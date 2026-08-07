Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
2025 йилда Ўзбекистонда келин куёвдан ёши катта бўлган 11 040 та никоҳ расмий қайд этилди. Энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳрида қайд этилиб, 1 809 тани ташкил қилди. Кейинги ўринларда Хоразм вилояти (1 066 та), Қашқадарё вилояти (995 та), Бухоро вилояти (979 та) ва Самарқанд вилояти (967 та) жойлашди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, бундай никоҳлар мамлакатнинг деярли барча ҳудудларида учрайди.
2025 йилда Ўзбекистонда расмий қайд этилган никоҳлар орасида келин куёвдан ёши катта бўлган оилалар сони 11 мингдан ошди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Расмий маълумотларга кўра, ўтган йил давомида 11 040 та никоҳда келиннинг ёши куёвникидан катта бўлган. Бу эса мамлакатда бундай турдаги никоҳлар сони сезиларли эканини кўрсатади.
Ҳудудлар кесимида энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келган. Пойтахтда келин куёвдан ёши катта бўлган 1 809 та никоҳ давлат рўйхатидан ўтказилган.
Кейинги ўринларда Хоразм вилояти (1 066 та), Қашқадарё вилояти (995 та), Бухоро вилояти (979 та) ҳамда Самарқанд вилояти (967 та) жой олган.
Шунингдек, Тошкент вилоятида 928 та, Сурхондарё вилоятида 850 та, Қорақалпоғистон Республикасида 772 та, Фарғона вилоятида 715 та, Наманган вилоятида 509 та, Андижон вилоятида 486 та, Жиззах вилоятида 373 та, Навоий вилоятида 351 та ва Сирдарё вилоятида 240 та шундай никоҳ қайд этилган.
Миллий статистика қўмитаси ушбу рақамлар 2025 йил давомида давлат рўйхатидан ўтказилган расмий никоҳлар таҳлили асосида шакллантирилганини маълум қилди.
Бугунги кунда ёшлар ўртасида турмуш қуришда ёш фарқи аввалгидек ҳал қилувчи омил бўлмай қолаётгани кузатилмоқда. Статистика ҳам келиннинг куёвдан ёши катта бўлган никоҳлар мамлакатнинг деярли барча ҳудудларида учраётганини кўрсатмоқда.
…