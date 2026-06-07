1-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?

·37·Ўзбекистон
1-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?

Ўзбекистонда 2026/27 ўқув йилида 795 минг нафардан зиёд боланинг 1-синфга қабул қилиниши кутилмоқда. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигининг 1-синфга қабул жараёнларига бағишланган жонли мулоқотида берилган маълумотларга таяниб, “Халқ таълим инфо” хабар қилди.

Жонли мулоқот давомида вазирлик масъуллари қабул тартиби, онлайн тизимдаги янгиликлар ҳамда ота-оналарни қизиқтираётган қатор саволларга жавоб берди. Маълум қилинишича, бу йил қабул жараёнлари 20 июндан старт олади. 1-синфга 2019 йил 31 декабргача туғилган, етти ёшга тўладиган болалар қабул қилинади.

Қабул икки босқичда ташкил этилади. Биринчи босқич 20 июндан 31 июлгача давом этади ва унда аризалар бола бириктирилган микроҳудуд доирасида қабул қилинади. Иккинчи босқичда эса микроҳудуддан ташқари қабул мактабнинг имконияти ва қувватига қараб амалга оширилади.

Шунингдек, 10 августга қадар 1-синфга қабул қилинган ўқувчилар учун 12 турдаги ўқув жиҳозларидан иборат Президент совғалари туман ва шаҳар бўлимларига тўлиқ етказиб берилади.

Фарзанд қайси мактабга бириктирилганини қандай аниқлаш мумкин?

Ҳар бир мактабнинг микроҳудуди туман ёки шаҳар ҳокимлари қарори билан тасдиқланган. Қулайлик яратиш мақсадида my.maktab.uz порталида махсус хизмат йўлга қўйилган. Ота-оналар маҳалла, кўча ва уй рақамини киритиш орқали фарзанди қайси таълим муассасасига бириктирилганини билиши мумкин.

Онлайн қабул қамрови кенгайди

Бу йил онлайн қабул амалга ошириладиган ҳудудлар сони икки бараварга яқин ошди. Агар ўтган йили 74 та туман ва шаҳардаги қарийб 1500 та мактаб онлайн қабулга жалб қилинган бўлса, бу йил 135 та туман ва шаҳардаги 5500 дан ортиқ мактаб ушбу тизимга ўтади. Шу билан бирга, Тошкент шаҳри қаторида Бухоро вилоятидаги барча мактабларда ҳам қабул жараёнлари тўлиқ онлайн шаклда ташкил этилади.

Бир нечта мактабга ариза бериш мумкинми?

Амалдаги тартибга кўра, бир вақтнинг ўзида фақат битта мактабга ариза топшириш мумкин. Бироқ ота-она аввал 31 июлгача микроҳудуд бўйича асосий квотага ариза бериб, кейин 1 августдан бошлаб микроҳудуддан ташқари мактабларга қўшимча квота бўйича мурожаат қилиши мумкин.

Қабул жараёнларига ўқитувчилар жалб этилмайди

Вазирлик маълумотига кўра, ёзги меҳнат таътилида бўлган педагоглар қабул ишларига жалб қилинмайди. Бу вазифалар мактаб маъмурияти ва масъул ходимлар томонидан бажарилади. Онлайн қабул тизими ўқитувчилар учун ортиқча юклама юзага келтирмайди.

ЎзбекистонМактабгача ва мактаб таълими вазирлигиХалқ таълим инфоmy.maktab.uzТошкент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрдиЎзбекистон банклари тўрт ойда рекорд фойда кўрдиБугун, 17:34Опа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилдиОпа-сингил Мирзиёевалар қўғирчоқ театридаги спектаклни томоша қилдиБугун, 17:24Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди Бугун, 16:23Тошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаТошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаБугун, 13:41Ўзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиЎзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиБугун, 10:58Сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиСентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди