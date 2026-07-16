Президент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилди

·0·Ўзбекистон
Президент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилди

Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 16 июль куни «маҳалла еттилиги» фаолиятини янгича ташкил этиш ва ҳудудларни ободонлаштириш масалаларига бағишланган жуда муҳим видеоселектор йиғилиши бўлиб ўтди. Йиғилишда аҳоли ҳаётини енгиллаштириш ва маҳаллаларни намунали қиёфага келтириш бўйича бир қатор мисли кўрилмаган ташаббуслар илгари сурилди.

Zamin.uz давлатимиз раҳбари томонидан белгилаб берилган энг муҳим янгиликлар ва устувор вазифаларни тақдим этади.

Ободлик учун солиқ имтиёзлари: Меҳнатга яраша рағбат

Йиғилишда маҳаллаларда озодалик ва ободонлаштириш ишларини тизимли ташкил этиш, аҳолини бу жараёнга янада фаол жалб қилиш учун янги рағбатлантириш тизими жорий этилиши эълон қилинди.

Йил якуни билан алоҳида номинациялар бўйича ғолиблар аниқланади ва уларга қуйидаги тартибда солиқ имтиёзлари берилади:

Номинация тури

Кимлар ўртасида ўтказилади?

Бериладиган солиқ имтиёзи

«Энг ораста хонадон»

Кўп қаватли уйлардаги квартира эгалари

Мол-мулк солиғидан имтиёз берилади

«Энг файзли ҳовли»

Маҳаллалардаги ерли хонадон (ҳовли) эгалари

Ер солиғидан имтиёз берилади

«Энг обод кўча»

Ҳудуддаги энг тоза ва тартибли кўчалар

Махсус рағбатлантириш чоралари

«Энг намунали маҳалла»

Туман ва вилоят миқёсидаги энг илғор маҳаллалар

Илғор тажриба яратган «маҳалла еттилиги» мукофотланади

Ободонлаштириш — йил бўйи ишлайдиган умуммиллий ҳаракат

Маҳаллаларда ободончилик ишларини мувофиқлаштириш мақсадида Бош вазир бошчилигида республика штаби, ҳудудларда эса вилоят ҳокимлари раҳбарлигида ҳудудий штаблар ташкил этилади.

Ҳар бир вилоят ҳокими, унинг ўринбосарлари ва ташкилот раҳбарлари биттадан туманни, туман масъуллари эса биттадан маҳаллани оталиққа олиб, бир ой давомида ободонлаштириш ишларини ташкил этади. Бу тадбирлар бир марталик акция эмас, балки йил бўйи ишлайдиган умуммиллий ҳаракатга айланиши шартлиги кўрсатиб ўтилди.

Шунингдек, йўл бўйлари ва темир йўл атрофини тартибга солиш бўйича ҳам қатъий вазифалар белгиланди. Биргина Тошкент – Хива йўналишидаги темир йўл бўйида 285 та маҳалла жойлашган бўлиб, ушбу йўналиш 45 та тумандан ўтади. Вилоят ҳокимларига бир ҳафта муддатда ўз ҳудудидаги магистрал ва темир йўл бўйлари, уй-жой ҳамда тижорат объектларини тўлиқ хатловдан ўтказиш ва икки ҳафтада уларни намунали қиёфага келтириш дастурини ишлаб чиқиш топширилди.

Давлат хизматлари тўлиқ маҳалла даражасига туширилади

«Маҳалла – халққа энг яқин бошқарув бўғини. Одамларнинг кундалик масалалари шу ернинг ўзида, ортиқча оворагарчиликсиз ҳал бўлиши керак», — деди Президент Шавкат Мирзиёев.

Ҳозирги кунда «маҳалла еттилиги» орқали 100 га яқин хизмат кўрсатилаётган бўлса, эндиликда барча давлат хизматлари босқичма-босқич маҳалланинг ўзига туширилади. Бу борада мамлакатимизда муваффақиятли синовдан ўтган тизимлар бутун республика бўйлаб оммалаштирилади:

  1. Норин тажрибаси: Наманган вилояти Норин туманидаги «Янги Наманган» маҳалласида ташкил этилган Ахборот ва хизмат маркази олисдаги 8 та маҳалла аҳолисига бир жойда 980 та давлат хизматини кўрсатмоқда.

  2. Ховос тажрибаси: Сирдарё вилояти Ховос туманидаги «Қаҳрамон» маҳалласида Венгриянинг «ақлли қишлоқ» (smart village) тажрибаси асосида шундай марказ ташкил этилмоқда.

  3. Урганч тажрибаси: Хоразм вилояти Урганч шаҳридаги «Олимпия» маҳалласида йўлга қўйилган «ақлли маҳалла» тизими кенгайтирилади.

Режалар: Йил якунига қадар Норин ва Ховос тажрибалари Қўнғирот, Конимех, Бойсун, Қамаши, Қўшработ, Тупроққалъа, Ғиждувон, Фориш, Бешариқ, Жалақудуқ ва Оҳангарон туманларида жорий этилади. Урганчнинг «ақлли маҳалла» тажрибаси эса ҳар бир вилоятнинг 10 тадан маҳалласида татбиқ қилинади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб бердиЎзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб бердиБугун, 18:17«Турон» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқланди«Турон» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқландиБугун, 18:16Паспорт ёки ID-картани йўқотганлар учун муҳим янгилик эълон қилиндиПаспорт ёки ID-картани йўқотганлар учун муҳим янгилик эълон қилиндиБугун, 17:04Паспорт йўқотганлар учун катта енгиллик: жарима бекор қилинадиПаспорт йўқотганлар учун катта енгиллик: жарима бекор қилинадиБугун, 16:22Қўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилдиҚўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилдиБугун, 15:38Тошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқдаТошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқдаБугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди