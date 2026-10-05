74 мингдан ортиқ ёшларнинг халқаро имтиҳон харажатини давлат қоплаб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда 74 102 нафар ёшга халқаро имтиҳон харажатлари учун 151 миллиард сўм компенсация тўлаб берилди.
- Ушбу имкониятдан фойдаланганлар орасида қизлар сони (38 503 нафар) йигитлардан (35 599 нафар) кўпроқни ташкил этади.
- Энг кўп талаб ИЕЛЦ имтиҳонига бўлиб, 54 мингдан ортиқ ёшнинг харажатлари учун 125 миллиард сўм йўналтирилган.
- Компенсация олганларнинг қарийб 80 фоизи 14–23 ёшдагилардир.
Ўзбекистонда халқаро сертификат олишга интилаётган ёшларни қўллаб-қувватлаш бўйича йўлга қўйилган тизим ўз натижасини бермоқда. Ҳозиргача халқаро имтиҳонларда юқори натижа кўрсатган 74 102 нафар ёшга 151 миллиард сўм миқдорида имтиҳон харажатлари қоплаб берилди.
Эътиборлиси, ушбу имкониятдан фойдаланганлар орасида қизлар сони йигитлардан кўп. Компенсация олганларнинг 38 503 нафари қизлар, 35 599 нафари йигитларни ташкил этган.
Энг катта талаб IELTS’га
Ёшлар орасида давлат компенсациясидан фойдаланиш бўйича энг оммабоп халқаро имтиҳон — IELTS бўлмоқда.
Ҳозиргача 54 мингдан ортиқ ёшнинг IELTS имтиҳони учун қилган харажатлари қоплаб берилган. Бу мақсадга 125 миллиард сўм йўналтирилган.
Рақамлар IELTS’га бўлган қизиқиш бошқа халқаро имтиҳонларга нисбатан анча юқори эканини кўрсатмоқда.
SAT ҳам ёшлар эътиборида
Халқаро таълим имкониятлари учун муҳим ҳисобланган SAT имтиҳонини топширган ёшлар ҳам ушбу тизимдан фойдаланмоқда.
Маълумотларга кўра, SAT бўйича 9 мингдан ортиқ ёшга имтиҳон харажатлари учун компенсация берилган.
Бу эса ёшларнинг нафақат тил билимини тасдиқловчи сертификатларга, балки хорижий олий таълим муассасаларига киришда муҳим бўлган халқаро тестларга ҳам қизиқиши ортиб бораётганини кўрсатади.
Компенсация олганларнинг 80 фоизи — 14–23 ёшдагилар
Тизимдаги яна бир эътиборли жиҳат — ёшларнинг халқаро сертификатларга тайёргарликни жуда эрта бошлаётганидир.
Компенсация олганларнинг қарийб 80 фоизи 14–23 ёшдагилар ҳиссасига тўғри келади.
Демак, халқаро имтиҳонларга қизиқиш университетни тамомлаш арафасида эмас, балки мактаб даврининг ўзида шаклланмоқда.
Бу тенденция ёшлар орасида хорижий тилларни ўрганиш, халқаро сертификатларга эга бўлиш ва келгусида хорижий ёки халқаро талаблар асосида таълим олишга интилиш кучайиб бораётганини кўрсатади.
Қизлар фаоллиги алоҳида эътиборга молик
Статистикада қизларнинг фаоллиги ҳам яққол кўринади.
Жами компенсация олган 74 102 нафар ёшнинг 38 503 нафари қизлар бўлиб, уларнинг сони йигитларникидан қарийб 3 минг нафарга кўп.
Бу эса халқаро имтиҳонларга тайёргарлик ва сертификат олиш масаласида қизларнинг ҳам фаол иштирок этаётганини кўрсатади.
Давлат ёшларнинг халқаро имкониятларини қўллаб-қувватламоқда
Халқаро сертификатлар бугунги таълим ва меҳнат бозорида ёшлар учун муҳим имкониятлардан бирига айланиб бормоқда.
Бироқ бундай имтиҳонларни топшириш харажатлари айрим оилалар учун сезиларли молиявий юк бўлиши мумкин. Шу нуқтаи назардан, юқори натижа кўрсатган ёшларга имтиҳон харажатларининг компенсация қилиниши уларнинг билим ва кўникмаларини халқаро даражада тасдиқлаш имкониятини кенгайтиради.
Ҳозиргача 74 мингдан ортиқ ёшнинг ушбу имкониятдан фойдалангани эса тизимга талаб юқори эканини кўрсатмоқда.
Энг муҳими, рақамлар бир ҳақиқатни намоён этмоқда: халқаро сертификат олишга интилиш энди фақат университет босқичида эмас, мактаб ёшидан бошланмоқда.
Изоҳлар 0
…