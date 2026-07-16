Президент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга берди
Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 16 июль куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида Ўзбекистондаги маҳалла бошқарув тизимини тубдан ўзгартирадиган тарихий ислоҳотлар эълон қилинди. Эндиликда маҳалла раиси шунчаки жамоатчилик вакили эмас, балки ўз ҳудудининг тўлақонли ва ҳақиқий бошқарувчисига айланади.
Zamin.uz давлатимиз раҳбари томонидан маҳалла раисларига берилган мисли кўрилмаган янги ваколатлар ва маҳаллабай ишлашнинг янги алгоритми тафсилотларини тақдим этади.
«Маҳалла — халққа энг яқин бошқарув бўғини. Одамларнинг кундалик масалалари шу ернинг ўзида, ортиқча оворагарчиликсиз ҳал бўлиши керак», — деди Шавкат Мирзиёев.
Маҳалла раисларининг янги ваколатлари: Эски ва янги тизим таққоси
Йиғилишда маҳалла раисларига ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш ва тадбиркорликни ривожлантириш учун жуда катта ҳуқуқлар тақдим этилди:
Янги имкониятлар
Илгари қандай эди?
Энди қандай бўлади?
Бўш ерларни аукционга чиқариш
Ҳокимликлар ва юқори идоралар томонидан назорат қилинган, жараён ойлаб чўзилган.
Раис маҳалла ҳудудидаги бўш ерларни хусусий боғча, мактаб, клиника ва спорт объектлари қуриш учун тўғридан-тўғри аукционга чиқара олади.
«Маҳалла еттилиги» устидан назорат
«Еттилик» аъзолари тарқоқ ҳолда, асосан ўз юқори идораларига ҳисобот бериб ишлаган.
Раис ҳоким ёрдамчиси, профилактика инспектори, хотин-қизлар фаоли, ёшлар етакчиси, солиқчи, банкир ва ижтимоий ходимнинг иш режасини тасдиқлайди ва улардан ижрони қатъий талаб қилади.
Лойиҳаларни молиялаштириш
Маҳаллалардаги кичик лойиҳалар учун маблағ сўраб юқори ташкилотларга мурожаат қилинган.
«Маҳалла еттилиги» ихтиёрига тозалик, ободлик ва даромадни кўпайтиришга хизмат қиладиган лойиҳалар учун 10 миллион сўмдан грант берилади.
«Янги Қува» маҳалласи тажрибаси: Ишсизликка қарши аниқ тизим
Давлатимиз раҳбари аҳоли бандлигини таъминлаш ва томорқалардан самарали фойдаланиш бўйича Фарғона вилоятидаги «Янги Қува» маҳалласи мисолида янги иш услубини кўрсатиб ўтди.
Ушбу маҳаллада 51 нафар ишсиз фуқаро мавжуд бўлиб, улардан 4 нафари агротехникумни тамомлаган ва уйида 10 сотихдан томорқаси бор. Янги тизимга кўра, ишсизликни камайтириш қуйидаги занжир асосида ҳал этилади:
Буюртма бериш: Маҳалла раиси томорқада гул кўчати етиштиришга ихтисослашган енгил конструкцияли иссиқхона қуриш учун маҳалла банкирига аниқ буюртма беради.
Эҳтиёжни аниқлаш: Қолган ишсиз аҳоли бўйича ҳам раис кимга кредит, кимга ускуна ёки ер кераклигини, ким тадбиркорлик бошламоқчи эканлигини аниқлаб, банкирга вазифа юклайди.
Ижтимоий муаммоларни ҳал этиш: Масалан, «Янги Қува»да боғча етишмагани сабабли 50 нафар бола қўшни маҳаллага қатнамоқда. Ҳудуддаги 70 сотих бўш ерни маҳалла раиси хусусий боғча қуриш учун тўғридан-тўғри аукционга чиқаради.
240 миллиард сўмлик фонд ва илмий ёндашув
Маҳаллалардаги ижтимоий ва экологик лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш учун республикадаги барча 8 992 та маҳалланинг ҳар бирига 10 миллион сўмдан грант ажратилади. Ушбу мақсадлар учун давлат томонидан жами 240 миллиард сўмлик йирик ресурс шакллантирилмоқда.
Бундан ташқари, маҳаллабай ишлаш тизимига илмий ёндашувни олиб кириш ва «маҳалла еттилиги» аъзоларининг малакасини тизимли ошириш мақсадида янги тузилма — Маҳаллани ривожлантириш миллий институти ташкил этилади. Ушбу институт маҳаллалардаги долзарб муаммоларга илмий ечимлар ишлаб чиқиш билан шуғулланади.
…