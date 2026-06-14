Ўзбекистонга шакар импорти кескин қисқарди, нархлар ўсмоқда

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистонга шакар импорти кескин қисқарди, нархлар ўсмоқда

Май ойида Ўзбекистонга шакар импорти апрель ойига нисбатан сезиларли даражада камайди. Бу ҳақда Божхона қўмитаси томонидан эълон қилинган маълумотларда қайд этилди.

Ҳисоботга кўра, ўтган ойда мамлакатга умумий қиймати 50,4 миллион долларлик 68,66 минг тонна шакар олиб кирилган. Таққослаш учун, апрель ойида бу кўрсаткич 61,7 миллион долларлик 86,5 минг тоннани ташкил этган. Натижада бир ой ичида импорт ҳажми қарийб 17,8 минг тоннага ёки 26 фоизга қисқарган.

Шунингдек, февраль ойида 73,2 минг тонна, март ойида эса 77,7 минг тонна шакар импорт қилинган бўлиб, бу кўрсаткичлар ҳам май ойидаги ҳажмдан юқори бўлган.

Қўмита маълумотларига кўра, импорт қилинган шакарнинг асосий қисми Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келган. Жами импортнинг 76,7 фоизи ёки 52,7 минг тоннаси пойтахт орқали олиб кирилган. Кейинги ўринни Хоразм вилояти эгаллаган — 6,8 минг тонна.

Навоий, Сирдарё, Жиззах ва Сурхондарё вилоятларида эса шакар импорт қилувчилар мавжуд эмаслиги, маҳсулот мазкур ҳудудларга Тошкент орқали етказиб берилиши қайд этилган.

Маълумотларга кўра, импорт шакарнинг ўртача нархи ҳам ўсишда давом этмоқда. Май ойида бир тонна шакар хориждан ўртача 734 доллардан сотиб олинган бўлса, апрель ойида бу кўрсаткич 723 доллар бўлган.

Шу билан бирга, ички бозорда ҳам шакар нархи кўтарилмоқда. Статистика қўмитаси маълумотига кўра, май ойида шакар нархи яна 1,5 фоизга қимматлашган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эски автомобиллар учун 12 миллионлик тўлов жорий этилиши мумкинЭски автомобиллар учун 12 миллионлик тўлов жорий этилиши мумкинБугун, 11:56Шавкат Мирзиёев АҚШ Президенти Доналд Трампни таваллуд куни билан табрикладиШавкат Мирзиёев АҚШ Президенти Доналд Трампни таваллуд куни билан табрикладиБугун, 10:39Шавкат Мирзиёев Россия Президенти Владимир Путинга Россия куни муносабати билан табрик йўлладиШавкат Мирзиёев Россия Президенти Владимир Путинга Россия куни муносабати билан табрик йўлладиБугун, 09:55Ўқишни кўчиришда сертификатли талабаларга имтиёз бериладиЎқишни кўчиришда сертификатли талабаларга имтиёз бериладиБугун, 09:51Чигирткалар галаси хавф туғдирмоқдами? ФВВ жавоб бердиЧигирткалар галаси хавф туғдирмоқдами? ФВВ жавоб бердиБугун, 08:43Ўзбекистонда об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғирлар кутилмоқдаЎзбекистонда об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғирлар кутилмоқдаБугун, 06:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди