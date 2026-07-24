Аномал иссиқда ишлатилган ходимлар учун раҳбар жазоланди

·114·Ўзбекистон
Аномал иссиқда ишлатилган ходимлар учун раҳбар жазоланди

Тошкент шаҳрида аномал иссиқ кунларда тозалаш хизмати ходимларининг меҳнатга жалб этилгани билан боғлиқ ҳолат юзасидан хизмат текшируви ўтказилди. Ўрганишлар якунига кўра, меҳнат қонунчилиги талабларини бузгани учун Яшнобод эмас, Яккасарой тумани Ободонлаштириш бошқармаси раҳбари маъмурий жавобгарликка тортилди.

Давлат меҳнат инспекцияси маълум қилишича, мазкур ҳолат 18 июль куни ижтимоий тармоқларда тарқалган видеодан сўнг жамоатчилик эътиборини тортган. Видеода Яккасарой туманидаги Шота Руставели кўчасида тозалаш хизмати ходимлари ҳаво ҳарорати кескин юқори бўлишига қарамасдан кўчаларни тозалаш ишларини олиб бораётгани акс этган эди. Бу ҳолат кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлиб, масъул идоралар томонидан тезкор тарзда текширув бошланган.

Инспекция томонидан ўтказилган ўрганишлар давомида Яккасарой тумани Ободонлаштириш бошқармасида меҳнатни муҳофаза қилиш бўйича қатор талаблар бажарилмагани аниқланган. Хусусан, ободонлаштириш ишларига жалб этилган ходимлар учун амалдаги қонунчиликда белгиланган хавфсиз ва қулай меҳнат шароитлари тўлиқ таъминланмагани маълум бўлган.

Аниқланган қонунбузилишлар юзасидан бошқарма раҳбарига нисбатан Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 49-моддаси биринчи қисми — меҳнат ҳамда меҳнатни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонунчилик талабларини бузиш бўйича маъмурий жавобгарлик чораси қўлланилди.

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, мансабдор шахслар томонидан меҳнат қонунчилиги талаблари бузилганда уларга базавий ҳисоблаш миқдорининг 5 бараваридан 10 бараваригача, яъни 2 миллион 60 минг сўмдан 4 миллион 120 минг сўмгача жарима белгиланиши мумкин.

Бироқ Давлат меҳнат инспекцияси тарқатган расмий ахборотда Ободонлаштириш бошқармаси раҳбарига айнан қанча миқдорда жарима қўлланганига аниқлик киритилмаган.

ТошкентЯккасаройШота РуставелиЯшнобод
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиЎзбекистонда ўртача ойлик иш ҳақи 7 миллиондан ошдиКеча, 18:08Танзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиТанзила Нарбаева «Эл-юрт ҳурмати» ордени билан тақдирландиКеча, 12:54Абитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиАбитуриентлар учун муҳим жараён бошланди: ОТМ танлови старт олдиКеча, 12:46Ўзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиЎзбекистон ва Қозоғистон келишувлар ижросини тезлаштирадиКеча, 00:36Ўзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келдиЎзбекистонга 6 ойда даволаниш учун 35 мингдан ортиқ хорижлик келди24.07, 23:03Тошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очиладиТошкентда Ўзбекистон–Япония қўшма университети очилади24.07, 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди