Liverpul” “Chelsi”ni dramatik bahsda kubokdan chiqarib yubordiBugun 07:55Ettixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiEttixadda 4 ta gol va asabiy seriya: “Manchester Siti” “Brayton” to‘sig‘idan zo‘rg‘a o‘tdiBugun 07:51Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?Artetadan shov-shuvli bayonot: “Arsenal”ning musobaqadan chiqib ketishiga nima sabab bo‘ldi?Kecha 09:13Angliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdiAngliya Liga kubogida shov-shuvli sensatsiya: “Flitvud Taun” Arteta jamoasini tiz cho‘ktirdiKecha 06:54Husanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqdaHusanov «Norvich»ga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushadi: Mareska unga ishonch bildirmoqda17 sentabr 22:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi