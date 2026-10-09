Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Ўзбекистон меҳр-муҳаббатидан "лол қолди" (видео)

·8·Ўзбекистон
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Ўзбекистон меҳр-муҳаббатидан "лол қолди" (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дунёнинг энг машҳур YouTube-блогери МрБеаст (Жимми Доналдсон)
  • Тошкентга ташрифи чоғида ўзбекистонликлар томонидан кўрсатилган катта меҳр-муҳаббатдан ҳайратда қолди.
  • У ўзининг Instagram саҳифасида Ўзбекистондаги оломон ва ёшларнинг самимий муносабатини акс эттирувчи видеоларни жойлаштириб, «Ўзбекистонда бизнинг видеоларимизни бунчалик кўп одам томоша қилишини тасаввур ҳам қилмаган эканман» дея таассуротларини яширмади.

Сайёрамизнинг энг машҳур ва энг кўп кузатувчига эга YouTube-блогер ва филантропи MrBeast (Жимми Дональдсон) Тошкентга амалга оширган тарихий ташрифи давомида кутилмаган катта ҳис-ҳаяжонни бошдан кечирмоқда. Блогер ўзининг юз миллионлаб аудиторияга эга расмий Instagram саҳифасида Ўзбекистонга бағишланган кетма-кет «stories»ларни эълон қила бошлади.

Унинг саҳифасида эълон қилинган ҳар бир видео орқали ҳозирда бутун дунё аҳли Ўзбекистон пойтахтидаги қайноқ муҳит, ўзбек ёшларининг самимий меҳр-муҳаббати ва мисли кўрилмаган ажиотажни тўғридан-тўғри кузатмоқда.

«Бизни бунчалик кўп одам томоша қилишини тасаввур ҳам қилмагандим»

MrBeast Тошкент кўчалари ва тадбир майдонида ўзини кутиб олган ўн минглаб ёшларнинг жўшқинлигидан ниҳоятда таъсирланганини яширмади:

  • Юракдан чиққан эътироф: Блогер оломон орасидан олган видеосига инглиз тилида: «I didn’t realize so many people in Uzbekistan watched our videos»Ўзбекистонда бизнинг видеоларимизни бунчалик кўп одам томоша қилишини тасаввур ҳам қилмаган эканман») дея кўз ёши ва юракча эможилари билан изоҳ қолдирди;

  • Ўзбекистон байроғига ҳурмат: MrBeast ўз сториесларига Ўзбекистон давлат байроғи ва қизил юрак белгисини қўйиб, пойтахт аҳлининг очиқ кўнгиллигига миннатдорлик билдирди;

  • Очиқ мулоқот ва қучоқлар: Видеоларда Дональдсон хавфсизлик тўсиқлари ёнига келиб, мухлислар билан қўл бериб кўришаётгани, селфига тушаётгани ва бахтиёр жилмайиб тургани акс этган.

Тошкентда қизил суперкар ва кўча шоуси

Тасвирга олиш жараёнлари фақатгина ёпиқ павильонларда эмас, балки шаҳарнинг диққатга сазовор манзилларида ҳам давом этмоқда:

  • Шов-шувли кадрлар: MrBeast ва унинг ижодий жамоаси Тошкент кўчаларида қизил рангли ҳашаматли спорт автомобили (кабриолет) ҳамроҳлигида кўриниш берди;

  • Мухлислар оқими: Тарихий ва замонавий бинолар фонида юзлаб ёшлар, мактаб ўқувчилари ва талабалар жаҳон юлдузини ўз кўзлари билан кўриш учун йўллар бўйида тўпланди;

  • Юқори хавфсизлик ва тартиб: Минглаб томошабинлар оқимига қарамай, пойтахт хавфсизлик кучлари ва ички ишлар ходимлари томонидан жараён қатъий ва тинч тартибда назорат қилиб борилмоқда.

Ўзбекистон учун бебаҳо глобал реклама

Дунёнинг 1-рақамли креатори саналган MrBeast’нинг Ўзбекистондан туриб контент улашиши мамлакат учун мисли кўрилмаган PR ва туристик турткидир:

  • Миллионлаб кўришлар: Блогернинг Instagram тармоғидаги қисқа сториесларини бир неча соат ичида сайёрамизнинг барча қитъаларидан юз миллионлаб фойдаланувчилар томоша қилмоқда;

  • Ижобий имидж: Бу лавҳалар орқали хорижий аудитория Ўзбекистонни хавфсиз, замонавий, меҳмондўст ва ёшлари дунё тенденциялари билан ҳамнафас мамлакат сифатида кашф этмоқда;

  • Катта ролик кутилмоқда: Айни дамда олинаётган ушбу эксклюзив лавҳалар яқин орада MrBeast’нинг асосий саҳифасида эълон қилинадиган йирик видеороликдан жой олади.

Жимми Дональдсоннинг Тошкентдаги саргузаштлари давом этмоқда ва бу ташриф Ўзбекистон замонавий медиа майдони тарихидаги энг шов-шувли ҳодисалардан бири сифатида ёдда қолиши шубҳасиз.

МрБистТошкентYouTubeInstagram
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёнинг 1-рақамли блогери илк бор Ўзбекистонда, у нималарни тасвирга олмоқда?Дунёнинг 1-рақамли блогери илк бор Ўзбекистонда, у нималарни тасвирга олмоқда?Бугун 12:38MrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказадиMrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказади6 октябр 16:09MrBeast 24 соатлик кўришлар бўйича ўз рекордини янгиладиMrBeast 24 соатлик кўришлар бўйича ўз рекордини янгилади6 октябр 17:38Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)Бугун 09:07Ютуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этдиЮтуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этди14 июн 16:56Тошкентда таксичини уриб шифохонага ётқизган блогер қамоққа олиндиТошкентда таксичини уриб шифохонага ётқизган блогер қамоққа олинди19 август 15:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари