Онлайн савдо учун янги тартиб: QR-кодли тасдиқнома берилади
Ўзбекистонда электрон тижорат операторлари фаолиятини бошлаш ва тугатиш бўйича янги хабардор қилиш тартибини жорий этиш таклиф қилинмоқда. Низом лойиҳасига кўра, операторлар иш бошлашдан олдин махсус ахборот тизими орқали ваколатли органга электрон хабарнома юбориши шарт бўлади.
Талабларга тўлиқ жавоб берган тадбиркорларга бир иш куни ичида QR-кодли электрон тасдиқнома расмийлаштирилиши режалаштирилган.
Хабарномасиз ишлаш тақиқланиши мумкин
Лойиҳага мувофиқ, электрон тижорат оператори ваколатли органни хабардор қилмасдан туриб фаолият юрита олмайди.
Хабарнома оператор иш бошлашидан аввал электрон шаклда юборилиши керак. Ушбу жараён учун махсус ахборот тизими ишга туширилиши назарда тутилган.
Шу тариқа, давлат электрон тижорат соҳасида фаолият кўрсатаётган операторлар ҳақида ягона ва янгиланиб борадиган маълумотлар базасини шакллантириши мумкин.
Ариза OneID орқали юборилади
Хабарнома Ягона идентификация тизими — OneID орқали тақдим этилади. Унда оператор ҳақидаги асосий маълумотлар кўрсатилиши лозим.
Жумладан:
юридик шахснинг тўлиқ номи;
солиқ тўловчининг идентификация рақами;
юридик манзили;
раҳбар ҳақидаги маълумотлар;
банк реквизитлари;
фаолият учун зарур бошқа маълумотлар.
Белгиланган талабларга мувофиқ юборилган хабарнома шу куннинг ўзида қабул қилиниши режалаштирилган.
Тасдиқнома бир иш кунида тайёрланади
Хабарнома қабул қилингач, операторга бир иш куни ичида QR-кодга эга электрон тасдиқнома расмийлаштирилади.
QR-код орқали оператор ҳақидаги маълумотларни текшириш ва унинг ваколатли органни белгиланган тартибда хабардор қилганини аниқлаш мумкин бўлиши кутилмоқда.
Лойиҳада тасдиқноманинг амал қилиш муддати ва уни янгилаш тартибига оид қоидалар ҳам белгиланиши мумкин.
Операторларга қандай талаблар қўйилади?
Электрон тижорат операторлари Ўзбекистонда юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтган бўлиши керак.
Шунингдек, улар:
электрон тижорат тўғрисидаги қонунчиликка;
шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш талабларига;
истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қоидаларига;
реклама ва солиқ қонунчилигига риоя этиши лозим.
Оператор хизмат кўрсатиш учун зарур ахборот тизимига эга бўлиши ҳамда онлайн назорат-касса ёки виртуал кассадан фойдаланиш имкониятини таъминлаши талаб этилади.
Қоидабузарлик фаолиятни тўхтатишга олиб келиши мумкин
Низом лойиҳасида электрон тижорат операторлари фаолиятини назорат қилиш механизмлари ҳам назарда тутилган.
Агар оператор белгиланган талабларни бузса, ваколатли орган унинг фаолиятини вақтинча тўхтатиши мумкин. Жиддий ёки такрорий қоидабузарликларда эса фаолият суд қарори асосида тугатилиши кўзда тутилмоқда.
Фаолиятини ўз хоҳиши билан якунлаётган оператор ҳам бу ҳақда махсус тизим орқали ваколатли органни хабардор қилиши керак бўлади.
Ҳужжат ҳали лойиҳа босқичида
Мазкур тартиб ҳозирча низом лойиҳасида назарда тутилган бўлиб, амалдаги якуний қоида ҳисобланмайди.
Ҳужжат қабул қилинса, маркетплейслар, интернет-дўконлар ва электрон савдога хизмат кўрсатувчи бошқа операторлар учун фаолиятни бошлашдан олдин электрон хабарнома юбориш мажбурий бўлиши мумкин.
…