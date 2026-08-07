Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда

·262·Ўзбекистон
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Қисқача

Дам олиш кунлари Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати ошиб, айрим ҳудудларда 42 даражагача етади. 8–9 август кунлари мамлакатнинг аксарият ҳудудларида ҳарорат 37–40 даража, шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида эса 41–42 даражагача кўтарилиши кутилмоқда. Асосий ҳудудларда ёғингарчилик бўлмайди, тоғли жойларда эса қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ кузатилиши мумкин.

Дам олиш кунлари Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати янада ошиши кутилмоқда. Ўзгидромет маълумотига кўра, республика ҳудудида иссиқлик аста-секин кучайиб, айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 42 даражагача етади.

Синоптикларнинг билдиришича, бугун кундузи мамлакатнинг аксарият ҳудудларида ҳаво 34–37 даража атрофида бўлади. 8–9 август кунлари эса ҳарорат 37–40 даражагача, шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида эса айрим жойларда 41–42 даражагача кўтарилиши прогноз қилинмоқда.

Кутилишича, дам олиш кунлари республика бўйича ҳаво қисман булутли ва айрим ҳудудларда ўзгарувчан бўлади. Асосий ҳудудларда ёғингарчилик кузатилмайди. Фақат тоғли жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши эҳтимоли мавжуд.

Мутахассислар Тошкент вилояти ҳамда Фарғона водийсининг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида сел ва сув тошқини юзага келиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Шу боис мазкур ҳудудларга дам олиш учун йўл оладиган фуқаролар эҳтиёткор бўлиши тавсия этилган.

Шунингдек, 8–9 август кунлари республика шимоли ва чўл ҳудудларида шамол тезлиги 13–18 метр/сониягача кучайиши, айрим жойларда эса чанг-тўзонлар кузатилиши мумкин.

Пойтахтда ҳам ҳаво қуруқ бўлади. Тошкент шаҳрида бугун кундузи ҳарорат 36 даража атрофида сақланса, дам олиш кунлари 37–39 даражагача кўтарилиши кутилмоқда. Кечалари эса ҳаво ҳарорати 21–24 даража атрофида бўлади. Шамол шарқ томондан 3–8 метр/сония тезликда эсади.

Синоптиклар аҳолига куннинг энг иссиқ вақтларида узоқ вақт очиқ ҳавода юрмаслик, кўпроқ сув истеъмол қилиш ва қуёш нурларидан эҳтиёт бўлишни тавсия қилмоқда.

ЎзбекистонЎзгидрометТошкентФарғона водийси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанЎзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанБугун, 15:17Россияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаРоссияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаБугун, 13:56Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?Бугун, 13:32Ўзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айландиЎзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айландиБугун, 12:32Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!Бугун, 10:06“Чилонзор” метросидан 16-шаҳар шифохонасигача бўлган йўл вақтинча ёпилади“Чилонзор” метросидан 16-шаҳар шифохонасигача бўлган йўл вақтинча ёпиладиКеча, 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди