Росатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очади
Россиянинг “Росатом” давлат корпорацияси электромобиллар саноатида ўз ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида йирик лойиҳага қўл урмоқда. Компания 2026-йил якунига қадар Москва вилоятида электромобиллар учун мобил қувватлаш станцияларини ишлаб чиқарувчи янги гигафабрикасини ишга туширишни режалаштирган. Ушбу ташаббус минтақада электр транспорти инфратузилмасини тубдан яхшилашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ТАСС ахборот агентлиги берган маълумотга кўра, бу ҳақда “ТВEЛ” ёқилғи компаниясининг “Электромобиллик” бизнес-йўналиши директори Александр Бухвалов маълум қилган. Янги корхона корпорациянинг ушбу йўналишдаги ишлаб чиқариш қувватларини сезиларли даражада кенгайтиришга имкон берувчи навбатдаги стратегик майдончага айланади.
Ишлаб чиқариш қуввати ва стратегик мақсадларҲозирги вақтда “Росатом” таркибидаги корхоналар электромобиллар учун қувватлаш ускуналарини ишлаб чиқаришни аллақачон йўлга қўйган. Бироқ, янги гигафабриканинг ишга туширилиши маҳсулот ҳажмини кескин ошириш ва технологик жараёнларни оптималлаштириш имконини беради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, станциялар ишлаб чиқариш бўйича жами қувват 8 ГВ кўрсаткичига етиши кутилмоқда.
Москва вилоятида жойлашадиган ушбу завод нафақат стационар, балки мобил қувватлаш станцияларига ҳам ихтисослашади. Бу эса электр транспорти эгалари учун кутилмаган вазиятларда, масалан, йўлда қувват тугаб қолганида тезкор ёрдам кўрсатиш тизимини ривожлантиришга ёрдам беради. Бундай мобил станциялар замонавий логистика ва сервис хизматлари учун муҳим ечим ҳисобланади.
Минтақавий аҳамият ва истиқболларЎзбекистон бозорида ҳам электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, қўшни ва ҳамкор давлатларда бундай гигафабрикаларнинг қурилиши технологик алмашинув нуқтаи назаридан диққатга сазовордир. Россия бозорида ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиши келажакда минтақавий экспорт салоҳиятини ва инфратузилма ускуналарининг ҳамёнбоплигини ошириши мумкин.
Александр Бухваловнинг сўзларига кўра, янги майдонча “Росатом”нинг электромобиллик экотизимини ривожлантириш бўйича узоқ муддатли стратегиясининг бир қисмидир. Гигафабрика нафақат тайёр маҳсулот етказиб беради, балки янги турдаги юқори технологияли иш ўринларини яратишга ҳам хизмат қилади.
Лойиҳа доирасида ишлаб чиқариладиган станциялар халқаро стандартларга жавоб бериши ва турли русумдаги электромобилларга мос келиши кўзда тутилган. Бу эса Tesla, BYD ёки бошқа брендлар бўлишидан қатни назар, барча ҳайдовчилар учун қувватлаш жараёнини осонлаштиради. Гигафабрика қурилиши 2026-йилнинг охиригача тўлиқ якунланиши ва маҳсулот етказиб беришни бошлаши кутилмоқда.
…