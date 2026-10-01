Ишли оналар учун боғча пули қопланади: тарбиячиларга ҳам янги имконият
Ўзбекистонда ишли оналар ва мактабгача таълим тизимида меҳнат қилаётган тарбиячилар учун янги имкониятлар эълон қилинди. 2027 йил 1 январдан 2–3 ёшли фарзандини оилавий боғчага берган ишли оналарнинг бадал пули бюджет ҳисобидан қопланади.
Шу билан бирга, боғча тарбиячилари учун олий маълумот олиш жараёни ҳам енгиллаштирилади: келгуси ўқув йилидан педагогика олийгоҳларида уларнинг ўқиш муддати 4 йилдан 3 йилга қисқартирилади. Энг эътиборлиси, бу имкониятдан боғчада камида 5 йил ишлаган тарбиячи ёрдамчилари ҳам фойдаланиши мумкин.
Ишли оналарнинг боғча тўлови бюджетдан қопланади
Янги тартиб кўплаб ишли оналар учун муҳим янгилик бўлиши мумкин.
2027 йил 1 январдан 2–3 ёшли фарзандини оилавий боғчага берган ишли оналарнинг боғча бадали бюджет ҳисобидан қоплаб берилади.
Президент Шавкат Мирзиёев бу қарорни аёлларнинг меҳнат қилиши ва оила даромадини оширишига қўшимча шароит яратиш нуқтаи назаридан изоҳлаган.
«Аёллар ишли бўлса, оилага қўшимча даромад киради, болаларнинг билим олишига кўпроқ шароит яратилади», — деди Президент.
Шу тариқа, янги механизм бир вақтнинг ўзида икки масалага — оналарнинг иш билан бандлиги ва кичик ёшдаги болаларни мактабгача таълимга жалб этишга қаратилмоқда.
Тарбиячилар учун 4 йиллик ўқиш 3 йилга туширилади
Янгиликлар фақат ота-оналар билан чекланмайди.
Боғча тарбиячиларига ишлаб туриб олий маълумот олиш имконияти яратилган. Жорий йилда 7 минг нафар тарбиячи олийгоҳга кирган бўлиб, улар ҳафтасига беш кун ишлаб, бир кун ўқиш имкониятидан фойдаланмоқда.
Энди бу тизимда яна бир муҳим ўзгариш бўлади.
Келгуси ўқув йилидан педагогика олийгоҳларида тарбиячилар учун ўқиш муддати 4 йилдан 3 йилга қисқартирилади.
Президент бу қарорни мутахассислар билан ўрганиш ва таҳлиллар натижасида қабул қилинганини таъкидлади.
«Жуда кўп ўргандик, изландик, экспертлар билан хулоса қилдик. Бир йил умри бекорга ўтяпти. Уч йилда ҳам бемалол ўқитса бўлар экан», — деди Шавкат Мирзиёев.
Тарбиячи ёрдамчилари ҳам ўқиш имкониятига эга бўлади
Янги имкониятнинг яна бир муҳим жиҳати бор.
Боғчада камида 5 йил ишлаган тарбиячи ёрдамчилари ҳам қисқартирилган ўқиш муддати асосида педагогика олийгоҳида таҳсил олиш имкониятидан фойдаланиши мумкин.
Бу мактабгача таълим тизимида йиллар давомида ишлаб, тажриба орттирган, аммо олий маълумотга эга бўлмаган ходимлар учун муҳим имконият сифатида кўрилмоқда.
Боғчаларда таълим тизими ҳам ўзгармоқда
Тарбиячилар учун яратилаётган имкониятлар мактабгача таълим сифатини ошириш бўйича кенгроқ ислоҳотларнинг бир қисми ҳисобланади.
Аввалроқ мактабгача таълим тизимида ўйинга асосланган таълим моделини жорий этиш, халқаро тажрибалар асосида ўқув дастурларини такомиллаштириш ва педагогларнинг малакасини ошириш бўйича чоралар белгиланган эди.
Расмий маълумотларга кўра, 180 минг нафар тарбиячи ва педагог янги методика бўйича ўқитилмоқда. Ўйин орқали таълим беришга қаратилган дастур эса ҳозирча боғчаларнинг бир қисмида амал қилмоқда ва уни кенгайтириш режалаштирилган.
Ўзгаришларнинг асосий мақсади — оила ва боғча тизимига қўшимча шароит яратиш
Янги чораларнинг бир томонида ишли оналар учун молиявий енгиллик бўлса, иккинчи томонида боғча ходимларининг касбий салоҳиятини ошириш мақсади турибди.
2027 йилдан 2–3 ёшли фарзандини оилавий боғчага берган ишли оналар учун бадал пулининг бюджетдан қопланиши оилалар харажатларига таъсир қилади. Тарбиячилар ва 5 йиллик тажрибага эга ёрдамчилар учун олий маълумот олиш муддатининг қисқариши эса тизимдаги кадрлар салоҳиятини оширишга қаратилган.
Энг муҳими, янги имкониятлар онага ишлаш, болага боғчага қатнаши, тарбиячига эса касбий таълим олиш учун қўшимча шароит яратишни кўзда тутмоқда.
Шу жиҳатдан, 2027 йилдан бошланиши режалаштирилган ўзгаришлар мактабгача таълим соҳасида ҳам оила, ҳам ходимлар учун янги босқични бошлаши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…