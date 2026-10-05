Ишдан бўшатилганларга учинчи ой учун ҳам пул тўланади

·30·Ўзбекистон
Ишдан бўшатилганларга учинчи ой учун ҳам пул тўланади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда меҳнат шартномаси алоҳида асосларга кўра бекор қилинган ва янги иш топа олмаган ходимларга ишдан бўшаганидан кейин учинчи ой учун ҳам ўртача ойлик иш ҳақи тўланиши мумкин.
  • Бу имкониятдан фойдаланиш учун ходим ишдан бўшаганидан кейин 30 календар кун ичида Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали мурожаат қилиши ва маҳаллий меҳнат органида иш қидираётган фуқаро сифатида рўйхатдан ўтиши лозим.

Ўзбекистонда меҳнат шартномаси алоҳида асосларга кўра бекор қилинган ва янги иш топа олмаган ходимлар учун қўшимча молиявий кафолат белгиланди. Янги тартибга кўра, белгиланган талабларга жавоб берган шахсга ишдан бўшаганидан кейин учинчи ой учун ҳам аввалги иш жойидан ўртача ойлик иш ҳақи тўланиши мумкин.

Бу тартиб Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 28 сентябрдаги 519-сон қарори билан тасдиқланган.

Пулни олиш учун муҳим шарт бор

Янги тартиб барча ишдан бўшатилган ходимларга автоматик равишда татбиқ этилмайди.

Меҳнат шартномаси қонунда назарда тутилган алоҳида асосларга кўра бекор қилинган ходим ишдан бўшатилганидан кейин 30 календарь кун ичида Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали мурожаат қилиши керак.

Маҳаллий меҳнат органи ҳужжатларни кўриб чиқиб, шахсни иш қидираётган фуқаро сифатида рўйхатга олади ва бу ҳақда QR-кодли маълумотнома юборади.

Икки ойлик кафолатдан кейин учинчи ой ҳам қопланади

Амалдаги меҳнат қонунчилигида айрим асослар бўйича ишдан бўшатилган ходимнинг иш қидириш даврида ўртача иш ҳақини сақлаб қолиш кафолати мавжуд.

Одатда бу кафолат ишдан бўшатиш нафақаси ҳисобга олинган ҳолда кўпи билан икки ойга татбиқ этилади. Агар ходим белгиланган муддатда маҳаллий меҳнат органида иш қидираётган шахс сифатида рўйхатдан ўтса, учинчи ой учун ҳам аввалги иш жойидан ўртача ойлик иш ҳақини олиш ҳуқуқига эга бўлади.

Аризани кечиктирмаслик керак

Янги тартибда энг муҳим муддатлардан бири — 30 календарь кун.

Яъни меҳнат шартномаси бекор қилинган кундан кейин 30 кун ичида ЯИДХП орқали мурожаат қилиш лозим. Қарорда белгиланганидек, ушбу муддат ўтгандан кейин берилган мурожаат кўриб чиқилмайди.

Меҳнат органи аризани қабул қилгач, фуқарони иш қидираётган шахс сифатида рўйхатга олади. Унга мақбул иш топиш бўйича чоралар кўрилади.

Агар ходим учинчи ойгача ҳам иш топмаса, меҳнат органи берган маълумотнома асосида аввалги иш жойига мурожаат қилиб, учинчи ой учун ўртача иш ҳақини олиши мумкин. Қарорда бунинг учун ҳам алоҳида муддат белгиланган — маълумотнома олинганидан кейин 5 иш куни ичида аввалги иш жойига мурожаат қилиш керак.

Давлат хизмати учун ҳақ олинмайди

Мазкур хизматдан фойдаланиш учун фуқародан давлат божи ёки бошқа тўлов ундирилмайди.

Шу тариқа янги механизм ишдан бўшаган ва қисқа вақт ичида янги иш топа олмаган фуқароларни қўллаб-қувватлашга қаратилган. Бироқ бу имкониятдан фойдаланиш учун ходим қонунчиликда белгиланган асосларга мос келиши ва мурожаат қилиш муддатларига қатъий риоя қилиши зарур.

Ишдан бўшаганлар учун муҳим янгилик

Янги тартибнинг аҳамияти шундаки, ишдан бўшатилган ходим янги даромад манбасини излаётган даврда қўшимча молиявий ҳимояга эга бўлади.

Бироқ энг муҳим жиҳатни яна бир бор таъкидлаш керак: учинчи ой учун ўртача иш ҳақи автоматик тарзда берилмайди. Бунинг учун белгиланган асослар, 30 кунлик мурожаат муддати ва иш қидираётган шахс сифатида рўйхатдан ўтиш талаби бажарилиши шарт.

Янги тартиб эса ишдан бўшаган фуқаро учун энг оғир давр — эски иш жойидан айрилган, аммо ҳали янги иш топилмаган пайтда — қўшимча молиявий таянч яратади.

Вазирлар Маҳкамаси 519-сонЯгона интерактив давлат хизматлари порталиМеҳнат шартномаси бекор қилишИшдан бўшган ходимлар молиявий кафолати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёш оилалар учун уй-жой ижараси компенсациясини олиш имконияти яратилдиЁш оилалар учун уй-жой ижараси компенсациясини олиш имконияти яратилди14 июн 23:32Тошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошадиТошкентда автобус ва метро йўлкираси 47 фоизга ошади30 сентябр 08:57Электр ва газдан узилганларни қайта улаш бепул бўлди: Президент фармони чиқди!Электр ва газдан узилганларни қайта улаш бепул бўлди: Президент фармони чиқди!28 сентябр 08:001 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябр 10:31«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:«Йил ўқитувчиси» танлови ғолиблари: 208 нафар ўқитувчи 616 млн. сўмдан мукофот олади:19 сентябр 21:31Ўзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирдиЎзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирди4 август 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади