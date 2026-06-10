“Чинор” метро бекати икки ойга яқин ёпилади
Тошкент метрополитенининг “Чинор” метро бекатида кенг кўламли реконструкция ишлари бошланиши муносабати билан бекат 13 июндан бошлаб 50 кун муддатга ёпилади. Бу ҳақда “Тошкент метрополитени” ДУК маълум қилди.
Билдирилишича, лойиҳа доирасида бекатнинг кириш ва чиқиш ҳудудлари кенгайтирилади, аҳолининг барча қатламлари учун қулай шароит яратиш мақсадида 4 та катта сиғимли замонавий лифт ўрнатилади. Шунингдек, йўловчиларга хизмат кўрсатиш даражасини янада яхшилаш учун қўшимча 12 та турникет ўрнатиш режалаштирилган.
Шу сабабли реконструкция ишларини хавфсиз ва сифатли амалга ошириш мақсадида “Чинор” метро бекати 13 июндан 1 августга қадар йўловчилар учун вақтинча ёпиқ бўлади.
Маълум қилинишича, мазкур ишлар Бош вазир ўринбосари Очилбой Раматовнинг 2026 йил 30 апрель куни Вазирлар Маҳкамасида ўтказилган йиғилишда берган топшириқлари асосида амалга оширилмоқда.
Йўловчилар учун ноқулайликларни камайтириш ва транспорт ҳаракатининг узлуксизлигини таъминлаш мақсадида “Чинор” ҳамда “Янгиҳаёт” метро бекатлари ўртасида махсус метробуслар қатнови йўлга қўйилади. Улар белгиланган жадвал асосида ҳаракатланиб, аҳолининг манзилига ўз вақтида етиб боришига хизмат қилади.
…