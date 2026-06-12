Дам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқда

·0·Ўзбекистон
Дам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқда

“Ўзгидромет” 13–14 июнь дам олиш кунлари учун Ўзбекистон ҳудудида кутилаётган об-ҳаво шароити бўйича янги маълумотларни эълон қилди.

Прогнозларга кўра, жума куни мамлакатнинг барча ҳудудларида асосан очиқ ва кам булутли осмон сақланиб қолади, ёғингарчилик кутилмайди. Кундузги ҳаво ҳарорати 33–36 даража атрофида бўлиши прогноз қилинмоқда.

Дам олиш кунларида ҳам аксарият ҳудудларда қуруқ ва иссиқ об-ҳаво устунлик қилади. Шу билан бирга, мамлакатнинг шимоли-ғарбий қисмига Каспий томонидан нисбатан нам ҳаво массалари кириб кела бошлайди.

13 июнь куни Қорақалпоғистон Республикасида, 14 июнь кечаси ва эрталаб Қорақалпоғистон ҳамда Хоразм вилоятида, куннинг иккинчи ярмида эса Навоий ва Бухоро вилоятларининг айрим ҳудудларида қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин.

Ҳаво ҳарорати дам олиш кунлари 36–38 даража атрофида бўлиши, чўл ҳудудларда 40 даражагача, мамлакатнинг энг жанубий ҳудудларида эса 42 даражагача кўтарилиши кутилмоқда.

Шамол шарқ йўналишида 7–12 м/с тезликда эсади, айрим вақтларда 13–18 м/с гача кучайиб, чанг-тўзонли ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин. Шимолий ва чўл ҳудудларда эса шамол 20–22 м/с гача кучайиши эҳтимоли бор.

Тоғолди ва тоғли ҳудудларда баъзи жойларда қисқа муддатли ёмғир ҳамда момақалдироқ кузатилиши мумкин. Шу кунлар учун сел ва сув тошқини хавфи ҳам эълон қилинган.

Тошкент шаҳрида 12–14 июнь кунлари асосан очиқ ва кам булутли об-ҳаво сақланиб туради. Ёғингарчилик кутилмайди. Кундузги ҳарорат 33–35 даражадан 36–38 даражагача кўтарилади, тунги ҳарорат эса 20–23 даража атрофида бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон аҳолисининг қарийб барчаси телефон фойдаланаётгани ростми?Ўзбекистон аҳолисининг қарийб барчаси телефон фойдаланаётгани ростми?Бугун, 12:41Ўзбекистон гиламларини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда?Ўзбекистон гиламларини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда?Бугун, 12:32Кучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришКучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришБугун, 08:14Тошкентда туманлар ўртасидаги уй ижараси фарқи қандай даражада?Тошкентда туманлар ўртасидаги уй ижараси фарқи қандай даражада?Бугун, 08:10Ўзбекистонда уй сотиб олувчилар пулллари банкларда хавфсиз сақланадиЎзбекистонда уй сотиб олувчилар пулллари банкларда хавфсиз сақланадиБугун, 08:01Абитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномасиАбитуриентлар учун олий таълим муассасаларига ҳужжат топшириш йўриқномасиБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди