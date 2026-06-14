Ўзбекистонда об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғирлар кутилмоқда

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонда об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғирлар кутилмоқда

“Ўзгидромет” 15 июнь куни учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди. Синоптиклар маълумотига кўра, ҳафтанинг биринчи кунида мамлакатнинг бир қатор ҳудудларида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ кузатилиши мумкин.

Пойтахтда ҳаво бироз булутли ва вақт-вақти билан ўзгарувчан бўлади. Кечқурун айрим ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши, момақалдироқ кузатилиши мумкин. Шарқий йўналишдаги шамол 3–8 метр/секунд тезликда эсади, айрим вақтларда 10–12 метр/секундгача кучайиб, чанг-тўзонларга сабаб бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Ҳаво ҳарорати кечаси 22–24 даража, кундузи эса 36–38 даража атрофида бўлади.

Қорақалпоғистон Республикасида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, куннинг иккинчи ярмида баъзи жойларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ бўлиши мумкин. Шамол 7–12 метр/секунд тезликда эсади, айрим ҳудудларда 13–18 метр/секундгача кучайиши ва чанг-тўзонлар билан кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 18–23 даража, кундузи 32–37 даража бўлади.

Хоразм вилоятида ёғингарчилик кутилмаяпти. Ҳаво ўзгарувчан бўлиб, шамол шарқдан 7–12 метр/секунд тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 18–23 даража, кундузи 33–38 даражагача етади.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Бироз булутли ва ўзгарувчан об-ҳаво сақланиб туради. Шамол айрим жойларда 13–18 метр/секундгача кучайиши мумкин. Ҳарорат кечаси 22–27 даража, кундузи эса 36–41 даража бўлади.

Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида куннинг иккинчи ярмида баъзи жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши ҳамда момақалдироқ кузатилиши мумкин. Ҳарорат кечаси 20–25 даража, кундузи 33–38 даража бўлиши кутилмоқда.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ёғингарчилик прогноз қилинмаган. Ҳаво ҳарорати кечаси 22–27 даража, кундузи эса 37–42 даражагача кўтарилади.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида кечга томон айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ бўлиши мумкин. Ҳарорат кечаси 20–25 даража, кундузи 33–38 даража бўлади.

Республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ кузатилиши мумкин. Шунингдек, сел-сув тошқини ҳодисалари юзага келиш эҳтимоли мавжуд.

Мутахассислар прогнозларига кўра, Ўзбекистонда ёз фаслининг энг иссиқ кунларида ҳаво ҳарорати 42–44 даражагача кўтарилиши мумкин. Мамлакатнинг шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида эса бу кўрсаткич 45–47 даражагача етиши эҳтимол қилинмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент бозоридаги қовундан хавфли модда аниқландиТошкент бозоридаги қовундан хавфли модда аниқландиКеча, 17:03Коррупционерларга жазо чораларини кескин кучайтирувчи қонун чиқмоқдаКоррупционерларга жазо чораларини кескин кучайтирувчи қонун чиқмоқдаКеча, 13:03Тошкент ҳайдовчилари диққатига: айрим кўчалар уч кунга ёпиладиТошкент ҳайдовчилари диққатига: айрим кўчалар уч кунга ёпиладиКеча, 12:18Касаллик нафақасини тўлашнинг мутлақо янги тартиби жорий этилмоқдаКасаллик нафақасини тўлашнинг мутлақо янги тартиби жорий этилмоқдаКеча, 10:59Францияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқдаФранцияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқда12.06, 15:58Ўзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирдиЎзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирди12.06, 15:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди