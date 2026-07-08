Тошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқланди

·0·Ўзбекистон
Тошкентда 1,3 млрд сўмдан ортиқ газ талон-торож қилингани аниқланди

Тошкент шаҳрининг Яшнобод ва Юнусобод туманларида табиий газдан ноқонуний фойдаланиш ҳолатлари аниқланди. Бош прокуратура маълумотига кўра, давлат манфаатларига етказилган умумий зарар 1,3 млрд сўмдан ошган.

Яшнобод туманида «О. Ф.» МЧЖга қарашли нотурар бино текширилганда, газ ҳисоблагич ишига аралашилгани маълум бўлган. Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, ушбу ҳолат орқали 956 млн сўмлик зарар етказилган.

Шу тумандаги «А. Ф.» МЧЖга тегишли дўконда ҳам шунга ўхшаш қоидабузарлик қайд этилган. Бу ерда табиий газдан ноқонуний фойдаланиш оқибатида 331 млн сўмлик зарар ҳисобланган.

Юнусобод туманида эса фуқаро В. А. ўзига тегишли объектни газ тармоғига ўзбошимчалик билан улагани аниқланган. Бу ҳолат бўйича ноқонуний истеъмол қилинган газ қиймати 84 млн сўм деб баҳоланган.

Ҳар бир ҳолат юзасидан назорат тадбирлари ва ҳуқуқий баҳолаш ишлари давом этмоқда.

ТошкентЯшнободЮнусободБош прокуратураТабиий газГаз ҳисоблагич
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Водийда ярим тунда зилзила кузатилдиВодийда ярим тунда зилзила кузатилдиБугун, 04:37Тошкентдаги электр узилишлари бўйича комиссия иш бошладиТошкентдаги электр узилишлари бўйича комиссия иш бошладиКеча, 19:39Тошкентда реновация: аҳоли қаерга кўчирилиши айтилдиТошкентда реновация: аҳоли қаерга кўчирилиши айтилдиКеча, 19:29Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...Кеча, 16:49Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилиндиЎзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилиндиКеча, 15:54Тошкент шаҳрида чанг-тўзонли шамол кузатилиши кутилмоқдаТошкент шаҳрида чанг-тўзонли шамол кузатилиши кутилмоқдаКеча, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли