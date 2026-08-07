Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан

·207·Ўзбекистон
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Қисқача

2025 йилда Ўзбекистонда келин куёвдан ёши катта бўлган 11 040 та никоҳ расмий қайд этилди. Энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳрида қайд этилиб, 1 809 тани ташкил қилди. Кейинги ўринларда Хоразм вилояти (1 066 та), Қашқадарё вилояти (995 та), Бухоро вилояти (979 та) ва Самарқанд вилояти (967 та) жойлашди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, бундай никоҳлар мамлакатнинг деярли барча ҳудудларида учрайди.

2025 йилда Ўзбекистонда расмий қайд этилган никоҳлар орасида келин куёвдан ёши катта бўлган оилалар сони 11 мингдан ошди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.

Расмий маълумотларга кўра, ўтган йил давомида 11 040 та никоҳда келиннинг ёши куёвникидан катта бўлган. Бу эса мамлакатда бундай турдаги никоҳлар сони сезиларли эканини кўрсатади.

Ҳудудлар кесимида энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келган. Пойтахтда келин куёвдан ёши катта бўлган 1 809 та никоҳ давлат рўйхатидан ўтказилган.

Кейинги ўринларда Хоразм вилояти (1 066 та), Қашқадарё вилояти (995 та), Бухоро вилояти (979 та) ҳамда Самарқанд вилояти (967 та) жой олган.

Шунингдек, Тошкент вилоятида 928 та, Сурхондарё вилоятида 850 та, Қорақалпоғистон Республикасида 772 та, Фарғона вилоятида 715 та, Наманган вилоятида 509 та, Андижон вилоятида 486 та, Жиззах вилоятида 373 та, Навоий вилоятида 351 та ва Сирдарё вилоятида 240 та шундай никоҳ қайд этилган.

Миллий статистика қўмитаси ушбу рақамлар 2025 йил давомида давлат рўйхатидан ўтказилган расмий никоҳлар таҳлили асосида шакллантирилганини маълум қилди.

Бугунги кунда ёшлар ўртасида турмуш қуришда ёш фарқи аввалгидек ҳал қилувчи омил бўлмай қолаётгани кузатилмоқда. Статистика ҳам келиннинг куёвдан ёши катта бўлган никоҳлар мамлакатнинг деярли барча ҳудудларида учраётганини кўрсатмоқда.

ЎзбекистонТошкентСамарқанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаЎзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаБугун, 15:15Россияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаРоссияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаБугун, 13:56Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?Бугун, 13:32Ўзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айландиЎзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айландиБугун, 12:32Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!Бугун, 10:06“Чилонзор” метросидан 16-шаҳар шифохонасигача бўлган йўл вақтинча ёпилади“Чилонзор” метросидан 16-шаҳар шифохонасигача бўлган йўл вақтинча ёпиладиКеча, 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди