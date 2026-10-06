Фарғонада «Дамас» каналга тушиб кетди

·12·Ўзбекистон
Фарғонада «Дамас» каналга тушиб кетди

Фарғона вилояти Қўштепа туманида автомобиль йўл ҳаракати вақтида бошқарувни йўқотиб, «Катта Фарғона» каналига тушиб кетган. Воқеа «Лангар» МФЙнинг Миробод кўчасидан оқиб ўтувчи канал қисмида қайд этилган.

Автомобиль «Дамас» русумида бўлган. Ҳодиса ҳақида Фарғона вилояти Фавқулодда вазиятлар бошқармасига хабар берилгач, қутқарувчилар воқеа жойига тезкор равишда етиб борган.

Қутқарув ишлари давомида махсус техника ва зарур асбоб-ускуналардан фойдаланилган. Натижада каналга тушиб кетган «Дамас» сувдан чиқариб олинган.

Qizil kran oq rangli Damas avtomobilini yuk mashinasi ustiga ortmoqda.

ФВВ маълумотига кўра, ҳодиса натижасида фуқаролар тан жароҳати олмаган.

ФарғонаҚўштепа«Дамас»«Катта Фарғона» каналиФВВ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ажрашманг ! Оилага дарз кетгач, мулк ҳам иккига бўлиниши мумкин ...Ажрашманг ! Оилага дарз кетгач, мулк ҳам иккига бўлиниши мумкин ...8 июл 18:10Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкинЭртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин1 октябр 15:25Фарғонада гўшт нархи сезиларли равишда ошди: энг қиммат нарх қаерда?Фарғонада гўшт нархи сезиларли равишда ошди: энг қиммат нарх қаерда?29 сентябр 11:15Президент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилдиПрезидент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилди16 июн 18:17Фарғонада ҳокимлар алмашди: бир қатор лавозимлар янгиландиФарғонада ҳокимлар алмашди: бир қатор лавозимлар янгиланди29 апрел 16:22Эртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтариладиЭртага айрим ҳудудларда ҳаво ҳарорати 48 даражагача кўтарилади19 июл 13:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади