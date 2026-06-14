Чигирткалар галаси хавф туғдирмоқдами? ФВВ жавоб берди

·0·Ўзбекистон
Чигирткалар галаси хавф туғдирмоқдами? ФВВ жавоб берди

Сўнгги кунларда ижтимоий тармоқларда Ўзбекистоннинг ғарбий ҳудудларида чигирткаларнинг оммавий тарқалиши акс этган видеолар кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Мазкур ҳолат юзасидан Фавқулодда вазиятлар вазирлиги расмий муносабат билдирди.

Вазирлик маълумотига кўра, Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро ва Хоразм вилоятларида кузатилган чигирткалар галаси фавқулодда ҳолат эмас. Бу ҳар йили қайд этиладиган мавсумий жараён бўлиб, ҳашаротларнинг бир ҳудуддан бошқасига кўчиши билан боғлиқ.

Traktorga o'rnatilgan purkagich dalada oq tuman hosil qilmoqda.

Таъкидланишича, вазият маҳаллий хусусиятга эга бўлиб, ҳозирга қадар қишлоқ хўжалиги экинлари ёки бошқа маҳсулотларга зарар етгани қайд этилмаган.

ФВВ маълум қилишича, чигирткалар билан боғлиқ ҳолат доимий мониторинг қилинмоқда ва вазият тўлиқ назорат остида сақланмоқда. Шу боис аҳоли ўртасида хавотирга ўрин йўқ.

Himoyalovchi kiyimdagi xodimlar dalada maxsus purkagichlar bilan dezinfeksiya ishlarini olib bormoqda.

Шунингдек, ҳар йили чигирткаларга қарши кураш ишлари ФВВ, Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги ҳамда бошқа масъул ташкилотлар ҳамкорлигида амалга оширилади. Мавсум бошланишидан олдин ва давомида ҳудудларда махсус кимёвий ишловлар ўтказилиб, зараркунандалар тарқалишининг олди олинади.

Мутахассислар вазият барқарор эканини таъкидлаб, аҳолини тасдиқланмаган хабарларга эмас, расмий манбаларга таянишга чақирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғирлар кутилмоқдаЎзбекистонда об-ҳаво кескин ўзгаради: ёмғирлар кутилмоқдаБугун, 06:26Тошкент бозоридаги қовундан хавфли модда аниқландиТошкент бозоридаги қовундан хавфли модда аниқландиКеча, 17:03Коррупционерларга жазо чораларини кескин кучайтирувчи қонун чиқмоқдаКоррупционерларга жазо чораларини кескин кучайтирувчи қонун чиқмоқдаКеча, 13:03Тошкент ҳайдовчилари диққатига: айрим кўчалар уч кунга ёпиладиТошкент ҳайдовчилари диққатига: айрим кўчалар уч кунга ёпиладиКеча, 12:18Касаллик нафақасини тўлашнинг мутлақо янги тартиби жорий этилмоқдаКасаллик нафақасини тўлашнинг мутлақо янги тартиби жорий этилмоқдаКеча, 10:59Францияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқдаФранцияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқда12.06, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди