Маҳаллалар бюджетига қўшимча 300 млрд сўм йўналтирилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонда маҳаллалар учун қўшимча даромад манбалари яратилмоқда. Янги тартибга кўра, ер ва мол-мулк солиғидан маҳаллий бюджетларга йўналтириладиган улуш 10 фоиздан 15 фоизга оширилади.
Шунингдек, маҳалла ҳудудида санитария қоидаларини бузиш ва ноқонуний қурилиш учун ундирилган айрим жарималарнинг бир қисми ҳам маҳалла бюджетига ўтказилади.
Бўш турган майдонларни ижарага бериш ва айрим биноларни сотишдан тушган даромадлар ҳам қўшимча молия манбаи бўлади. Ушбу чоралар ҳисобига маҳаллалар бюджетлари жами 300 млрд сўмга тўлдирилиши кутилмоқда.
Йиғилган маблағлар ички йўлларни таъмирлаш, болалар ва спорт майдончаларини қуриш, сайилгоҳлар барпо этиш ҳамда эҳтиёжманд оилалар бандлигини қўллаб-қувватлашга сарфланади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…