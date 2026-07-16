Президент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилди
Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 16 июль куни «маҳалла еттилиги» фаолиятини янгича ташкил этиш ва ҳудудларни ободонлаштириш масалаларига бағишланган жуда муҳим видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтди. Йиғилишда аҳоли ҳаётини енгиллаштириш ва маҳаллаларни намунали қиёфага келтириш бўйича бир қатор мисли кўрилмаган ташаббуслар илгари сурилди.
Zamin.uz давлатимиз раҳбари томонидан белгилаб берилган энг муҳим янгиликлар ва устувор вазифаларни тақдим этади.
Ободлик учун солиқ имтиёзлари: Меҳнатга яраша рағбат
Йиғилишда маҳаллаларда озодалик ва ободонлаштириш ишларини тизимли ташкил этиш, аҳолини бу жараёнга янада фаол жалб қилиш учун янги рағбатлантириш тизими жорий этилиши эълон қилинди.
Йил якуни билан алоҳида номинациялар бўйича ғолиблар аниқланади ва уларга қуйидаги тартибда солиқ имтиёзлари берилади:
Номинация тури
Кимлар ўртасида ўтказилади?
Бериладиган солиқ имтиёзи
«Энг ораста хонадон»
Кўп қаватли уйлардаги квартира эгалари
Мол-мулк солиғидан имтиёз берилади
«Энг файзли ҳовли»
Маҳаллалардаги ерли хонадон (ҳовли) эгалари
Ер солиғидан имтиёз берилади
«Энг обод кўча»
Ҳудуддаги энг тоза ва тартибли кўчалар
Махсус рағбатлантириш чоралари
«Энг намунали маҳалла»
Туман ва вилоят миқёсидаги энг илғор маҳаллалар
Илғор тажриба яратган «маҳалла еттилиги» мукофотланади
Ободонлаштириш — йил бўйи ишлайдиган умуммиллий ҳаракат
Маҳаллаларда ободончилик ишларини мувофиқлаштириш мақсадида Бош вазир бошчилигида республика штаби, ҳудудларда эса вилоят ҳокимлари раҳбарлигида ҳудудий штаблар ташкил этилади.
Ҳар бир вилоят ҳокими, унинг ўринбосарлари ва ташкилот раҳбарлари биттадан туманни, туман масъуллари эса биттадан маҳаллани оталиққа олиб, бир ой давомида ободонлаштириш ишларини ташкил этади. Бу тадбирлар бир марталик акция эмас, балки йил бўйи ишлайдиган умуммиллий ҳаракатга айланиши шартлиги кўрсатиб ўтилди.
Шунингдек, йўл бўйлари ва темир йўл атрофини тартибга солиш бўйича ҳам қатъий вазифалар белгиланди. Биргина Тошкент – Хива йўналишидаги темир йўл бўйида 285 та маҳалла жойлашган бўлиб, ушбу йўналиш 45 та тумандан ўтади. Вилоят ҳокимларига бир ҳафта муддатда ўз ҳудудидаги магистрал ва темир йўл бўйлари, уй-жой ҳамда тижорат объектларини тўлиқ хатловдан ўтказиш ва икки ҳафтада уларни намунали қиёфага келтириш дастурини ишлаб чиқиш топширилди.
Давлат хизматлари тўлиқ маҳалла даражасига туширилади
«Маҳалла – халққа энг яқин бошқарув бўғини. Одамларнинг кундалик масалалари шу ернинг ўзида, ортиқча оворагарчиликсиз ҳал бўлиши керак», — деди Президент Шавкат Мирзиёев.
Ҳозирги кунда «маҳалла еттилиги» орқали 100 га яқин хизмат кўрсатилаётган бўлса, эндиликда барча давлат хизматлари босқичма-босқич маҳалланинг ўзига туширилади. Бу борада мамлакатимизда муваффақиятли синовдан ўтган тизимлар бутун республика бўйлаб оммалаштирилади:
Норин тажрибаси: Наманган вилояти Норин туманидаги «Янги Наманган» маҳалласида ташкил этилган Ахборот ва хизмат маркази олисдаги 8 та маҳалла аҳолисига бир жойда 980 та давлат хизматини кўрсатмоқда.
Ховос тажрибаси: Сирдарё вилояти Ховос туманидаги «Қаҳрамон» маҳалласида Венгриянинг «ақлли қишлоқ» (smart village) тажрибаси асосида шундай марказ ташкил этилмоқда.
Урганч тажрибаси: Хоразм вилояти Урганч шаҳридаги «Олимпия» маҳалласида йўлга қўйилган «ақлли маҳалла» тизими кенгайтирилади.
Режалар: Йил якунига қадар Норин ва Ховос тажрибалари Қўнғирот, Конимех, Бойсун, Қамаши, Қўшработ, Тупроққалъа, Ғиждувон, Фориш, Бешариқ, Жалақудуқ ва Оҳангарон туманларида жорий этилади. Урганчнинг «ақлли маҳалла» тажрибаси эса ҳар бир вилоятнинг 10 тадан маҳалласида татбиқ қилинади.
…