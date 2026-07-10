Хорижга ишга юборувчи компаниялар энди янгича тартибда назорат қилинади
Ўзбекистондан ташқарида иш қидираётган фуқароларни ишга жойлаштириш билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъектлари фаолияти энди электрон хавф таҳлили орқали баҳоланади.
Янги тартиб қонунбузарлик эҳтимолини автоматлаштирилган тарзда аниқлаш ва назорат чораларини хавф даражасига қараб ташкил этишни назарда тутади.
Ҳужжат давлат рўйхатидан ўтказилди
Адлия вазирлиги томонидан «Ўзбекистондан ташқарида иш қидираётган шахсларни ишга жойлаштириш бўйича фаолият устидан назоратни амалга оширишда “Хавфни таҳлил қилиш” электрон тизимини жорий этиш тартиби тўғрисида»ги низом давлат рўйхатидан ўтказилди.
Ҳужжат 2026 йил 9 июл куни 3895-сон билан рўйхатга олинган.
Қонунбузарлик хавфи автоматик баҳоланади
Низомга кўра, хорижда ишга жойлаштириш хизматларини кўрсатувчи тадбиркорлик субъектлари фаолиятида қонунчилик бузилиши эҳтимоли автоматлаштирилган тарзда баҳоланади.
Бу тизим назоратни умумий текширувлар эмас, балки аниқ хавф даражаси асосида ташкил этишга қаратилган.
Маълумотлар турли манбалардан олинади
Хавф даражасини аниқлашда бир нечта манбалардаги маълумотлар таҳлил қилинади.
Жумладан:
давлат органларининг ахборот тизимлари;
статистик маълумотлар;
жисмоний ва юридик шахслар мурожаатлари;
оммавий ахборот воситаларидаги маълумотлар;
қонунчиликда назарда тутилган бошқа манбалар.
Шу билан бирга, хавф таҳлилини ўтказиш жараёнида тадбиркорлик субъектларидан қўшимча ҳужжатлар ёки маълумотлар талаб қилинишига йўл қўйилмайди.
Компаниялар уч тоифага ажратилади
Янги тартибга мувофиқ, хорижга ишга жойлаштириш фаолияти билан шуғулланувчи субъектлар ҳуқуқбузарлик хавфига қараб уч тоифага бўлинади:
юқори хавф;
ўрта хавф;
паст хавф.
Юқори ва ўрта хавф тоифасига кирувчи субъектларга нисбатан қонунчилик асосида профилактика тадбирлари ва текширувлар ўтказилиши мумкин.
Паст хавф тоифасида текширув бўлмайди
Паст хавф тоифасига киритилган тадбиркорлик субъектларида текширувлар амалга оширилмайди.
Бу қоида қонунга риоя қилаётган ва хавф даражаси паст деб баҳоланган компаниялар учун ортиқча маъмурий босимни камайтиришга хизмат қилиши мумкин.
Электрон баҳолаш жазо учун мустақил асос эмас
Низомда муҳим жиҳат алоҳида қайд этилган: электрон тизим томонидан аниқланган хавф даражаси тадбиркорлик субъектига нисбатан тўғридан-тўғри таъсир чораларини қўллаш учун мустақил асос ҳисобланмайди.
Яъни хавф таҳлили назоратни режалаштириш ва профилактика чораларини белгилашда йўналтирувчи механизм бўлади.
Миграция хизматлари бозорида янги босқич
Ушбу тартиб хорижда иш излаётган фуқаролар манфаатларини ҳимоя қилиш, ишга жойлаштириш хизматлари бозорида шаффофликни ошириш ва қонунбузарлик хавфи юқори бўлган субъектларни барвақт аниқлашга қаратилган.
Эндиликда асосий эътибор ҳаммага бир хил текширув ўтказишга эмас, балки хавф бор жойни аниқлаш ва назоратни шу асосда кучайтиришга қаратилади.
…