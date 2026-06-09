Ўзбекистонда бу ҳафта қандай об-ҳаво кутилади?

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда бу ҳафта қандай об-ҳаво кутилади?

Ўзбекистонда жорий ҳафта давомида ҳаво ҳарорати асосан 32-37 даража атрофида бўлиши, жанубий ҳудудларда эса 39 даражагача кўтарилиши мумкин. Бу ҳақда “Ўзгидромет” маълумотларига таянилган ҳолда прогноз берилди.

10–12 июнь кунлари республика ҳудудининг катта қисмида асосан очиқ ва кам булутли об-ҳаво сақланиб қолади. Ёғингарчилик кутилмайди, фақат Фарғона водийси вилоятларида айрим ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши эҳтимолдан холи эмас.

Шамол тезлиги 7–12 м/с атрофида бўлиб, баъзан 13–18 м/с гача кучайиши ва чанг-тўзон билан кузатилиши мумкин.

Тоғолди ва тоғли ҳудудларда 12 июньгача айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиб, момақалдироқ кузатилади. Шунингдек, сел ва сув тошқини каби хавфли ҳолатлар юзага келиши мумкинлиги таъкидланмоқда.

Тошкент шаҳрида кундузи ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат 35–37 даража атрофида бўлади. 10–12 июнь кунлари эса ёғингарчилик кутилмайди, ҳарорат кечаси 21–23 даража, кундуз кунлари 33–35 даража атрофида бўлиши кутилмоқда.

Мутахассислар таъкидлашича, ёз мавсуми давомида мамлакатда экстремал қийматларга яқин бўлган жуда иссиқ кунлар кузатилиши мумкин. Айрим даврларда ҳаво ҳарорати 42–44 даражагача, шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларда эса 45–47 даражагача кўтарилиши эҳтимолдан холи эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Айрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилиндиАйрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилиндиБугун, 13:56Тошкентда иссиқда автобус кутиш энди анча қулай бўлиши мумкинТошкентда иссиқда автобус кутиш энди анча қулай бўлиши мумкинБугун, 09:04Божхона пости инфратузилмаси яхшиландиБожхона пости инфратузилмаси яхшиландиБугун, 08:46 Она ва икки нафар фарзанднинг ўз уйига киритилиши таъминланди Она ва икки нафар фарзанднинг ўз уйига киритилиши таъминландиБугун, 08:45Ўзбекистонда AI стартаплари учун Президент соврини таъсис этилдиЎзбекистонда AI стартаплари учун Президент соврини таъсис этилдиБугун, 08:37Ўзбекистонликлар 4 ойда таълим учун қанча маблағ сарфлади?Ўзбекистонликлар 4 ойда таълим учун қанча маблағ сарфлади?Бугун, 07:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди