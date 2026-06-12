Ўзбекистон гиламларини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда?

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистон гиламларини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда?

2026 йилнинг январь–апрель ойларида Ўзбекистон 8 та хорижий давлатга 846,7 минг квадрат метр гилам экспорт қилди. Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, экспортнинг умумий қиймати 2,1 миллион АҚШ долларини ташкил этган.

Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 159,7 минг квадрат метрга ёки 23,2 фоизга ошган. Бу эса ташқи бозорларда ўзбек гиламларига бўлган талаб ортиб бораётганини кўрсатади.

Экспорт ҳажми бўйича Озарбайжон биринчи ўринни эгаллади. Ушбу давлатга 388 минг квадрат метр гилам етказиб берилган.

Қирғиз Республикаси 206,6 минг квадрат метр билан иккинчи, Афғонистон эса 183,4 минг квадрат метр билан учинчи йирик харидор бўлган.

Шунингдек, Россия бозорига 24,5 минг квадрат метр гилам экспорт қилинган. Қолган маҳсулотлар эса бошқа давлатларга йўналтирилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришКучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришБугун, 08:14Тошкентда туманлар ўртасидаги уй ижараси фарқи қандай даражада?Тошкентда туманлар ўртасидаги уй ижараси фарқи қандай даражада?Бугун, 08:10Ўзбекистонда уй сотиб олувчилар пулллари банкларда хавфсиз сақланадиЎзбекистонда уй сотиб олувчилар пулллари банкларда хавфсиз сақланадиБугун, 08:01Абитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномасиАбитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномасиБугун, 07:15Дам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кузатиладиДам олиш кунлари Ўзбекистонда иссиқ ва қуруқ об-ҳаво кузатиладиБугун, 06:57Ўзбекистонда «Очиқ туризм мавсуми» дастурига старт берилдиЎзбекистонда «Очиқ туризм мавсуми» дастурига старт берилдиБугун, 06:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди