Оилалардаги энг катта муаммо аслида телефон экан

·0·Ўзбекистон
Оилалардаги энг катта муаммо аслида телефон экан

Ўзбекистонликлар замонавий оилалардаги асосий муаммо сифатида телефон, интернет ва ижтимоий тармоқларни кўрсатмоқда. Бу ҳақда “Ижтимоий фикр” республика жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази томонидан ўтказилган сўнгги социологик тадқиқот натижаларида маълум қилинди.

Сўров иштирокчиларининг қарийб ярми — 45 фоизи гаджетлар ва ижтимоий тармоқларни оилавий муносабатларга салбий таъсир кўрсатаётган энг муҳим омил деб баҳолаган. Бу кўрсаткич ҳатто молиявий муаммолар (41,7 фоиз), эр-хотин ўртасидаги келишмовчиликлар (28,3 фоиз) ҳамда қариндошларнинг ортиқча аралашуви (21,3 фоиз)дан ҳам юқори чиққан.

Тадқиқот натижалари ёшлар орасида мазкур масала янада долзарб эканини кўрсатди. Хусусан, 18–24 ёшли иштирокчиларнинг 51 фоизи, 25–34 ёшдагиларнинг 46,2 фоизи ва 35–44 ёшлиларнинг 46,1 фоизи телефон ва ижтимоий тармоқларни оиладаги асосий муаммолардан бири сифатида қайд этган.

Мутахассислар, шунингдек, мустаҳкам оила қуриш ва ажримларнинг олдини олишга хизмат қилувчи омилларни ҳам ўрганди. Респондентлар фикрича, ўзаро ҳурмат ва ишонч, қийин вазиятларда бир-бирини қўллаб-қувватлаш, самимий мулоқот ҳамда муроса қилиш қобилияти бахтли оиланинг асосий пойдевори ҳисобланади.

Қизиғи, иштирокчиларнинг бир қисми телефон ва ижтимоий тармоқларга ортиқча боғланишни камайтириш ҳам оилавий муносабатларни яхшилашга ёрдам беришини таъкидлаган.

Тадқиқот муаллифлари хулосасига кўра, бугунги кунда оила институтига таъсир кўрсатаётган омиллар орасида рақамли технологиялар етакчи ўринлардан бирини эгалламоқда. Шу билан бирга иқтисодий қийинчиликлар ва инсонлар ўртасидаги муносабатлар билан боғлиқ масалалар ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда.

Айни пайтда мамлакатдаги оилаларнинг умумий бахтлилик даражаси юқори экани қайд этилди. Илмий тадқиқот натижаларига кўра, Ўзбекистон оилаларининг бахтлилик индекси 0,618 баллни ташкил этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Чинор” метро бекати икки ойга яқин ёпилади“Чинор” метро бекати икки ойга яқин ёпиладиБугун, 10:25Ўзбекистон сайёҳлар оқими бўйича дунёнинг ТОП-5 давлатлари қаторига кирдиЎзбекистон сайёҳлар оқими бўйича дунёнинг ТОП-5 давлатлари қаторига кирдиБугун, 09:08Қурилиш соҳасида рухсатнома олиш харажатлари икки бараварга қисқарадиҚурилиш соҳасида рухсатнома олиш харажатлари икки бараварга қисқарадиБугун, 08:49Ноқонуний қурилган уйларни кадастрдан ўтказиш бутунлай тўхтатиладиНоқонуний қурилган уйларни кадастрдан ўтказиш бутунлай тўхтатиладиБугун, 08:14Жиззах шаҳри прокурори лавозимига янги раҳбар тайинландиЖиззах шаҳри прокурори лавозимига янги раҳбар тайинландиБугун, 07:12Суд тизимида коррупцияга қарши янги назорат механизми жорий этиладиСуд тизимида коррупцияга қарши янги назорат механизми жорий этиладиБугун, 02:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди