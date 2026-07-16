Афғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб берди

·0·Ўзбекистон
Афғонистон Ўзбекистон ҳақидаги баҳсли баёнотларга расмий жавоб берди

Ўзбекистоннинг Кобул шаҳридаги элчихонаси Афғонистон расмийси номидан Ўзбекистонга нисбатан айтилгани ҳақида тарқалган танқидий баёнотлар ҳақиқатга тўғри келмаслигини маълум қилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги ахборот хизмати хабар берди.

Аввалроқ ижтимоий тармоқлар ва айрим ОАВларда Афғонистон муваққат ҳукуматининг Фазилатларни тарғиб қилиш ва ёмонликларнинг олдини олиш вазири Холид Ҳанафий нутқида Ўзбекистон ҳақида танқидий фикрлар билдиргани ҳақида хабарлар тарқалган эди.

Мазкур маълумотлар юзасидан Ўзбекистон томони тезкор ўрганиш ишларини амалга оширди. Натижада 16 июль куни Афғонистоннинг Фазилатларни тарғиб қилиш ва ёмонликларнинг олдини олиш вазирлиги расмий раддия бериб, тарқалган иддаолар ҳақиқатга мос эмаслигини маълум қилди.

Расмий баёнотда айрим оммавий ахборот воситалари ва бошқа манбалар икки қардош давлат ўртасидаги ўзаро ишонч ва яхши қўшничилик муносабатларига путур етказиш мақсадида фактларни нотўғри талқин қилаётгани таъкидланган.

Вазирлик баёнотида Ўзбекистон Ислом цивилизациясининг муҳим марказларидан бири экани, Имом Бухорий каби буюк уламолар ватани сифатида юксак қадрланиши қайд этилди. Шунингдек, Афғонистон ва Ўзбекистон ўртасидаги диний, тарихий ва маданий яқинлик алоҳида эътироф этилди.

Расмийларга кўра, ижтимоий тармоқлар ва айрим нашрларда Ўзбекистон ҳақида тарқалган салбий мазмундаги фикрлар вазирнинг ҳақиқий позициясини акс эттирмайди. Шу боис мазкур даъволар қатъий рад этилди ва улар ҳақиқатни бузиб кўрсатиш сифатида баҳоланди.

Баёнот якунида икки мамлакат ўртасидаги дўстона, ўзаро ҳурмат ва яхши қўшничилик муносабатлари келгусида ҳам мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга бердиПрезидент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга бердиБугун, 20:272 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ берди2 мингта ариза асоссиз рад этилган: Президент қатъий топшириқ бердиБугун, 19:56Президент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилдиПрезидент маҳаллаларни ривожлантириш бўйича инқилобий тизимни эълон қилдиБугун, 19:41Ўзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб бердиЎзбекистонда кучли зилзила бўладими? Олимлар расмий жавоб бердиБугун, 18:17«Турон» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқланди«Турон» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқландиБугун, 18:16Паспорт ёки ID-картани йўқотганлар учун муҳим янгилик эълон қилиндиПаспорт ёки ID-картани йўқотганлар учун муҳим янгилик эълон қилиндиБугун, 17:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди