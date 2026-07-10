Росатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очади

·0·Техно
Росатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очади

Россиянинг “Росатом” давлат корпорацияси электромобиллар саноатида ўз ўрнини мустаҳкамлаш мақсадида йирик лойиҳага қўл урмоқда. Компания 2026-йил якунига қадар Москва вилоятида электромобиллар учун мобил қувватлаш станцияларини ишлаб чиқарувчи янги гигафабрикасини ишга туширишни режалаштирган. Ушбу ташаббус минтақада электр транспорти инфратузилмасини тубдан яхшилашга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ТАСС ахборот агентлиги берган маълумотга кўра, бу ҳақда “ТВEЛ” ёқилғи компаниясининг “Электромобиллик” бизнес-йўналиши директори Александр Бухвалов маълум қилган. Янги корхона корпорациянинг ушбу йўналишдаги ишлаб чиқариш қувватларини сезиларли даражада кенгайтиришга имкон берувчи навбатдаги стратегик майдончага айланади.

Ишлаб чиқариш қуввати ва стратегик мақсадлар

Ҳозирги вақтда “Росатом” таркибидаги корхоналар электромобиллар учун қувватлаш ускуналарини ишлаб чиқаришни аллақачон йўлга қўйган. Бироқ, янги гигафабриканинг ишга туширилиши маҳсулот ҳажмини кескин ошириш ва технологик жараёнларни оптималлаштириш имконини беради. Мутахассисларнинг таъкидлашича, станциялар ишлаб чиқариш бўйича жами қувват 8 ГВ кўрсаткичига етиши кутилмоқда.

Москва вилоятида жойлашадиган ушбу завод нафақат стационар, балки мобил қувватлаш станцияларига ҳам ихтисослашади. Бу эса электр транспорти эгалари учун кутилмаган вазиятларда, масалан, йўлда қувват тугаб қолганида тезкор ёрдам кўрсатиш тизимини ривожлантиришга ёрдам беради. Бундай мобил станциялар замонавий логистика ва сервис хизматлари учун муҳим ечим ҳисобланади.

Минтақавий аҳамият ва истиқболлар

Ўзбекистон бозорида ҳам электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, қўшни ва ҳамкор давлатларда бундай гигафабрикаларнинг қурилиши технологик алмашинув нуқтаи назаридан диққатга сазовордир. Россия бозорида ишлаб чиқариш ҳажмининг ортиши келажакда минтақавий экспорт салоҳиятини ва инфратузилма ускуналарининг ҳамёнбоплигини ошириши мумкин.

Александр Бухваловнинг сўзларига кўра, янги майдонча “Росатом”нинг электромобиллик экотизимини ривожлантириш бўйича узоқ муддатли стратегиясининг бир қисмидир. Гигафабрика нафақат тайёр маҳсулот етказиб беради, балки янги турдаги юқори технологияли иш ўринларини яратишга ҳам хизмат қилади.

Лойиҳа доирасида ишлаб чиқариладиган станциялар халқаро стандартларга жавоб бериши ва турли русумдаги электромобилларга мос келиши кўзда тутилган. Бу эса Tesla, BYD ёки бошқа брендлар бўлишидан қатни назар, барча ҳайдовчилар учун қувватлаш жараёнини осонлаштиради. Гигафабрика қурилиши 2026-йилнинг охиригача тўлиқ якунланиши ва маҳсулот етказиб беришни бошлаши кутилмоқда.

РосатомЭлектромобилГигафабрикаТехнологияРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой коинотда инқилоб қилди: Лонг Марч 10B ракетасининг биринчи поғонаси муваффақиятли қайтарилдиХитой коинотда инқилоб қилди: Лонг Марч 10B ракетасининг биринчи поғонаси муваффақиятли қайтарилдиБугун, 12:24Энг кучли MacBook Pro нархи рекорд даражага етди: M5 Max модели энди 10 000 доллардан қимматЭнг кучли MacBook Pro нархи рекорд даражага етди: M5 Max модели энди 10 000 доллардан қимматБугун, 11:21AMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиAMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиБугун, 10:58Тепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширдиТепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширдиБугун, 10:30Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда янги босқичга чиқмоқда: Vivo ва Дихон ҳамкорлигиҲиндистон смартфон ишлаб чиқаришда янги босқичга чиқмоқда: Vivo ва Дихон ҳамкорлигиБугун, 09:57Австралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилдиАвстралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилдиБугун, 06:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги