74 мингдан ортиқ ёшларнинг халқаро имтиҳон харажатини давлат қоплаб берди

·17·Ўзбекистон
74 мингдан ортиқ ёшларнинг халқаро имтиҳон харажатини давлат қоплаб берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда 74 102 нафар ёшга халқаро имтиҳон харажатлари учун 151 миллиард сўм компенсация тўлаб берилди.
  • Ушбу имкониятдан фойдаланганлар орасида қизлар сони (38 503 нафар) йигитлардан (35 599 нафар) кўпроқни ташкил этади.
  • Энг кўп талаб ИЕЛЦ имтиҳонига бўлиб, 54 мингдан ортиқ ёшнинг харажатлари учун 125 миллиард сўм йўналтирилган.
  • Компенсация олганларнинг қарийб 80 фоизи 14–23 ёшдагилардир.

Ўзбекистонда халқаро сертификат олишга интилаётган ёшларни қўллаб-қувватлаш бўйича йўлга қўйилган тизим ўз натижасини бермоқда. Ҳозиргача халқаро имтиҳонларда юқори натижа кўрсатган 74 102 нафар ёшга 151 миллиард сўм миқдорида имтиҳон харажатлари қоплаб берилди.

Эътиборлиси, ушбу имкониятдан фойдаланганлар орасида қизлар сони йигитлардан кўп. Компенсация олганларнинг 38 503 нафари қизлар, 35 599 нафари йигитларни ташкил этган.

Энг катта талаб IELTS’га

Ёшлар орасида давлат компенсациясидан фойдаланиш бўйича энг оммабоп халқаро имтиҳон — IELTS бўлмоқда.

Ҳозиргача 54 мингдан ортиқ ёшнинг IELTS имтиҳони учун қилган харажатлари қоплаб берилган. Бу мақсадга 125 миллиард сўм йўналтирилган.

Рақамлар IELTS’га бўлган қизиқиш бошқа халқаро имтиҳонларга нисбатан анча юқори эканини кўрсатмоқда.

SAT ҳам ёшлар эътиборида

Халқаро таълим имкониятлари учун муҳим ҳисобланган SAT имтиҳонини топширган ёшлар ҳам ушбу тизимдан фойдаланмоқда.

Маълумотларга кўра, SAT бўйича 9 мингдан ортиқ ёшга имтиҳон харажатлари учун компенсация берилган.

Бу эса ёшларнинг нафақат тил билимини тасдиқловчи сертификатларга, балки хорижий олий таълим муассасаларига киришда муҳим бўлган халқаро тестларга ҳам қизиқиши ортиб бораётганини кўрсатади.

Компенсация олганларнинг 80 фоизи — 14–23 ёшдагилар

Тизимдаги яна бир эътиборли жиҳат — ёшларнинг халқаро сертификатларга тайёргарликни жуда эрта бошлаётганидир.

Компенсация олганларнинг қарийб 80 фоизи 14–23 ёшдагилар ҳиссасига тўғри келади.

Демак, халқаро имтиҳонларга қизиқиш университетни тамомлаш арафасида эмас, балки мактаб даврининг ўзида шаклланмоқда.

Бу тенденция ёшлар орасида хорижий тилларни ўрганиш, халқаро сертификатларга эга бўлиш ва келгусида хорижий ёки халқаро талаблар асосида таълим олишга интилиш кучайиб бораётганини кўрсатади.

74 мингдан ортиқ ёшларнинг халқаро имтиҳон харажатини давлат қоплаб берди

Қизлар фаоллиги алоҳида эътиборга молик

Статистикада қизларнинг фаоллиги ҳам яққол кўринади.

Жами компенсация олган 74 102 нафар ёшнинг 38 503 нафари қизлар бўлиб, уларнинг сони йигитларникидан қарийб 3 минг нафарга кўп.

Бу эса халқаро имтиҳонларга тайёргарлик ва сертификат олиш масаласида қизларнинг ҳам фаол иштирок этаётганини кўрсатади.

Давлат ёшларнинг халқаро имкониятларини қўллаб-қувватламоқда

Халқаро сертификатлар бугунги таълим ва меҳнат бозорида ёшлар учун муҳим имкониятлардан бирига айланиб бормоқда.

Бироқ бундай имтиҳонларни топшириш харажатлари айрим оилалар учун сезиларли молиявий юк бўлиши мумкин. Шу нуқтаи назардан, юқори натижа кўрсатган ёшларга имтиҳон харажатларининг компенсация қилиниши уларнинг билим ва кўникмаларини халқаро даражада тасдиқлаш имкониятини кенгайтиради.

Ҳозиргача 74 мингдан ортиқ ёшнинг ушбу имкониятдан фойдалангани эса тизимга талаб юқори эканини кўрсатмоқда.

Энг муҳими, рақамлар бир ҳақиқатни намоён этмоқда: халқаро сертификат олишга интилиш энди фақат университет босқичида эмас, мактаб ёшидан бошланмоқда.

IELTSSATХалқаро сертификатларЎзбекистонда ёшлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёевдан минглаб оилалар учун тарихий хушхабар: контракт пулини тўлаш ҳақидаШавкат Мирзиёевдан минглаб оилалар учун тарихий хушхабар: контракт пулини тўлаш ҳақида24 сентябр 14:50Хусусий мактабдаги яширин "бункер": Халқаро SAT сертификатини сохталаштириш схемасиХусусий мактабдаги яширин "бункер": Халқаро SAT сертификатини сохталаштириш схемаси19 сентябр 18:20Талабалар учун тарихий ислоҳот: 185 минг йигит-қизга ўқиш пайтида ойлик тўланадиТалабалар учун тарихий ислоҳот: 185 минг йигит-қизга ўқиш пайтида ойлик тўланади29 сентябр 13:40Олий ва касбий таълим муассасаларига қабул жараёнлари расман бошландиОлий ва касбий таълим муассасаларига қабул жараёнлари расман бошланди5 июн 12:29Ёшлар учун янги имкониятлар: ипотека, таълим, стартапларга кенг имтиёзлар...Ёшлар учун янги имкониятлар: ипотека, таълим, стартапларга кенг имтиёзлар...21 апрел 07:53Трамп Ўзбекистонга расмий ташриф билан келиши мумкинТрамп Ўзбекистонга расмий ташриф билан келиши мумкинБугун 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади