MrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказади

·32·Ўзбекистон
MrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказади

Дунёга машҳур блогер ва контент яратувчи MrBeast тахаллуси билан танилган Жимми Дональдсон Ўзбекистонга ташриф буюради. У 9 октябрь куни Тошкентда ташкил этиладиган жамоатчилик дастурида иштирок этиши кутилмоқда.

Тадбирда қатнашиш учун мухлислар 6–8 октябрь кунлари рўйхатдан ўтиши мумкин. Иштирокчилар орасидан талабга жавоб берадиган аризалар тасодифий тарзда танлаб олинади. Танланган мухлислар блогер билан шахсан учрашиш имкониятига эга бўлади. Тадбирда иштирок этиш бепул.

Учрашув интерактив ўйинлар ва тривиа викторинаси шаклида ташкил этилади. Унда MrBeast фаолияти ҳамда кам танилган фактларга оид саволлар берилади. Ғолибларга қимматбаҳо совринлар топширилиши режалаштирилган. Тадбирда фақат 18 ёшдан катта шахслар қатнаша олади.

Қоидаларга кўра, ҳар бир иштирокчи ўз номидан фақат бир марта ариза топшириши мумкин. Тадбирга киришда шахсни тасдиқловчи ҳужжат ва рўйхатдан ўтганлик тасдиғи талаб қилинади.

Ташриф Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси томонидан ташкил этилмоқда.

МрБистЖимми ДональдсонТошкентЎзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ютуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этдиЮтуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этди14 июн 16:56Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!Марко Рубио Ўзбекистонга келади: Самарқандда тарихий саммит ўтказилади!28 сентябр 18:21Тошкентда ҳар куни 1,5 миллион машина ҳаракатланади: тирбандликка қарши янги тизим...Тошкентда ҳар куни 1,5 миллион машина ҳаракатланади: тирбандликка қарши янги тизим...14 сентябр 08:03Трамп Ўзбекистонга расмий ташриф билан келиши мумкинТрамп Ўзбекистонга расмий ташриф билан келиши мумкинКеча 16:14Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...14 сентябр 17:01Тошкентда гўшт нархи яна ошди: бозордаги сўнгги рақамлар...Тошкентда гўшт нархи яна ошди: бозордаги сўнгги рақамлар...22 сентябр 22:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади