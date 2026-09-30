Ўқитувчилар учун бир ойлик мажбурий малака ошириш бекор қилинди: Энди ваучер берилади

·3·Ўзбекистон
Ўқитувчилар учун бир ойлик мажбурий малака ошириш бекор қилинди: Энди ваучер берилади

Ўзбекистонда педагогларнинг йиллар давомида норозилигига ва ортиқча оворагарчилигига сабаб бўлиб келган бир ойлик мажбурий малака ошириш тизими тубдан бекор қилинди. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ўтган мулоқотда маълум қилинишича, энди ўқитувчиларнинг пойтахт Тошкентга ёки вилоят марказларига бориб, мактабдаги дарс жараёнидан узилган ҳолда 30 кунлик курсларда ўтириши шарт бўлмайди. Бунинг ўрнига соҳага илғор бозор механизмлари жорий этилиб, педагогларга тоифа синови натижаларига асосан ўзи хоҳлаган муассасада 18 соатдан 72 соатгача ихтиёрий ва мустақил малака ошириш имконини берувчи махсус касбий ривожланиш ваучерлари берилади.

Ушбу таълим харажатлари тўлиғича давлат бюджети томонидан қоплаб берилади. Президент ушбу тарихий ислоҳотга тайёргарлик жараёни ҳақида тўхталар экан: «Бу мажлисга жуда қийналиб тайёргарлик қилдик. Худди сизлар билан бирга юргандек бўлишга ҳаракат қилдим. Булар — сизларнинг оғир масалаларингиз. Албатта, қийин бўлади. Лекин мана шу манфаатни жойига қўйсак, ўзгариш бўлади», дея муаллимларнинг ҳаётий муаммоларини енгиллаштириш бош мақсад эканини таъкидлади.

«Оворагарчиликка барҳам, ихтиёрий танлов ва бепул ваучер»: 5 та асосий янгилик

Педагогларнинг малака ошириш тизимидаги инқилобий ўзгаришлар бўйича энг муҳим фактлар:

  • Бир ойлик мажбурий курслар бекор қилинди: Педагогларнинг бир ой давомида пойтахт ёки вилоят марказларига қатнаб ўқиш тартиби бутунлай тугатилди;

  • Касбий ривожланиш ваучери тизими: Ўқитувчиларга ўз малакасини ошириши учун давлат томонидан молиялаштириладиган махсус ваучерлар ажратилади;

  • 18 соатдан 72 соатгача мустақил таълим: Курс давомийлиги тоифа синовлари натижасига қараб 18–72 соат қилиб белгиланади ва ихтиёрий форматда ўтилади;

  • Ўқиш жойини танлаш эркинлиги: Муаллим эндиликда қайси марказда, қандай форматда (онлайн ёки офлайн) малака оширишни ўзи мустақил ҳал қилади;

  • Давлат раҳбарининг самимий эътирофи: Президент мазкур қарор педагогларнинг энг оғир оғриқли нуқталарини бартараф этиш учун чуқур таҳлил билан қабул қилинганини билдирди.

Эски мажбурий малака ошириш тартиби ва янги ваучер тизими таснифи

Педагоглар учун яратилаётган янги шароитларнинг қиёсий таҳлил жадвали:

Таҳлил мезонлари ва параметрлар

Эски амалиёт (Бекор қилинган тартиб)

Янги қабул қилинган тизим (Ислоҳот)

Курсларнинг давомийлиги

Роппа-роса 1 ой (30 кунлик узлуксиз ўқиш)

18 соатдан 72 соатгача мослашувчан график

Жойлашув ва қатнов мажбурияти

Пойтахт ёки вилоят марказидаги институтга бориш

Ўқитувчи ўзи хоҳлаган қулай жойда ва муассасада

Дарс жараёнидан узилиш ҳолати

Мактабдаги ўқувчилар ва дарсдан 1 ой узилиш

Ўқув жараёнига халақит бермайдиган график

Молиялаштириш механизми

Муайян институтлар учун чекланган бюджет

Давлат томонидан бериладиган касбий ваучер

Ўқув дастурининг шакли

Қолиплашган ягона стандарт дастурлар

Тоифа синови натижаси ва муаллим эҳтиёжига кўра

Педагог учун эркинлик даражаси

Мажбурий, маъмурий босимга асосланган

Тўлиқ ихтиёрий, мустақил ва рақобатбардош

Таълим ва ижтимоий экспертиза: Нега ваучер тизими сохта малака оширишни йўқотади?

Таълим соҳаси экспертлари, педагог-методистлар ва жамоатчилик таҳлилчиларининг хулосалари:

  • «Формал ўқишлар ва қоғозбозликка чек қўйилади»: Илгариги бир ойлик малака ошириш курслари аксар ҳолларда номигагина ўтказилиб, ўқитувчини асосий ишидан чалғитар, оиласи ва мактабидан узоқлаштирар эди; энди маблағ ва танлов ўқитувчининг қўлига берилиши малака ошириш муассасалари ўртасида рақобатни вужудга келтиради — сифатсиз ўқитган марказга ҳеч ким ваучер олиб бормайди;

  • Вақт ва ресурсларнинг кескин тежалиши: Муаллимнинг йўл кираси, ижара харажатлари ва сарсонгарчилиги бартараф бўлади; 18–72 соатлик ихчам дастурлар педагогнинг фақат ўзига керакли, заиф нуқталарини ривожлантиришга қаратилади;

  • Президент баёнотидаги сиёсий ирода: Давлат раҳбарининг таълим тизимидаги бюрократияни очиқ тан олиши ва манфаатни ўқитувчининг ўзига қаратиши — Янги Ўзбекистонда мактаб муаллимини чинакам эркин ва ҳурматли инсонга айлантиришнинг амалий исботидир.

Сизнингча, бир ойлик мажбурий малака оширишнинг бекор қилиниши ва давлат ваучерларининг жорий этилиши мактаблардаги дарс бериш сифатига қандай ижобий таъсир кўрсатади? Муаллимлар ўз устида ишлаши учун яна қандай бюрократик тўсиқларни олиб ташлаш зарур деб ҳисоблайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва барча фидойи устозларимиз учун муҳим хушхабар бўлган ушбу таҳлилни ҳамкасбларингиз билан баҳам кўринг!

Шавкат Мирзиёевпедагоглар малака ошириш ваучерлариЎзбекистон таълим ислоҳотлариТошкент педагоглар марказлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

54 минг амалдор маоши KPIга боғланади: янги тизимда нима ўзгаради?54 минг амалдор маоши KPIга боғланади: янги тизимда нима ўзгаради?5 август 10:41«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:19 сентябр 21:31Болаларга зўравонлик учун умрбод қамоқ: Қонун лойиҳаси 1-ўқишда қабул қилиндиБолаларга зўравонлик учун умрбод қамоқ: Қонун лойиҳаси 1-ўқишда қабул қилиндиКеча 13:47Мактаб дарсликларида 1200 дан ортиқ хато: Ўзбекистонда таълим тубдан янгиланмоқда!Мактаб дарсликларида 1200 дан ортиқ хато: Ўзбекистонда таълим тубдан янгиланмоқда!Кеча 16:35Эски автомобил эгаларига огоҳлантириш: 30 баробар тўлов жорий этиладиЭски автомобил эгаларига огоҳлантириш: 30 баробар тўлов жорий этилади21 июн 11:07Ажрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайдиАжрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайди12 сентябр 08:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади