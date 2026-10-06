MrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкин

·28·Ўзбекистон
MrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Машҳур YouTube блогери Жимми Доналдсон, яни МрБеаст, 9-октябр куни Марказий Осиёдаги илк ташрифи доирасида Тошкентга келади.
  • Унинг Ўзбекистондаги жамоатчилик тадбирида иштирок этиш имконияти бор, аммо рўйхатдан ўтганлар орасидан тасодифий танланган 18 ёшдан катта шахсларгина қатнашиши мумкин.
  • Тадбирда интерактив дастур, ўйинлар, викториналар ва ғолибларга совғалар тақдим этилиши режалаштирилган.

Дунёдаги энг машҳур YouTube блогерларидан бири, MrBeast номи билан танилган Жимми Доналдсон 9 октябрь куни Тошкентга келади. Энг қизиғи, унинг Ўзбекистондаги жамоатчилик тадбирида иштирок этиш имконияти бор — аммо барча хоҳловчилар эмас, балки рўйхатдан ўтганлар орасидан тасодифий танланган иштирокчиларгина учрашувга киритилади.

Тадбир Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси ташаббуси билан ташкил этилмоқда. Бу MrBeast’нинг Марказий Осиёга илк ташрифи бўлади.

Тадбирда кимлар иштирок эта олади?

Учрашувда иштирок этиш бепул, бироқ муайян талаблар бор.

Расмий маълумотларга кўра, тадбирда 18 ёшдан катта ва 9 октябрь куни Тошкентда шахсан бўла оладиган иштирокчилар қатнашиши мумкин. Рўйхатдан ўтишнинг ўзи тадбирга киришни кафолатламайди.

Рўйхатдан ўтганлар орасидан иштирокчилар компьютер орқали тасодифий тарзда сараланади. Танланган шахсларга тадбир тафсилотлари ва шахсий QR-код юборилади.

Тадбирга жойлар шахсий ҳисобланади. Уларни бошқа одамга бериш, сотиш ёки алмаштириш мумкин эмас.

Рўйхатдан ўтиш қачон якунланади?

Рўйхатдан ўтиш 6 октябрь куни соат 12:00 да бошланган ва 8 октябрь соат 12:00 гача давом этади. Ҳар бир иштирокчи фақат бир марта ариза бериши мумкин. Дубликат ёки автоматлаштирилган аризалар саралашдан олдин чиқариб ташланади.

Расмий рўйхатдан ўтиш платформасида паспорт ёки ID-карта, фаол электрон почта манзили ва Ўзбекистон телефон рақами талаб қилинади.

MrBeast мухлисларни қандай дастур кутмоқда?

Ташкилотчилар учрашувни оддий мулоқот шаклида эмас, балки интерактив дастур тарзида ўтказишни режалаштирган.

Иштирокчиларни турли ўйинлар ва викториналар кутмоқда. Хусусан, MrBeast ва унинг фаолияти ҳақида кам маълум бўлган фактларга бағишланган савол-жавоблар ҳам ташкил этилади. Ғолибларга қимматбаҳо совғалар берилиши айтилган.

Нега MrBeast’нинг Тошкентга ташрифи муҳим?

Жимми Доналдсон YouTube платформасидаги энг йирик контент яратувчиларидан бири ҳисобланади. У масштабли лойиҳалар, катта бюджетли видеолар, мусобақалар ва кўп сонли иштирокчилар қатнашадиган шоу форматлари билан танилган. Унинг каналлари 500 миллиондан ортиқ обуначини қамраб олади.

Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси MrBeast ташрифи маҳаллий YouTube ижодкорлари учун ҳам янги имкониятлар очиши, уларни халқаро медиа муҳитига яқинлаштириши ва контент яратиш стандартларини оширишга туртки бериши мумкинлигини таъкидлаган.

Энг муҳим огоҳлантириш

Ташкилотчилар мухлисларни сохта ҳаволалар ва MrBeast ёки унинг вакиллари номидан тарқатиладиган таклифлардан эҳтиёт бўлишга чақирган.

Тадбирга кириш учун ҳеч қандай тўлов талаб қилинмайди. Шунингдек, ташкилотчилар банк картаси маълумотлари ёки хавфсизлик кодларини сўрамаслигини билдирган.

Шунинг учун MrBeast’ни Тошкентда кўриш имконияти катта қизиқиш уйғотган бўлса-да, тадбирга кириш кафолатланган эмас: якуний иштирокчилар фақат талабларга жавоб берувчи аризалар орасидан тасодифий равишда танланади.

Бу ташриф эса нафақат машҳур блогернинг Ўзбекистонга келишини, балки маҳаллий ижодкорлар учун глобал YouTube майдонига чиқиш имкониятлари тобора кенгаяётганини ҳам кўрсатади.

MrBeastТошкентЎзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармасиYouTube блогер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказадиMrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказадиБугун 16:09MrBeast бир суткада 71,8 млн кўриш билан рекорд ўрнатдиMrBeast бир суткада 71,8 млн кўриш билан рекорд ўрнатдиКеча 17:15Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...Аҳоли мурожаатлари ортидан 151 нафар мансабдор лавозимидан олинди...14 сентябр 17:01Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлариТошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари10 сентябр 15:49Бишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилдиБишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилди25 август 11:04Шавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилдиШавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилди12 сентябр 14:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади