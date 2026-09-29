30 сентябрь куни Ўзбекистонда иш вақти бир соатга қисқаради

·44·Ўзбекистон
30 сентябрь куни Ўзбекистонда иш вақти бир соатга қисқаради
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 30 сентябр куни Ўзбекистонда барча ходимлар учун иш куни камида бир соатга қисқартирилади, чунки 1 октябр — Ўқитувчи ва мураббийлар куни ишланмайдиган байрам кунидир.
  • Меҳнат кодексининг 187-моддасига мувофиқ, байрам арафасидаги иш вақтининг қисқартирилиши мажбурий норма бўлиб, иш берувчининг хоҳишига боғлиқ эмас.

Ўзбекистонда ишловчилар учун 30 сентябрь куни муҳим енгиллик бор: 1 октябрьЎқитувчи ва мураббийлар куни муносабати билан байрам арафасида иш куни камида бир соатга қисқартирилади.

Бу қоида Меҳнат кодексининг 187-моддасида аниқ белгиланган. Унга кўра, ишланмайдиган байрам кунлари арафасида ҳар кунлик ишнинг (сменанинг) давомийлиги барча ходимлар учун камида бир соатга қисқартирилади.

30 сентябрда ходимлар нимани билиши керак?

Масалан, ходимнинг одатий иш вақти соат 09:00 дан 18:00 гача белгиланган бўлса, 30 сентябрь куни унинг иш куни камида бир соатга қисқартирилади.

Яъни иш берувчи иш кунининг давомийлигини қонун талабидан келиб чиқиб белгилаши керак.

Бу бир соат кейин ишлаб бериладиган вақт эмас. Кодексда байрам арафасида иш вақтининг қисқартирилиши алоҳида норма сифатида белгиланган.

Нега айнан 30 сентябрь?

Сабаби оддий: 1 октябрь — Ўқитувчи ва мураббийлар куни Ўзбекистонда ишланмайдиган байрам кунларидан бири ҳисобланади.

Меҳнат кодексининг 208-моддасида 1 октябрь ишланмайдиган байрам куни сифатида кўрсатилган.

Шунинг учун ундан олдинги — 30 сентябрь куни иш вақти камида бир соатга қисқартирилади.

Барча ходимларга тегишлими?

Меҳнат кодексидаги нормада «барча ходимлар учун» деган аниқ қоида мавжуд. Демак, гап фақат ўқитувчилар ёки таълим соҳасида ишлайдиган ходимлар ҳақида эмас.

Бироқ узлуксиз ишлайдиган ташкилотлар ва айрим турдаги ишлар учун алоҳида тартиб бор. Агар иш хусусияти туфайли байрамдан олдинги куни иш сменасини қисқартиришнинг имкони бўлмаса, ходимга қўшимча дам олиш вақти берилиши ёки унинг розилиги билан иш вақтидан ташқари иш учун белгиланган тартибда ҳақ тўланиши керак.

1 октябрда эса — расмий байрам куни

30 сентябрдаги қисқартирилган иш вақтидан кейин 1 октябрь — Ўқитувчи ва мураббийлар куни нишонланади.

Шу боис ходимлар учун қонунчиликда назарда тутилган тартибда байрам куни режалаштирилади.

Эътиборли жиҳат: 30 сентябрь куни иш вақтининг бир соатга қисқартирилиши иш берувчининг хоҳишига боғлиқ эмас — бу Меҳнат кодексида белгиланган ҳуқуқий норма.

Шундай қилиб, 30 сентябрь куни ишлайдиган ходимлар учун иш куни одатдагидан камида бир соат қисқа бўлади. Байрам арафасидаги ушбу қоида эса ходимларнинг дам олиш вақтидан самарали фойдаланишига қаратилган меҳнат кафолатларидан биридир.

30 сентябрь1 октябрьМеҳнат кодексиЎқитувчи ва мураббийлар куни
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент — Поп пулли йўли: Қамчиқ орқали масофа 2,5 соатга қисқаради!Тошкент — Поп пулли йўли: Қамчиқ орқали масофа 2,5 соатга қисқаради!Кеча 22:10Тошкентда иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентда иссиқ сув вақтинча ўчирилади9 сентябр 14:18Тошкентда гўшт нархи яна ошди: бозордаги сўнгги рақамлар...Тошкентда гўшт нархи яна ошди: бозордаги сўнгги рақамлар...22 сентябр 22:3124 сентябрда Ўзбекистонда ҳаво салқинлашади: айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин24 сентябрда Ўзбекистонда ҳаво салқинлашади: айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин23 сентябр 22:31Тошкентдан Нукусга юқори тезликдаги поездлар қатнови йўлга қўйиладиТошкентдан Нукусга юқори тезликдаги поездлар қатнови йўлга қўйилади19 сентябр 17:19Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...Ўзбекистонда миллий навигация тизими яратилади: Муҳим ўзгаришлар...7 июл 16:49
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади