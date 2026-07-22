Онлайн савдо учун янги тартиб: QR-кодли тасдиқнома берилади

·0·Ўзбекистон
Онлайн савдо учун янги тартиб: QR-кодли тасдиқнома берилади

Ўзбекистонда электрон тижорат операторлари фаолиятини бошлаш ва тугатиш бўйича янги хабардор қилиш тартибини жорий этиш таклиф қилинмоқда. Низом лойиҳасига кўра, операторлар иш бошлашдан олдин махсус ахборот тизими орқали ваколатли органга электрон хабарнома юбориши шарт бўлади.

Талабларга тўлиқ жавоб берган тадбиркорларга бир иш куни ичида QR-кодли электрон тасдиқнома расмийлаштирилиши режалаштирилган.

Хабарномасиз ишлаш тақиқланиши мумкин

Лойиҳага мувофиқ, электрон тижорат оператори ваколатли органни хабардор қилмасдан туриб фаолият юрита олмайди.

Хабарнома оператор иш бошлашидан аввал электрон шаклда юборилиши керак. Ушбу жараён учун махсус ахборот тизими ишга туширилиши назарда тутилган.

Шу тариқа, давлат электрон тижорат соҳасида фаолият кўрсатаётган операторлар ҳақида ягона ва янгиланиб борадиган маълумотлар базасини шакллантириши мумкин.

Ариза OneID орқали юборилади

Хабарнома Ягона идентификация тизими — OneID орқали тақдим этилади. Унда оператор ҳақидаги асосий маълумотлар кўрсатилиши лозим.

Жумладан:

  • юридик шахснинг тўлиқ номи;

  • солиқ тўловчининг идентификация рақами;

  • юридик манзили;

  • раҳбар ҳақидаги маълумотлар;

  • банк реквизитлари;

  • фаолият учун зарур бошқа маълумотлар.

Белгиланган талабларга мувофиқ юборилган хабарнома шу куннинг ўзида қабул қилиниши режалаштирилган.

Тасдиқнома бир иш кунида тайёрланади

Хабарнома қабул қилингач, операторга бир иш куни ичида QR-кодга эга электрон тасдиқнома расмийлаштирилади.

QR-код орқали оператор ҳақидаги маълумотларни текшириш ва унинг ваколатли органни белгиланган тартибда хабардор қилганини аниқлаш мумкин бўлиши кутилмоқда.

Лойиҳада тасдиқноманинг амал қилиш муддати ва уни янгилаш тартибига оид қоидалар ҳам белгиланиши мумкин.

Операторларга қандай талаблар қўйилади?

Электрон тижорат операторлари Ўзбекистонда юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтган бўлиши керак.

Шунингдек, улар:

  • электрон тижорат тўғрисидаги қонунчиликка;

  • шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш талабларига;

  • истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қоидаларига;

  • реклама ва солиқ қонунчилигига риоя этиши лозим.

Оператор хизмат кўрсатиш учун зарур ахборот тизимига эга бўлиши ҳамда онлайн назорат-касса ёки виртуал кассадан фойдаланиш имкониятини таъминлаши талаб этилади.

Қоидабузарлик фаолиятни тўхтатишга олиб келиши мумкин

Низом лойиҳасида электрон тижорат операторлари фаолиятини назорат қилиш механизмлари ҳам назарда тутилган.

Агар оператор белгиланган талабларни бузса, ваколатли орган унинг фаолиятини вақтинча тўхтатиши мумкин. Жиддий ёки такрорий қоидабузарликларда эса фаолият суд қарори асосида тугатилиши кўзда тутилмоқда.

Фаолиятини ўз хоҳиши билан якунлаётган оператор ҳам бу ҳақда махсус тизим орқали ваколатли органни хабардор қилиши керак бўлади.

Ҳужжат ҳали лойиҳа босқичида

Мазкур тартиб ҳозирча низом лойиҳасида назарда тутилган бўлиб, амалдаги якуний қоида ҳисобланмайди.

Ҳужжат қабул қилинса, маркетплейслар, интернет-дўконлар ва электрон савдога хизмат кўрсатувчи бошқа операторлар учун фаолиятни бошлашдан олдин электрон хабарнома юбориш мажбурий бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкинПенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкинБугун, 11:37Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши маълум қилинди?Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши маълум қилинди?Бугун, 00:12Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...Тошкентда 3363 та сохта чек орқали 1,4 млрд сўм талон-торож қилинди...Кеча, 13:4922 июль об-ҳавоси: айрим ҳудудларда ёмғир, кучли шамол кутилмоқда22 июль об-ҳавоси: айрим ҳудудларда ёмғир, кучли шамол кутилмоқдаКеча, 12:49Ўзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этиладиЎзбекистон АЭСи учун Беларус тажрибаси жалб этилади20.07, 23:34Жиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилдиЖиззахда 3106 та сохта чек орқали 1,9 млрд сўмлик фирибгарлик фош этилди20.07, 18:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди