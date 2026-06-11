Сергели автобозорида тирбандликни енгилаштириш учун алоҳида йўл ташкил этилмоқда

·11·Ўзбекистон
Сергели автобозорида тирбандликни енгилаштириш учун алоҳида йўл ташкил этилмоқда

Тошкентда Сергели автомобил бозори атрофида транспорт ҳаракатини енгиллаштириш мақсадида алоҳида локал йўл ташкил этилмоқда.

Маълумотларга кўра, бозор 5 400 та автомобиль сиғимига эга бўлиб, ҳар куни унинг кириш-чиқиш нуқталаридан 1 500 дан ортиқ транспорт воситаси ҳаракатланади.

Янги лойиҳа бозорга кирувчи ва чиқувчи автомобиллар оқимини асосий йўл ҳаракатидан ажратишга хизмат қилади. Бу Янги Сергели кўчасидаги тирбандликларни камайтириши кутилмоқда.

Лойиҳа доирасида пиёдалар ва велосипедчилар учун ҳам алоҳида инфратузилма яратилмоқда. Шунингдек, 2 мингдан ортиқ автомобиль жойи учун йўл чизиқлари чизилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистондаги лаванда далалари сайёҳларни ўзига тортмоқдаЎзбекистондаги лаванда далалари сайёҳларни ўзига тортмоқдаБугун, 08:42Кўчмас мулк ижараси шартномасини рўйхатдан ўтказиш тартиби белгиландиКўчмас мулк ижараси шартномасини рўйхатдан ўтказиш тартиби белгиландиБугун, 07:45Оилалардаги энг катта муаммо аслида телефон эканОилалардаги энг катта муаммо аслида телефон эканКеча, 12:44“Чинор” метро бекати икки ойга яқин ёпилади“Чинор” метро бекати икки ойга яқин ёпиладиКеча, 10:25Ўзбекистон сайёҳлар оқими бўйича дунёнинг ТОП-5 давлатлари қаторига кирдиЎзбекистон сайёҳлар оқими бўйича дунёнинг ТОП-5 давлатлари қаторига кирдиКеча, 09:08Қурилиш соҳасида рухсатнома олиш харажатлари икки бараварга қисқарадиҚурилиш соҳасида рухсатнома олиш харажатлари икки бараварга қисқарадиКеча, 08:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди