“Чинор” метро бекати икки ойга яқин ёпилади

·0·Ўзбекистон
“Чинор” метро бекати икки ойга яқин ёпилади

Тошкент метрополитенининг “Чинор” метро бекатида кенг кўламли реконструкция ишлари бошланиши муносабати билан бекат 13 июндан бошлаб 50 кун муддатга ёпилади. Бу ҳақда “Тошкент метрополитени” ДУК маълум қилди.

Билдирилишича, лойиҳа доирасида бекатнинг кириш ва чиқиш ҳудудлари кенгайтирилади, аҳолининг барча қатламлари учун қулай шароит яратиш мақсадида 4 та катта сиғимли замонавий лифт ўрнатилади. Шунингдек, йўловчиларга хизмат кўрсатиш даражасини янада яхшилаш учун қўшимча 12 та турникет ўрнатиш режалаштирилган.

Шу сабабли реконструкция ишларини хавфсиз ва сифатли амалга ошириш мақсадида “Чинор” метро бекати 13 июндан 1 августга қадар йўловчилар учун вақтинча ёпиқ бўлади.

Маълум қилинишича, мазкур ишлар Бош вазир ўринбосари Очилбой Раматовнинг 2026 йил 30 апрель куни Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилишда берган топшириқлари асосида амалга оширилмоқда.

Йўловчилар учун ноқулайликларни камайтириш ва транспорт ҳаракатининг узлуксизлигини таъминлаш мақсадида “Чинор” ҳамда “Янгиҳаёт” метро бекатлари ўртасида махсус метробуслар қатнови йўлга қўйилади. Улар белгиланган жадвал асосида ҳаракатланиб, аҳолининг манзилига ўз вақтида етиб боришига хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон сайёҳлар оқими бўйича дунёнинг ТОП-5 давлатлари қаторига кирдиЎзбекистон сайёҳлар оқими бўйича дунёнинг ТОП-5 давлатлари қаторига кирдиБугун, 09:08Қурилиш соҳасида рухсатнома олиш харажатлари икки бараварга қисқарадиҚурилиш соҳасида рухсатнома олиш харажатлари икки бараварга қисқарадиБугун, 08:49Ноқонуний қурилган уйларни кадастрдан ўтказиш бутунлай тўхтатиладиНоқонуний қурилган уйларни кадастрдан ўтказиш бутунлай тўхтатиладиБугун, 08:14Жиззах шаҳри прокурори лавозимига янги раҳбар тайинландиЖиззах шаҳри прокурори лавозимига янги раҳбар тайинландиБугун, 07:12Суд тизимида коррупцияга қарши янги назорат механизми жорий этиладиСуд тизимида коррупцияга қарши янги назорат механизми жорий этиладиБугун, 02:29Ўзбекистонда бу ҳафта қандай об-ҳаво кутилади?Ўзбекистонда бу ҳафта қандай об-ҳаво кутилади?Кеча, 18:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди