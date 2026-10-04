Марказий банк банкларни огоҳлантирди: омонатчилар пули бўйича муҳим талаб

·0·Ўзбекистон
Марказий банк банкларни огоҳлантирди: омонатчилар пули бўйича муҳим талаб

Тижорат банкларида омонат сақлаётган фуқаролар учун муҳим маълумот: айрим банкларнинг омонат шартномаларида мижознинг ўз маблағини муддатидан олдин қайтариб олиш ҳуқуқини чеклаши мумкин бўлган бандлар аниқланди.

Марказий банк ўрганишлар натижасида бундай шартлар амалдаги қонунчилик талабларига зид бўлиши мумкинлигини қайд этиб, тижорат банкларидан омонат шартномаларини қайта кўриб чиқишни талаб қилди.

Айрим шартномаларда қандай бандлар аниқланди?

Марказий банк маълум қилишича, айрим омонат шартномаларида банк ўз ихтиёрига боғлиқ бўлмаган муайян ҳолатлар юзага келганда омонат маблағини муддатидан олдин қайтариш бўйича жавобгар бўлмаслиги назарда тутилган.

Жумладан, шартномаларда қуйидаги ҳолатлар тилга олинган:

  • оммавий тартибсизликлар;

  • митинг ва кўча ҳаракатлари;

  • кўчалардаги оммавий намойишлар;

  • босқинчилик ҳолатлари;

  • банкнинг тўловга қобилиятсизлик даври.

Бундай бандлар омонатчининг ўз маблағини талаб қилиб олиш имкониятини чеклаши мумкинлиги сабабли Марказий банк эътиборини тортган.

Қонунчиликда омонатчининг ҳуқуқи қандай?

Амалдаги қонунчиликка кўра, омонат туридан қатъи назар, банк омонатчининг талаби билан омонат суммасини ёки унинг бир қисмини қайтариши шарт.

Демак, омонат шартномасига киритилган ҳар қандай банд қонунчиликда белгиланган омонатчининг ҳуқуқларини чеклай олмайди.

Омонат шартномасида истеъмолчи ҳуқуқларини чеклайдиган ва қонунчиликка зид бўлган шартлар мавжуд бўлса, бундай шартлар ҳақиқий ҳисобланмайди.

Банкларга аниқ талаб қўйилди

Марказий банк тижорат банкларидан амалдаги омонат шартномаларини тўлиқ инвентаризациядан ўтказишни талаб қилди.

Бунда банклар:

  1. омонат шартномаларидаги барча бандларни қайта кўриб чиқиши;

  2. мижозлар ҳуқуқини чекловчи шартларни аниқлаши;

  3. қонунчиликка зид бандларни бартараф этиши;

  4. аниқланган камчиликларни зудлик билан тузатиши лозим.

Бу талаб банклар билан омонатчилар ўртасидаги шартномавий муносабатларда қонунчилик талабларига риоя этилишини таъминлашга қаратилган.

Омонатчилар нимани билиши керак?

Марказий банкнинг билдириши омонатчилар учун ҳам муҳим сигнал ҳисобланади. Агар фуқаро банкка омонат жойлаштирган бўлса, шартнома шартлари билан танишиши ва ўз ҳуқуқларини билиши муҳим.

Айниқса, омонатни муддатидан олдин қайтариш, маблағни қисман ечиб олиш ва бундай ҳолатларда банкнинг мажбуриятларига оид бандларга эътибор қаратиш зарур.

Энг муҳими, шартномадаги ҳар қандай банд қонунчиликда кафолатланган истеъмолчи ҳуқуқларини чеклаш учун асос бўла олмайди.

Хулоса

Марказий банк аниқлаган ҳолатлар омонат шартномаларини фақат имзо қўйиш учун ўқиб чиқиш эмас, балки ундаги ҳуқуқ ва мажбуриятларни тушуниш қанчалик муҳимлигини яна бир бор кўрсатмоқда.

Айрим банклардаги шартномалар қайта кўриб чиқилиши ва қонунчиликка зид бўлган чекловлар бартараф этилиши керак. Бу жараёнда эса омонатчининг ўз маблағини қайтариб олишга оид қонуний ҳуқуқлари асосий мезон бўлиб қолади.

Марказий банкомонат шартномаларитижорат банклариқонуний ҳуқуқлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!8 сентябр 09:58Энди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкинЭнди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкин26 август 14:331 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади1 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади24 сентябр 08:23Устозларга байрам туҳфаси: 208 нафар ўқитувчига 616 миллион сўмдан мукофот берилдиУстозларга байрам туҳфаси: 208 нафар ўқитувчига 616 миллион сўмдан мукофот берилди30 сентябр 10:39Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?8 сентябр 14:14Ўзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилиндиЎзбекистонда битирувчилар учун янги махсус стипендия дастури эълон қилинди7 сентябр 08:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади