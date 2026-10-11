Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Inson umrining maksimal chegarasi so'nggi ming yilda o'zgarmagan, bu haqda N.I.
- Pirogov nomidagi Rossiya milliy tadqiqot tibbiyot universiteti rektori, RAN akademigi Sergey Lukyanov ma'lum qildi.
- Olimning ta'kidlashicha, gen injeneriyasi va zamonaviy terapiya vositalari insonni biologik chegaradan, ya'ni 122–125 yoshdan nariga olib o'ta olmaydi.
Zamonaviy tibbiyot, ilg‘or genetika va yuqori texnologiyalar qanchalik jadal rivojlanmasin, inson organizmining tabiiy biologik imkoniyatlari va maksimal umr ko‘rish chegarasi so‘nggi ming yil ichida deyarli o‘zgarmagan. Bu haqda N.I. Pirogov nomidagi Rossiya milliy tadqiqot tibbiyot universiteti rektori, Rossiya Fanlar akademiyasi (RAN) akademigi Sergey Lukyanov «Nauka 0+» ilmiy festivalidagi chiqishida ma’lum qildi.
Olim bugungi kunda boqiylik va inson umrini cheksiz uzaytirish haqida tarqalayotgan turli mish-mish hamda farazlarni ilmiy dalillar bilan rad etdi.
«So‘nggi ming yilda hech narsa o‘zgarmadi»: 125 yoshlik devor
Akademik Sergey Lukyanovning ta’kidlashicha, o‘rtacha umr ko‘rish ko‘rsatkichlari sanitariya va davolash usullari hisobiga oshgan bo‘lsa-da, inson biologik turining maksimal yashash chegarasi o‘zgarishsiz qolmoqda:
Biologik cheklov: «Baribir biz ma’lum bir chegaraga borib taqalamiz: na 1000 yil avval va na bugun 122–125 yoshdan nariga o‘tish hech kimga nasib etmagan. Insonning cheklangan yoshi o‘sha-o‘shaligicha qolmoqda», — deydi olim;
Afsonalarning rad etilishi: Gen injeneriyasi va zamonaviy terapiya vositalari insonni ushbu chegaradan (125 yosh) uzoqroqqa olib o‘ta olmasligi ilmiy jihatdan asoslab berildi.
Tabiatning maxsus kodi: Keksayish va yangilanish dasturi
RAN akademigi barcha tirik mavjudotlar genetikasiga chuqur singib ketgan tabiiy evolyutsion mexanizmni eslatib o‘tdi:
Har bir turning o‘z muddati bor: Tirik organizmlarning keksayishi asosida maxsus biologik dastur yotadi. Bu tizim har bir jonzot turi uchun xos bo‘lgan umr ko‘rish muddatini qat’iy belgilab beradi;
Evolyutsiya va moslashuv: Tabiat nima uchun insonga cheksiz umr bermagan? Chunki keksa avlodning o‘rnini yangi avlod egallashi organizmlarning o‘zgaruvchan tashqi muhitga yaxshiroq moslashishi va turning saqlanib qolishi uchun zarur bo‘lgan tabiiy qonuniyatdir.
Akademik Lukyanovning xulosasiga ko‘ra, bugungi tibbiyotning asosiy vazifasi insonni 150 yoshgacha yashatish emas, balki tabiat tomonidan ajratilgan 120 yillik umr davomida sifatli, faol va turli surunkali xastaliklarsiz hayot kechirishni ta’minlashdan iborat.
Izohlar 0
…