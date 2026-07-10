Хорижга ишга юборувчи компаниялар энди янгича тартибда назорат қилинади

·29·Ўзбекистон
Хорижга ишга юборувчи компаниялар энди янгича тартибда назорат қилинади

Ўзбекистондан ташқарида иш қидираётган фуқароларни ишга жойлаштириш билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъектлари фаолияти энди электрон хавф таҳлили орқали баҳоланади.

Янги тартиб қонунбузарлик эҳтимолини автоматлаштирилган тарзда аниқлаш ва назорат чораларини хавф даражасига қараб ташкил этишни назарда тутади.

Ҳужжат давлат рўйхатидан ўтказилди

Адлия вазирлиги томонидан «Ўзбекистондан ташқарида иш қидираётган шахсларни ишга жойлаштириш бўйича фаолият устидан назоратни амалга оширишда “Хавфни таҳлил қилиш” электрон тизимини жорий этиш тартиби тўғрисида»ги низом давлат рўйхатидан ўтказилди.

Ҳужжат 2026 йил 9 июл куни 3895-сон билан рўйхатга олинган.

Қонунбузарлик хавфи автоматик баҳоланади

Низомга кўра, хорижда ишга жойлаштириш хизматларини кўрсатувчи тадбиркорлик субъектлари фаолиятида қонунчилик бузилиши эҳтимоли автоматлаштирилган тарзда баҳоланади.

Бу тизим назоратни умумий текширувлар эмас, балки аниқ хавф даражаси асосида ташкил этишга қаратилган.

Маълумотлар турли манбалардан олинади

Хавф даражасини аниқлашда бир нечта манбалардаги маълумотлар таҳлил қилинади.

Жумладан:

  • давлат органларининг ахборот тизимлари;

  • статистик маълумотлар;

  • жисмоний ва юридик шахслар мурожаатлари;

  • оммавий ахборот воситаларидаги маълумотлар;

  • қонунчиликда назарда тутилган бошқа манбалар.

Шу билан бирга, хавф таҳлилини ўтказиш жараёнида тадбиркорлик субъектларидан қўшимча ҳужжатлар ёки маълумотлар талаб қилинишига йўл қўйилмайди.

Компаниялар уч тоифага ажратилади

Янги тартибга мувофиқ, хорижга ишга жойлаштириш фаолияти билан шуғулланувчи субъектлар ҳуқуқбузарлик хавфига қараб уч тоифага бўлинади:

  • юқори хавф;

  • ўрта хавф;

  • паст хавф.

Юқори ва ўрта хавф тоифасига кирувчи субъектларга нисбатан қонунчилик асосида профилактика тадбирлари ва текширувлар ўтказилиши мумкин.

Паст хавф тоифасида текширув бўлмайди

Паст хавф тоифасига киритилган тадбиркорлик субъектларида текширувлар амалга оширилмайди.

Бу қоида қонунга риоя қилаётган ва хавф даражаси паст деб баҳоланган компаниялар учун ортиқча маъмурий босимни камайтиришга хизмат қилиши мумкин.

Электрон баҳолаш жазо учун мустақил асос эмас

Низомда муҳим жиҳат алоҳида қайд этилган: электрон тизим томонидан аниқланган хавф даражаси тадбиркорлик субъектига нисбатан тўғридан-тўғри таъсир чораларини қўллаш учун мустақил асос ҳисобланмайди.

Яъни хавф таҳлили назоратни режалаштириш ва профилактика чораларини белгилашда йўналтирувчи механизм бўлади.

Миграция хизматлари бозорида янги босқич

Ушбу тартиб хорижда иш излаётган фуқаролар манфаатларини ҳимоя қилиш, ишга жойлаштириш хизматлари бозорида шаффофликни ошириш ва қонунбузарлик хавфи юқори бўлган субъектларни барвақт аниқлашга қаратилган.

Эндиликда асосий эътибор ҳаммага бир хил текширув ўтказишга эмас, балки хавф бор жойни аниқлаш ва назоратни шу асосда кучайтиришга қаратилади.

ЎзбекистонАдлия вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ҳаво ҳарорати 46 даражагача чиқиши кутилмоқдаЎзбекистонда ҳаво ҳарорати 46 даражагача чиқиши кутилмоқдаБугун, 12:31Тадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгардиТадбиркорларга енгиллик: «СЭС» текширувларини ўтказиш тартиби ўзгардиБугун, 11:46Ўзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиЎзбекистонда туризм учун янги имтиёз: тадбиркорларга ҚҚСнинг 50%и қайтариладиБугун, 11:38Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Алифбо ислоҳоти атрофида баҳс: эксперт энг катта хавфни айтди...Бугун, 11:20Дам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантиришДам олиш кунлари ҳаво қандай бўлади? Ўзгидрометдан муҳим огоҳлантиришБугун, 11:14Ўзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидаларЎзбекистонда «болничный» тўлаш тартиби тубдан ўзгармоқда: 1 июлдан янги қоидаларБугун, 11:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа