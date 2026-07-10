Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 46 даражагача чиқиши кутилмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
13–17 июль кунлари Ўзбекистонда жуда иссиқ об-ҳаво кузатилиши мумкин. «Ўзгидромет» хабарига кўра, мамлакатга жанубий ҳудудлардан иссиқ ҳаво массалари кириб келади.
Прогнозга кўра, шу кунларда ҳаво ҳарорати кўпчилик вилоятларда 41–43 даража атрофида бўлади. Шимолий, жанубий ва чўл ҳудудларида эса иссиқ 44–46 даражагача етиши мумкин.
Шу билан бирга, айрим ҳудудларда шамол кучайиши кутилмоқда. Шамол тезлиги сониясига 13–18 метргача етиб, чанғ-тўзон кўтарилиши эҳтимоли бор.
Бундай об-ҳавода шифокорлар ва соҳа мутахассислари куннинг иссиқ қисмида ташқарида узоқ қолмасликни тавсия қилади. Кўпроқ суюқлик ичиш, енгил кийим кийиш ва қуёш тиғида ортиқча юрмаслик муҳим.
«Ўзгидромет» аҳолидан об-ҳаво огоҳлантиришларига эътиборли бўлишни сўрамоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…