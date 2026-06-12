Дам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқда
“Ўзгидромет” 13–14 июнь дам олиш кунлари учун Ўзбекистон ҳудудида кутилаётган об-ҳаво шароити бўйича янги маълумотларни эълон қилди.
Прогнозларга кўра, жума куни мамлакатнинг барча ҳудудларида асосан очиқ ва кам булутли осмон сақланиб қолади, ёғингарчилик кутилмайди. Кундузги ҳаво ҳарорати 33–36 даража атрофида бўлиши прогноз қилинмоқда.
Дам олиш кунларида ҳам аксарият ҳудудларда қуруқ ва иссиқ об-ҳаво устунлик қилади. Шу билан бирга, мамлакатнинг шимоли-ғарбий қисмига Каспий томонидан нисбатан нам ҳаво массалари кириб кела бошлайди.
13 июнь куни Қорақалпоғистон Республикасида, 14 июнь кечаси ва эрталаб Қорақалпоғистон ҳамда Хоразм вилоятида, куннинг иккинчи ярмида эса Навоий ва Бухоро вилоятларининг айрим ҳудудларида қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин.
Ҳаво ҳарорати дам олиш кунлари 36–38 даража атрофида бўлиши, чўл ҳудудларда 40 даражагача, мамлакатнинг энг жанубий ҳудудларида эса 42 даражагача кўтарилиши кутилмоқда.
Шамол шарқ йўналишида 7–12 м/с тезликда эсади, айрим вақтларда 13–18 м/с гача кучайиб, чанг-тўзонли ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин. Шимолий ва чўл ҳудудларда эса шамол 20–22 м/с гача кучайиши эҳтимоли бор.
Тоғолди ва тоғли ҳудудларда баъзи жойларда қисқа муддатли ёмғир ҳамда момақалдироқ кузатилиши мумкин. Шу кунлар учун сел ва сув тошқини хавфи ҳам эълон қилинган.
Тошкент шаҳрида 12–14 июнь кунлари асосан очиқ ва кам булутли об-ҳаво сақланиб туради. Ёғингарчилик кутилмайди. Кундузги ҳарорат 33–35 даражадан 36–38 даражагача кўтарилади, тунги ҳарорат эса 20–23 даража атрофида бўлади.
…