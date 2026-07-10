Яшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманидаги Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпилади.
Чеклов 11 июль куни соат 08:00 дан 31 июль куни соат 06:00 гача амал қилади. Бунга иссиқ сув таъминоти магистрал қувурини алмаштириш ишлари сабаб бўлади.
Веолиа Энергй Ташкент ҳайдовчилардан ушбу даврда ҳаракат йўналишини олдиндан режалаштиришни ва айланма йўллардан фойдаланишни сўради.
Таъмир ишлари якунлангач, кўчада транспорт ҳаракати қайта тикланади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…