Тадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгарди

·0·Ўзбекистон
Тадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгарди

Ўзбекистонда санитария-эпидемиологик осойишталик (кўпчиликка яхши таниш бўлган «СЭС») соҳасида давлат назоратини амалга ошириш тизими тубдан ўзгаради. Энди қайси тадбиркорни текшириш лозимлигини инсон омили эмас, балки махсус электрон дастур автоматик равишда ҳал қилади.

Адлия вазирлиги томонидан янги «Хавфни таҳлил қилиш» электрон тизимини жорий этиш тартиби тўғрисидаги низом 2026 йил 8 июль куни 3892-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилди. Zamin.uz янги тизимнинг бизнес вакиллари учун энг муҳим жиҳатларини таҳлил қилди.

Текширув керакми ёки йўқ — тизим ўзи баҳолайди

Янги низомга мувофиқ, тадбиркорлик субъектлари фаолиятида қонунчилик талаблари бузилиши эҳтимоли инсон аралашувисиз, тўлиқ автоматлаштирилган тарзда баҳоланади. Дастур хулоса чиқаришда тадбиркорни овора қилмай, қуйидаги очиқ ва қонуний манбалардаги маълумотлардан фойдаланади:

  • Давлат органларининг мавжуд ахборот тизимлари базаси;

  • Расмий статистик маълумотлар;

  • Фуқаролардан келиб тушган мурожаатлар;

  • Оммавий ахборот воситаларидаги хабарлар.

Энг муҳим кафолат: Хавф таҳлилини ўтказиш жараёнида тизим ёки назорат қилувчи органлар томонидан тадбиркорлик субъектларидан бирон-бир қўшимча ҳужжат ёки ҳисобот талаб қилинишига асло йўл қўйилмайди.

Учта тоифа: Паст хавфли бизнес умуман текширилмайди

Янги тизим доирасида барча тадбиркорлик субъектлари ҳуқуқбузарлик содир этиш хавфига қараб учта тоифага ажратилади. Бу тизим ўз ишини ҳалол ва қоидалар асосида ташкил этган тадбиркорларни ортиқча текширувлардан ҳимоя қилишга хизмат қилади:

Хавф тоифаси

Текширув ва профилактика тартиби

Тадбиркор учун таъсири

Юқори хавф

Профилактика тадбирлари ва текширувлар қонунчиликда белгиланган тартибда тўлиқ ўтказилади.

Назорат тизимли равишда давом эттирилади.

Ўрта хавф

Текширув ва профилактика ишлари режали тарзда, қонуний чекловлар асосида амалга оширилади.

Меъёрий назорат олиб борилади.

Паст хавф

Санитария соҳасида ҳеч қандай текширувлар ўтказилмайди.

Текширувлардан бутунлай озод этилади.

Бизнес учун қўшимча ҳимоя

Янги тизим тадбиркорларни асоссиз жазолаш ёки уларга босим ўтказиш воситасига айланиб қолмаслиги учун низомда алоҳида ҳимоя банди кўзда тутилган.

Унга кўра, электрон тизим орқали аниқланган хавф даражаси тадбиркорлик субъектига нисбатан тўғридан-тўғри таъсир чораларини (жарималар ёки фаолиятни тўхтатиш) қўллаш учун мустақил асос ҳисобланмайди. Махсус баҳолаш натижаси фақатгина текширувларни адолатли режалаштириш ва камчиликларнинг олдини олиш учунгина хизмат қилади.

Бу ислоҳот соҳадаги коррупцион ҳолатларни кескин камайтириш ва мамлакатда соғлом бизнес муҳитини ривожлантириш йўлидаги навбатдаги муҳим қадамдир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиЎзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиБугун, 11:38Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Бугун, 11:20Дам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантиришДам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантиришБугун, 11:14Ўзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидаларЎзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидаларБугун, 11:09Яшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиЯшнободда Авиасозлар кўчасининг бир қисми 20 кунга ёпиладиБугун, 11:01Ўзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятЎзбекистонда кино суратга олиш қоидаси ўзгарди: хорижий компаниялар учун янги имкониятБугун, 10:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа