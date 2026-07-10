Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошланди

·0·Ўзбекистон
Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошланди

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Беларусга расмий ташрифи якунланди. Пойтахт аэропортида давлатимиз раҳбарини Беларус Президенти Александр Лукашенко кузатиб қўйди.

Минскда ўтган музокаралар икки мамлакат муносабатлари учун муҳим сиёсий воқеа сифатида баҳоланди. Ташриф якунида стратегик шериклик бўйича декларация имзолангани эса ҳамкорликнинг янги босқичини бошлаб берди.

Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошланди

Минскда муҳим музокаралар ўтказилди

Ташриф давомида Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенко тор доирада музокара ўтказди.

Шунингдек, расмий делегациялар иштирокида ҳам кенгайтирилган учрашувлар бўлиб ўтди. Унда икки томонлама муносабатларни янада ривожлантириш, ҳамкорлик йўналишларини кенгайтириш ва янги лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.

Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошланди

Сиёсий мулоқот ва парламентлараро алоқаларга урғу берилди

Давлат раҳбарлари сиёсий мулоқотни янада фаоллаштириш муҳимлигини таъкидладилар.

Шу билан бирга, парламентлараро ҳамкорликни мустаҳкамлаш масаласи ҳам алоҳида қайд этилди. Томонлар кўп қиррали шерикликни узоқ муддатли ривожлантириш борасидаги қатъий интилишни тасдиқлади.

Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошланди

Стратегик шериклик декларацияси имзоланди

Музокаралар якунида Ўзбекистон ва Беларус Президентлари Стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларацияни имзоладилар.

Ушбу ҳужжат икки давлат ўртасидаги ҳамкорликни янги даражага олиб чиқиши кутилмоқда. Президентлар ҳузурида икки томонлама ҳужжатларни алмашиш маросими ҳам бўлиб ўтди.

Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошланди

Ташриф тарихий воқеа сифатида баҳоланди

Оммавий ахборот воситалари вакиллари учун берилган баёнотларда ушбу расмий ташриф Ўзбекистон — Беларус муносабатлари ривожида тарихий воқеа экани таъкидланди.

Қайд этилишича, ташриф мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашда янги босқичнинг бошланиши сифатида муҳим аҳамиятга эга.

Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошланди

Президент Тошкентга жўнаб кетди

Расмий ташриф тадбирлари якунлангач, Президент Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳрига жўнаб кетди.

Минскдаги музокаралардан кейин асосий эътибор энди имзоланган ҳужжатлар ва келишилган ташаббусларни амалий натижаларга айлантиришга қаратилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бой оилалар Тошкентнинг қайси туманидан уй олиб яшашади? Топ 5 ўриндаги туманларБой оилалар Тошкентнинг қайси туманидан уй олиб яшашади? Топ 5 ўриндаги туманларБугун, 12:44Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 46 даражагача чиқиши кутилмоқдаЎзбекистонда ҳаво ҳарорати 46 даражагача чиқиши кутилмоқдаБугун, 12:31Хорижга ишга юборувчи компаниялар энди янгича тартибда назорат қилинадиХорижга ишга юборувчи компаниялар энди янгича тартибда назорат қилинадиБугун, 12:00Тадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгардиТадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгардиБугун, 11:46Ўзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиЎзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиБугун, 11:38Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Бугун, 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа