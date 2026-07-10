Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошланди
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Беларусга расмий ташрифи якунланди. Пойтахт аэропортида давлатимиз раҳбарини Беларус Президенти Александр Лукашенко кузатиб қўйди.
Минскда ўтган музокаралар икки мамлакат муносабатлари учун муҳим сиёсий воқеа сифатида баҳоланди. Ташриф якунида стратегик шериклик бўйича декларация имзолангани эса ҳамкорликнинг янги босқичини бошлаб берди.
Минскда муҳим музокаралар ўтказилди
Ташриф давомида Шавкат Мирзиёев ва Александр Лукашенко тор доирада музокара ўтказди.
Шунингдек, расмий делегациялар иштирокида ҳам кенгайтирилган учрашувлар бўлиб ўтди. Унда икки томонлама муносабатларни янада ривожлантириш, ҳамкорлик йўналишларини кенгайтириш ва янги лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Сиёсий мулоқот ва парламентлараро алоқаларга урғу берилди
Давлат раҳбарлари сиёсий мулоқотни янада фаоллаштириш муҳимлигини таъкидладилар.
Шу билан бирга, парламентлараро ҳамкорликни мустаҳкамлаш масаласи ҳам алоҳида қайд этилди. Томонлар кўп қиррали шерикликни узоқ муддатли ривожлантириш борасидаги қатъий интилишни тасдиқлади.
Стратегик шериклик декларацияси имзоланди
Музокаралар якунида Ўзбекистон ва Беларус Президентлари Стратегик шериклик муносабатларини ўрнатиш тўғрисидаги декларацияни имзоладилар.
Ушбу ҳужжат икки давлат ўртасидаги ҳамкорликни янги даражага олиб чиқиши кутилмоқда. Президентлар ҳузурида икки томонлама ҳужжатларни алмашиш маросими ҳам бўлиб ўтди.
Ташриф тарихий воқеа сифатида баҳоланди
Оммавий ахборот воситалари вакиллари учун берилган баёнотларда ушбу расмий ташриф Ўзбекистон — Беларус муносабатлари ривожида тарихий воқеа экани таъкидланди.
Қайд этилишича, ташриф мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашда янги босқичнинг бошланиши сифатида муҳим аҳамиятга эга.
Президент Тошкентга жўнаб кетди
Расмий ташриф тадбирлари якунлангач, Президент Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳрига жўнаб кетди.
Минскдаги музокаралардан кейин асосий эътибор энди имзоланган ҳужжатлар ва келишилган ташаббусларни амалий натижаларга айлантиришга қаратилади.
…