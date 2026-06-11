Сергели автобозорида тирбандликни енгилаштириш учун алоҳида йўл ташкил этилмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкентда Сергели автомобил бозори атрофида транспорт ҳаракатини енгиллаштириш мақсадида алоҳида локал йўл ташкил этилмоқда.
Маълумотларга кўра, бозор 5 400 та автомобиль сиғимига эга бўлиб, ҳар куни унинг кириш-чиқиш нуқталаридан 1 500 дан ортиқ транспорт воситаси ҳаракатланади.
Янги лойиҳа бозорга кирувчи ва чиқувчи автомобиллар оқимини асосий йўл ҳаракатидан ажратишга хизмат қилади. Бу Янги Сергели кўчасидаги тирбандликларни камайтириши кутилмоқда.
Лойиҳа доирасида пиёдалар ва велосипедчилар учун ҳам алоҳида инфратузилма яратилмоқда. Шунингдек, 2 мингдан ортиқ автомобиль жойи учун йўл чизиқлари чизилган.
…