Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi

·76·Salomatlik
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Inson umrining maksimal chegarasi so'nggi ming yilda o'zgarmagan, bu haqda N.I.
  • Pirogov nomidagi Rossiya milliy tadqiqot tibbiyot universiteti rektori, RAN akademigi Sergey Lukyanov ma'lum qildi.
  • Olimning ta'kidlashicha, gen injeneriyasi va zamonaviy terapiya vositalari insonni biologik chegaradan, ya'ni 122–125 yoshdan nariga olib o'ta olmaydi.

Zamonaviy tibbiyot, ilg‘or genetika va yuqori texnologiyalar qanchalik jadal rivojlanmasin, inson organizmining tabiiy biologik imkoniyatlari va maksimal umr ko‘rish chegarasi so‘nggi ming yil ichida deyarli o‘zgarmagan. Bu haqda N.I. Pirogov nomidagi Rossiya milliy tadqiqot tibbiyot universiteti rektori, Rossiya Fanlar akademiyasi (RAN) akademigi Sergey Lukyanov «Nauka 0+» ilmiy festivalidagi chiqishida ma’lum qildi.

Olim bugungi kunda boqiylik va inson umrini cheksiz uzaytirish haqida tarqalayotgan turli mish-mish hamda farazlarni ilmiy dalillar bilan rad etdi.

«So‘nggi ming yilda hech narsa o‘zgarmadi»: 125 yoshlik devor

Akademik Sergey Lukyanovning ta’kidlashicha, o‘rtacha umr ko‘rish ko‘rsatkichlari sanitariya va davolash usullari hisobiga oshgan bo‘lsa-da, inson biologik turining maksimal yashash chegarasi o‘zgarishsiz qolmoqda:

  • Biologik cheklov: «Baribir biz ma’lum bir chegaraga borib taqalamiz: na 1000 yil avval va na bugun 122–125 yoshdan nariga o‘tish hech kimga nasib etmagan. Insonning cheklangan yoshi o‘sha-o‘shaligicha qolmoqda», — deydi olim;

  • Afsonalarning rad etilishi: Gen injeneriyasi va zamonaviy terapiya vositalari insonni ushbu chegaradan (125 yosh) uzoqroqqa olib o‘ta olmasligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.

Tabiatning maxsus kodi: Keksayish va yangilanish dasturi

RAN akademigi barcha tirik mavjudotlar genetikasiga chuqur singib ketgan tabiiy evolyutsion mexanizmni eslatib o‘tdi:

  • Har bir turning o‘z muddati bor: Tirik organizmlarning keksayishi asosida maxsus biologik dastur yotadi. Bu tizim har bir jonzot turi uchun xos bo‘lgan umr ko‘rish muddatini qat’iy belgilab beradi;

  • Evolyutsiya va moslashuv: Tabiat nima uchun insonga cheksiz umr bermagan? Chunki keksa avlodning o‘rnini yangi avlod egallashi organizmlarning o‘zgaruvchan tashqi muhitga yaxshiroq moslashishi va turning saqlanib qolishi uchun zarur bo‘lgan tabiiy qonuniyatdir.

Akademik Lukyanovning xulosasiga ko‘ra, bugungi tibbiyotning asosiy vazifasi insonni 150 yoshgacha yashatish emas, balki tabiat tomonidan ajratilgan 120 yillik umr davomida sifatli, faol va turli surunkali xastaliklarsiz hayot kechirishni ta’minlashdan iborat.

Sergey LukyanovNauka 0+ festivaliRAN akademiglariPirogov tibbiyot universiteti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalarOch qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar26 sentabr 18:20Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulotUzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot30 sentabr 00:16Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...14 sentabr 12:38Kuniga bir soat sport bilan shug‘ullanish hayotni qanday o‘zgartiradi?Kuniga bir soat sport bilan shug‘ullanish hayotni qanday o‘zgartiradi?18 may 13:52«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...12 sentabr 00:00Har ikkinchi o‘zbekistonlik salomatlik borasida sun’iy intellektga suyanmoqdami?Har ikkinchi o‘zbekistonlik salomatlik borasida sun’iy intellektga suyanmoqdami?Bugun 11:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?
Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?