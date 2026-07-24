Аномал иссиқда ишлатилган ходимлар учун раҳбар жазоланди
Тошкент шаҳрида аномал иссиқ кунларда тозалаш хизмати ходимларининг меҳнатга жалб этилгани билан боғлиқ ҳолат юзасидан хизмат текшируви ўтказилди. Ўрганишлар якунига кўра, меҳнат қонунчилиги талабларини бузгани учун Яшнобод эмас, Яккасарой тумани Ободонлаштириш бошқармаси раҳбари маъмурий жавобгарликка тортилди.
Давлат меҳнат инспекцияси маълум қилишича, мазкур ҳолат 18 июль куни ижтимоий тармоқларда тарқалган видеодан сўнг жамоатчилик эътиборини тортган. Видеода Яккасарой туманидаги Шота Руставели кўчасида тозалаш хизмати ходимлари ҳаво ҳарорати кескин юқори бўлишига қарамасдан кўчаларни тозалаш ишларини олиб бораётгани акс этган эди. Бу ҳолат кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлиб, масъул идоралар томонидан тезкор тарзда текширув бошланган.
Инспекция томонидан ўтказилган ўрганишлар давомида Яккасарой тумани Ободонлаштириш бошқармасида меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича қатор талаблар бажарилмагани аниқланган. Хусусан, ободонлаштириш ишларига жалб этилган ходимлар учун амалдаги қонунчиликда белгиланган хавфсиз ва қулай меҳнат шароитлари тўлиқ таъминланмагани маълум бўлган.
Аниқланган қонунбузилишлар юзасидан бошқарма раҳбарига нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 49-моддаси биринчи қисми — меҳнат ҳамда меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунчилик талабларини бузиш бўйича маъмурий жавобгарлик чораси қўлланилди.
Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, мансабдор шахслар томонидан меҳнат қонунчилиги талаблари бузилганда уларга базавий ҳисоблаш миқдорининг 5 бараваридан 10 бараваригача, яъни 2 миллион 60 минг сўмдан 4 миллион 120 минг сўмгача жарима белгиланиши мумкин.
Бироқ Давлат меҳнат инспекцияси тарқатган расмий ахборотда Ободонлаштириш бошқармаси раҳбарига айнан қанча миқдорда жарима қўлланганига аниқлик киритилмаган.
…