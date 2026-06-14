Чигирткалар галаси хавф туғдирмоқдами? ФВВ жавоб берди
Сўнгги кунларда ижтимоий тармоқларда Ўзбекистоннинг ғарбий ҳудудларида чигирткаларнинг оммавий тарқалиши акс этган видеолар кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Мазкур ҳолат юзасидан Фавқулодда вазиятлар вазирлиги расмий муносабат билдирди.
Вазирлик маълумотига кўра, Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро ва Хоразм вилоятларида кузатилган чигирткалар галаси фавқулодда ҳолат эмас. Бу ҳар йили қайд этиладиган мавсумий жараён бўлиб, ҳашаротларнинг бир ҳудуддан бошқасига кўчиши билан боғлиқ.
Таъкидланишича, вазият маҳаллий хусусиятга эга бўлиб, ҳозирга қадар қишлоқ хўжалиги экинлари ёки бошқа маҳсулотларга зарар етгани қайд этилмаган.
ФВВ маълум қилишича, чигирткалар билан боғлиқ ҳолат доимий мониторинг қилинмоқда ва вазият тўлиқ назорат остида сақланмоқда. Шу боис аҳоли ўртасида хавотирга ўрин йўқ.
Шунингдек, ҳар йили чигирткаларга қарши кураш ишлари ФВВ, Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлиги ҳамда бошқа масъул ташкилотлар ҳамкорлигида амалга оширилади. Мавсум бошланишидан олдин ва давомида ҳудудларда махсус кимёвий ишловлар ўтказилиб, зараркунандалар тарқалишининг олди олинади.
Мутахассислар вазият барқарор эканини таъкидлаб, аҳолини тасдиқланмаган хабарларга эмас, расмий манбаларга таянишга чақирмоқда.
…