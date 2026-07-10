Бой оилалар Тошкентнинг қайси туманидан уй олиб яшашади? Топ 5 ўриндаги туманлар

·0·Ўзбекистон
Бой оилалар Тошкентнинг қайси туманидан уй олиб яшашади? Топ 5 ўриндаги туманлар

Тошкентда юқори даромадли оилалар кўпроқ қайси ҳудудлардан уй харид қилиши ҳақидаги маълумотлар тармоқларда қизиқиш уйғотди. Рўйхатда асосан марказга яқин, инфратузилмаси ривожланган ва кўчмас мулк нархи юқори туманлар тилга олинган.

Тўртинчи ўринда Яккасарой тумани келтирилмоқда. Бу ҳудуд хавфсизлиги ва қулай жойлашуви билан ажралиб туради. Уй-жой нархи 1 квадрат метр учун 2 минг доллардан 3,5 минг долларгача бўлиши айтилган.

Учинчи ўринда Шайхонтоҳур тумани бор. Tashkent City атрофида нархлар 4,5 минг долларгача етиши мумкин. Иккинчи ўриндаги Миробод тумани эса пойтахтнинг энг марказий ва қиммат жойларидан бири ҳисобланади.

Рўйхатда биринчи ўрин Мирзо Улуғбек туманига берилган. Айрим маълумотларда бу ерда бир неча миллион долларлик участкалар ҳам борлиги айтилмоқда. Бироқ нархлар уйнинг жойлашуви, майдони ва ҳолатига қараб фарқ қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошландиМирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошландиБугун, 12:44Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 46 даражагача чиқиши кутилмоқдаЎзбекистонда ҳаво ҳарорати 46 даражагача чиқиши кутилмоқдаБугун, 12:31Хорижга ишга юборувчи компаниялар энди янгича тартибда назорат қилинадиХорижга ишга юборувчи компаниялар энди янгича тартибда назорат қилинадиБугун, 12:00Тадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгардиТадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгардиБугун, 11:46Ўзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиЎзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиБугун, 11:38Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Бугун, 11:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа