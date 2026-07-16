Президент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга берди

·24·Ўзбекистон
Президент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга берди

Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 16 июль куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида Ўзбекистондаги маҳалла бошқарув тизимини тубдан ўзгартирадиган тарихий ислоҳотлар эълон қилинди. Эндиликда маҳалла раиси шунчаки жамоатчилик вакили эмас, балки ўз ҳудудининг тўлақонли ва ҳақиқий бошқарувчисига айланади.

Zamin.uz давлатимиз раҳбари томонидан маҳалла раисларига берилган мисли кўрилмаган янги ваколатлар ва маҳаллабай ишлашнинг янги алгоритми тафсилотларини тақдим этади.

«Маҳалла — халққа энг яқин бошқарув бўғини. Одамларнинг кундалик масалалари шу ернинг ўзида, ортиқча оворагарчиликсиз ҳал бўлиши керак», — деди Шавкат Мирзиёев.

Маҳалла раисларининг янги ваколатлари: Эски ва янги тизим таққоси

Йиғилишда маҳалла раисларига ижтимоий муаммоларни ҳал қилиш ва тадбиркорликни ривожлантириш учун жуда катта ҳуқуқлар тақдим этилди:

Янги имкониятлар

Илгари қандай эди?

Энди қандай бўлади?

Бўш ерларни аукционга чиқариш

Ҳокимликлар ва юқори идоралар томонидан назорат қилинган, жараён ойлаб чўзилган.

Раис маҳалла ҳудудидаги бўш ерларни хусусий боғча, мактаб, клиника ва спорт объектлари қуриш учун тўғридан-тўғри аукционга чиқара олади.

«Маҳалла еттилиги» устидан назорат

«Еттилик» аъзолари тарқоқ ҳолда, асосан ўз юқори идораларига ҳисобот бериб ишлаган.

Раис ҳоким ёрдамчиси, профилактика инспектори, хотин-қизлар фаоли, ёшлар етакчиси, солиқчи, банкир ва ижтимоий ходимнинг иш режасини тасдиқлайди ва улардан ижрони қатъий талаб қилади.

Лойиҳаларни молиялаштириш

Маҳаллалардаги кичик лойиҳалар учун маблағ сўраб юқори ташкилотларга мурожаат қилинган.

«Маҳалла еттилиги» ихтиёрига тозалик, ободлик ва даромадни кўпайтиришга хизмат қиладиган лойиҳалар учун 10 миллион сўмдан грант берилади.

«Янги Қува» маҳалласи тажрибаси: Ишсизликка қарши аниқ тизим

Давлатимиз раҳбари аҳоли бандлигини таъминлаш ва томорқалардан самарали фойдаланиш бўйича Фарғона вилоятидаги «Янги Қува» маҳалласи мисолида янги иш услубини кўрсатиб ўтди.

Ушбу маҳаллада 51 нафар ишсиз фуқаро мавжуд бўлиб, улардан 4 нафари агротехникумни тамомлаган ва уйида 10 сотихдан томорқаси бор. Янги тизимга кўра, ишсизликни камайтириш қуйидаги занжир асосида ҳал этилади:

  1. Буюртма бериш: Маҳалла раиси томорқада гул кўчати етиштиришга ихтисослашган енгил конструкцияли иссиқхона қуриш учун маҳалла банкирига аниқ буюртма беради.

  2. Эҳтиёжни аниқлаш: Қолган ишсиз аҳоли бўйича ҳам раис кимга кредит, кимга ускуна ёки ер кераклигини, ким тадбиркорлик бошламоқчи эканлигини аниқлаб, банкирга вазифа юклайди.

  3. Ижтимоий муаммоларни ҳал этиш: Масалан, «Янги Қува»да боғча етишмагани сабабли 50 нафар бола қўшни маҳаллага қатнамоқда. Ҳудуддаги 70 сотих бўш ерни маҳалла раиси хусусий боғча қуриш учун тўғридан-тўғри аукционга чиқаради.

240 миллиард сўмлик фонд ва илмий ёндашув

Маҳаллалардаги ижтимоий ва экологик лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш учун республикадаги барча 8 992 та маҳалланинг ҳар бирига 10 миллион сўмдан грант ажратилади. Ушбу мақсадлар учун давлат томонидан жами 240 миллиард сўмлик йирик ресурс шакллантирилмоқда.

Бундан ташқари, маҳаллабай ишлаш тизимига илмий ёндашувни олиб кириш ва «маҳалла еттилиги» аъзоларининг малакасини тизимли ошириш мақсадида янги тузилма — Маҳаллани ривожлантириш миллий институти ташкил этилади. Ушбу институт маҳаллалардаги долзарб муаммоларга илмий ечимлар ишлаб чиқиш билан шуғулланади.

Шавкат МирзиёевЎзбекистонЗамин.уз
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб бердиАфғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб бердиБугун, 20:402 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ берди2 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ бердиБугун, 19:56Президент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилдиПрезидент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилдиБугун, 19:41Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб бердиЎзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб бердиБугун, 18:17«Турон» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқланди«Турон» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқландиБугун, 18:16Паспорт ёки ID-картани йўқотганлар учун муҳим янгилик эълон қилиндиПаспорт ёки ID-картани йўқотганлар учун муҳим янгилик эълон қилиндиБугун, 17:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди