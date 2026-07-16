2 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ берди

·0·Ўзбекистон
2 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ берди

Фото: Президент матбуот хизмати

Ўзбекистонда эҳтиёжманд оилаларни ижтимоий реестрга киритиш билан боғлиқ жиддий камчиликлар аниқланди. Президент Шавкат Мирзиёев 16 июль куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида бир ой ичида 184 та маҳаллага келиб тушган 2 мингта аризанинг барчаси асоссиз рад этилганини кескин танқид қилди.

Оилалар кафолатланган хизматлардан маҳрум бўлмоқда

Йиғилишда маҳаллаларда ижтимоий ёрдам кўламини кенгайтириш ва «маҳалла еттилиги» фаолиятини янгича ташкил этиш масалалари муҳокама қилинди.

Айрим ҳудудларда эҳтиёжманд оилаларни ижтимоий реестрга киритиш асоссиз рад этилаётгани ёки улар сунъий равишда рўйхатдан чиқарилаётгани қайд этилди.

Бунинг оқибатида фуқаролар:

  • ижтимоий ёрдам олиш;

  • фарзандини боғчага жойлаштириш;

  • болаларни тўгаракларга бериш;

  • бошқа кафолатланган ижтимоий хизматлардан фойдаланиш имкониятини йўқотмоқда.

Айниқса, 184 та маҳаллада бир ой давомида келиб тушган 2 мингта аризанинг бирортаси ҳам қаноатлантирилмагани жиддий эътирозга сабаб бўлди.

Президентга мурожаатлар 46 мингтага етди

Бундай камчиликлар Бўстон, Олтинкўл, Ховос, Тошлоқ, Шароф Рашидов, Учқудуқ ва Деҳқонобод туманларида кўп учраётгани айтилди.

Натижада ижтимоий реестрга кириш масаласида Президентга йўлланган мурожаатлар йил бошидан буён 1,5 баравар ошган. Уларнинг сони 30 мингтадан 46 мингтага етган.

Бу рақамлар фуқароларнинг маҳаллий даражада ўз муаммосига ечим топа олмаётгани ва юқори идораларга мурожаат қилишга мажбур бўлаётганини кўрсатади.

Бош прокуратурага қатъий назорат топширилди

Йиғилишда ижтимоий реестрнинг ҳаққоний юритилишини таъминлаш бўйича масъулларга аниқ вазифалар берилди.

Бош прокуратурага реестрга киритиш ва ундан чиқариш жараёнларини қатъий назорат қилиш топширилди. Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги директорининг биринчи ўринбосари Шаҳноза Мирзиёева эса реестрдаги маълумотларнинг ҳаққонийлиги юзасидан Президентга мунтазам ахборот бериб боради.

Асоссиз рад жавобларига йўл қўйган масъулларнинг ҳаракатларига ҳам ҳуқуқий баҳо берилиши кутилмоқда.

25 турдаги хизмат маҳаллага туширилади

Президент мутасаддилар олдига йил якунига қадар яна 25 турдаги ижтимоий хизматни бевосита маҳалла даражасига тушириш вазифасини қўйди.

Улар орасида ногиронликни эрта аниқлаш, эҳтиёжманд фуқаролар хонадонларини уларнинг имкониятларига мослаштириш ва ижтимоий уйларга жойлаштириш каби хизматлар бор.

Бу ўзгаришлардан мақсад — одамларни турли идораларга қатнашдан халос қилиш ва зарур ёрдамни яшаш жойининг ўзида олиш имконини яратиш.

250 та маҳаллада «Мадад» уйлари очилади

Келгуси уч ой давомида ижтимоий ҳимоя соҳасида бир қатор янги лойиҳалар амалга оширилади.

Деменция ва ақлий заифлиги бўлган шахслар учун 250 та маҳаллада кундузги ҳамда уйда парвариш хизматлари йўлга қўйилади. Шу ҳудудларда «Мадад» уйлари ҳам ташкил этилади.

Бундан ташқари, 75 та маҳаллада ўзгалар парваришига муҳтож кексалар учун «Фаол ҳаёт» дастури ишга туширилади. Қаровсиз қолган ёки зўравонликка учраган болалар учун эса махсус «Қўллаб-қувватлаш марказлари» очилади.

Ёрдам ҳақиқий эҳтиёжмандга етиб бориши керак

Йиғилишда белгиланган вазифалар ижтимоий ёрдамни қоғозда эмас, амалда манзилли етказишга қаратилган.

Энди маҳалла масъулларининг асосий вазифаси аризаларни оммавий рад этиш эмас, ҳар бир оиланинг ҳақиқий аҳволини ўрганиб, қонуний ва адолатли қарор қабул қилишдан иборат бўлади.

Сизнингча, ижтимоий реестрга киритишни асоссиз рад этган масъуллар қандай жавобгарликка тортилиши керак?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилдиПрезидент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилдиБугун, 19:41Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб бердиЎзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб бердиБугун, 18:17«Турон» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқланди«Турон» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқландиБугун, 18:16Паспорт ёки ID-картани йўқотганлар учун муҳим янгилик эълон қилиндиПаспорт ёки ID-картани йўқотганлар учун муҳим янгилик эълон қилиндиБугун, 17:04Паспорт йўқотганлар учун катта енгиллик: жарима бекор қилинадиПаспорт йўқотганлар учун катта енгиллик: жарима бекор қилинадиБугун, 16:22Қўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилдиҚўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилдиБугун, 15:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди