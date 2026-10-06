MrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Машҳур YouTube блогери Жимми Доналдсон, яни МрБеаст, 9-октябр куни Марказий Осиёдаги илк ташрифи доирасида Тошкентга келади.
- Унинг Ўзбекистондаги жамоатчилик тадбирида иштирок этиш имконияти бор, аммо рўйхатдан ўтганлар орасидан тасодифий танланган 18 ёшдан катта шахсларгина қатнашиши мумкин.
- Тадбирда интерактив дастур, ўйинлар, викториналар ва ғолибларга совғалар тақдим этилиши режалаштирилган.
Дунёдаги энг машҳур YouTube блогерларидан бири, MrBeast номи билан танилган Жимми Доналдсон 9 октябрь куни Тошкентга келади. Энг қизиғи, унинг Ўзбекистондаги жамоатчилик тадбирида иштирок этиш имконияти бор — аммо барча хоҳловчилар эмас, балки рўйхатдан ўтганлар орасидан тасодифий танланган иштирокчиларгина учрашувга киритилади.
Тадбир Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси ташаббуси билан ташкил этилмоқда. Бу MrBeast’нинг Марказий Осиёга илк ташрифи бўлади.
Тадбирда кимлар иштирок эта олади?
Учрашувда иштирок этиш бепул, бироқ муайян талаблар бор.
Расмий маълумотларга кўра, тадбирда 18 ёшдан катта ва 9 октябрь куни Тошкентда шахсан бўла оладиган иштирокчилар қатнашиши мумкин. Рўйхатдан ўтишнинг ўзи тадбирга киришни кафолатламайди.
Рўйхатдан ўтганлар орасидан иштирокчилар компьютер орқали тасодифий тарзда сараланади. Танланган шахсларга тадбир тафсилотлари ва шахсий QR-код юборилади.
Тадбирга жойлар шахсий ҳисобланади. Уларни бошқа одамга бериш, сотиш ёки алмаштириш мумкин эмас.
Рўйхатдан ўтиш қачон якунланади?
Рўйхатдан ўтиш 6 октябрь куни соат 12:00 да бошланган ва 8 октябрь соат 12:00 гача давом этади. Ҳар бир иштирокчи фақат бир марта ариза бериши мумкин. Дубликат ёки автоматлаштирилган аризалар саралашдан олдин чиқариб ташланади.
Расмий рўйхатдан ўтиш платформасида паспорт ёки ID-карта, фаол электрон почта манзили ва Ўзбекистон телефон рақами талаб қилинади.
MrBeast мухлисларни қандай дастур кутмоқда?
Ташкилотчилар учрашувни оддий мулоқот шаклида эмас, балки интерактив дастур тарзида ўтказишни режалаштирган.
Иштирокчиларни турли ўйинлар ва викториналар кутмоқда. Хусусан, MrBeast ва унинг фаолияти ҳақида кам маълум бўлган фактларга бағишланган савол-жавоблар ҳам ташкил этилади. Ғолибларга қимматбаҳо совғалар берилиши айтилган.
Нега MrBeast’нинг Тошкентга ташрифи муҳим?
Жимми Доналдсон YouTube платформасидаги энг йирик контент яратувчиларидан бири ҳисобланади. У масштабли лойиҳалар, катта бюджетли видеолар, мусобақалар ва кўп сонли иштирокчилар қатнашадиган шоу форматлари билан танилган. Унинг каналлари 500 миллиондан ортиқ обуначини қамраб олади.
Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси MrBeast ташрифи маҳаллий YouTube ижодкорлари учун ҳам янги имкониятлар очиши, уларни халқаро медиа муҳитига яқинлаштириши ва контент яратиш стандартларини оширишга туртки бериши мумкинлигини таъкидлаган.
Энг муҳим огоҳлантириш
Ташкилотчилар мухлисларни сохта ҳаволалар ва MrBeast ёки унинг вакиллари номидан тарқатиладиган таклифлардан эҳтиёт бўлишга чақирган.
Тадбирга кириш учун ҳеч қандай тўлов талаб қилинмайди. Шунингдек, ташкилотчилар банк картаси маълумотлари ёки хавфсизлик кодларини сўрамаслигини билдирган.
Шунинг учун MrBeast’ни Тошкентда кўриш имконияти катта қизиқиш уйғотган бўлса-да, тадбирга кириш кафолатланган эмас: якуний иштирокчилар фақат талабларга жавоб берувчи аризалар орасидан тасодифий равишда танланади.
Бу ташриф эса нафақат машҳур блогернинг Ўзбекистонга келишини, балки маҳаллий ижодкорлар учун глобал YouTube майдонига чиқиш имкониятлари тобора кенгаяётганини ҳам кўрсатади.
Изоҳлар 0
…