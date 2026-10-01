Ишли оналар учун боғча пули қопланади: тарбиячиларга ҳам янги имконият

·0·Ўзбекистон
Ишли оналар учун боғча пули қопланади: тарбиячиларга ҳам янги имконият

Ўзбекистонда ишли оналар ва мактабгача таълим тизимида меҳнат қилаётган тарбиячилар учун янги имкониятлар эълон қилинди. 2027 йил 1 январдан 2–3 ёшли фарзандини оилавий боғчага берган ишли оналарнинг бадал пули бюджет ҳисобидан қопланади.

Шу билан бирга, боғча тарбиячилари учун олий маълумот олиш жараёни ҳам енгиллаштирилади: келгуси ўқув йилидан педагогика олийгоҳларида уларнинг ўқиш муддати 4 йилдан 3 йилга қисқартирилади. Энг эътиборлиси, бу имкониятдан боғчада камида 5 йил ишлаган тарбиячи ёрдамчилари ҳам фойдаланиши мумкин.

Ишли оналарнинг боғча тўлови бюджетдан қопланади

Янги тартиб кўплаб ишли оналар учун муҳим янгилик бўлиши мумкин.

2027 йил 1 январдан 2–3 ёшли фарзандини оилавий боғчага берган ишли оналарнинг боғча бадали бюджет ҳисобидан қоплаб берилади.

Президент Шавкат Мирзиёев бу қарорни аёлларнинг меҳнат қилиши ва оила даромадини оширишига қўшимча шароит яратиш нуқтаи назаридан изоҳлаган.

«Аёллар ишли бўлса, оилага қўшимча даромад киради, болаларнинг билим олишига кўпроқ шароит яратилади», — деди Президент.

Шу тариқа, янги механизм бир вақтнинг ўзида икки масалага — оналарнинг иш билан бандлиги ва кичик ёшдаги болаларни мактабгача таълимга жалб этишга қаратилмоқда.

Тарбиячилар учун 4 йиллик ўқиш 3 йилга туширилади

Янгиликлар фақат ота-оналар билан чекланмайди.

Боғча тарбиячиларига ишлаб туриб олий маълумот олиш имконияти яратилган. Жорий йилда 7 минг нафар тарбиячи олийгоҳга кирган бўлиб, улар ҳафтасига беш кун ишлаб, бир кун ўқиш имкониятидан фойдаланмоқда.

Энди бу тизимда яна бир муҳим ўзгариш бўлади.

Келгуси ўқув йилидан педагогика олийгоҳларида тарбиячилар учун ўқиш муддати 4 йилдан 3 йилга қисқартирилади.

Президент бу қарорни мутахассислар билан ўрганиш ва таҳлиллар натижасида қабул қилинганини таъкидлади.

«Жуда кўп ўргандик, изландик, экспертлар билан хулоса қилдик. Бир йил умри бекорга ўтяпти. Уч йилда ҳам бемалол ўқитса бўлар экан», — деди Шавкат Мирзиёев.

Тарбиячи ёрдамчилари ҳам ўқиш имкониятига эга бўлади

Янги имкониятнинг яна бир муҳим жиҳати бор.

Боғчада камида 5 йил ишлаган тарбиячи ёрдамчилари ҳам қисқартирилган ўқиш муддати асосида педагогика олийгоҳида таҳсил олиш имкониятидан фойдаланиши мумкин.

Бу мактабгача таълим тизимида йиллар давомида ишлаб, тажриба орттирган, аммо олий маълумотга эга бўлмаган ходимлар учун муҳим имконият сифатида кўрилмоқда.

Боғчаларда таълим тизими ҳам ўзгармоқда

Тарбиячилар учун яратилаётган имкониятлар мактабгача таълим сифатини ошириш бўйича кенгроқ ислоҳотларнинг бир қисми ҳисобланади.

Аввалроқ мактабгача таълим тизимида ўйинга асосланган таълим моделини жорий этиш, халқаро тажрибалар асосида ўқув дастурларини такомиллаштириш ва педагогларнинг малакасини ошириш бўйича чоралар белгиланган эди.

Расмий маълумотларга кўра, 180 минг нафар тарбиячи ва педагог янги методика бўйича ўқитилмоқда. Ўйин орқали таълим беришга қаратилган дастур эса ҳозирча боғчаларнинг бир қисмида амал қилмоқда ва уни кенгайтириш режалаштирилган.

Ўзгаришларнинг асосий мақсади — оила ва боғча тизимига қўшимча шароит яратиш

Янги чораларнинг бир томонида ишли оналар учун молиявий енгиллик бўлса, иккинчи томонида боғча ходимларининг касбий салоҳиятини ошириш мақсади турибди.

2027 йилдан 2–3 ёшли фарзандини оилавий боғчага берган ишли оналар учун бадал пулининг бюджетдан қопланиши оилалар харажатларига таъсир қилади. Тарбиячилар ва 5 йиллик тажрибага эга ёрдамчилар учун олий маълумот олиш муддатининг қисқариши эса тизимдаги кадрлар салоҳиятини оширишга қаратилган.

Энг муҳими, янги имкониятлар онага ишлаш, болага боғчага қатнаши, тарбиячига эса касбий таълим олиш учун қўшимча шароит яратишни кўзда тутмоқда.

Шу жиҳатдан, 2027 йилдан бошланиши режалаштирилган ўзгаришлар мактабгача таълим соҳасида ҳам оила, ҳам ходимлар учун янги босқични бошлаши кутилмоқда.

Шавкат МирзиёевИшли оналарБоғча тарбиячилариБадал пули
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгарадиТадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгаради9 сентябр 22:501 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!1 сентябрдан давлат боғчалари учун тўловлар ошади — Янги нархлар ва муҳим ўзгаришлар!27 август 16:39Шавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилдиШавкат Мирзиёев эҳтиёжманд оилалар учун янги тизимни эълон қилди5 сентябр 11:411 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?1 октябрдан Ўзбекистонда нималар ўзгаради ?Бугун 10:31Тошкент мактабларида School Bus тизими пайдо бўлиши мумкинТошкент мактабларида School Bus тизими пайдо бўлиши мумкин9 сентябр 21:27Президент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга бердиПрезидент ер сотиш ва «еттилик» устидан назорат ваколатини раисларга берди16 июл 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди