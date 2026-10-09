Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Ўзбекистон меҳр-муҳаббатидан "лол қолди" (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дунёнинг энг машҳур YouTube-блогери МрБеаст (Жимми Доналдсон)
- Тошкентга ташрифи чоғида ўзбекистонликлар томонидан кўрсатилган катта меҳр-муҳаббатдан ҳайратда қолди.
- У ўзининг Instagram саҳифасида Ўзбекистондаги оломон ва ёшларнинг самимий муносабатини акс эттирувчи видеоларни жойлаштириб, «Ўзбекистонда бизнинг видеоларимизни бунчалик кўп одам томоша қилишини тасаввур ҳам қилмаган эканман» дея таассуротларини яширмади.
Сайёрамизнинг энг машҳур ва энг кўп кузатувчига эга YouTube-блогер ва филантропи MrBeast (Жимми Дональдсон) Тошкентга амалга оширган тарихий ташрифи давомида кутилмаган катта ҳис-ҳаяжонни бошдан кечирмоқда. Блогер ўзининг юз миллионлаб аудиторияга эга расмий Instagram саҳифасида Ўзбекистонга бағишланган кетма-кет «stories»ларни эълон қила бошлади.
Унинг саҳифасида эълон қилинган ҳар бир видео орқали ҳозирда бутун дунё аҳли Ўзбекистон пойтахтидаги қайноқ муҳит, ўзбек ёшларининг самимий меҳр-муҳаббати ва мисли кўрилмаган ажиотажни тўғридан-тўғри кузатмоқда.
«Бизни бунчалик кўп одам томоша қилишини тасаввур ҳам қилмагандим»
MrBeast Тошкент кўчалари ва тадбир майдонида ўзини кутиб олган ўн минглаб ёшларнинг жўшқинлигидан ниҳоятда таъсирланганини яширмади:
Юракдан чиққан эътироф: Блогер оломон орасидан олган видеосига инглиз тилида: «I didn’t realize so many people in Uzbekistan watched our videos» («Ўзбекистонда бизнинг видеоларимизни бунчалик кўп одам томоша қилишини тасаввур ҳам қилмаган эканман») дея кўз ёши ва юракча эможилари билан изоҳ қолдирди;
Ўзбекистон байроғига ҳурмат: MrBeast ўз сториесларига Ўзбекистон давлат байроғи ва қизил юрак белгисини қўйиб, пойтахт аҳлининг очиқ кўнгиллигига миннатдорлик билдирди;
Очиқ мулоқот ва қучоқлар: Видеоларда Дональдсон хавфсизлик тўсиқлари ёнига келиб, мухлислар билан қўл бериб кўришаётгани, селфига тушаётгани ва бахтиёр жилмайиб тургани акс этган.
Тошкентда қизил суперкар ва кўча шоуси
Тасвирга олиш жараёнлари фақатгина ёпиқ павильонларда эмас, балки шаҳарнинг диққатга сазовор манзилларида ҳам давом этмоқда:
Шов-шувли кадрлар: MrBeast ва унинг ижодий жамоаси Тошкент кўчаларида қизил рангли ҳашаматли спорт автомобили (кабриолет) ҳамроҳлигида кўриниш берди;
Мухлислар оқими: Тарихий ва замонавий бинолар фонида юзлаб ёшлар, мактаб ўқувчилари ва талабалар жаҳон юлдузини ўз кўзлари билан кўриш учун йўллар бўйида тўпланди;
Юқори хавфсизлик ва тартиб: Минглаб томошабинлар оқимига қарамай, пойтахт хавфсизлик кучлари ва ички ишлар ходимлари томонидан жараён қатъий ва тинч тартибда назорат қилиб борилмоқда.
Ўзбекистон учун бебаҳо глобал реклама
Дунёнинг 1-рақамли креатори саналган MrBeast’нинг Ўзбекистондан туриб контент улашиши мамлакат учун мисли кўрилмаган PR ва туристик турткидир:
Миллионлаб кўришлар: Блогернинг Instagram тармоғидаги қисқа сториесларини бир неча соат ичида сайёрамизнинг барча қитъаларидан юз миллионлаб фойдаланувчилар томоша қилмоқда;
Ижобий имидж: Бу лавҳалар орқали хорижий аудитория Ўзбекистонни хавфсиз, замонавий, меҳмондўст ва ёшлари дунё тенденциялари билан ҳамнафас мамлакат сифатида кашф этмоқда;
Катта ролик кутилмоқда: Айни дамда олинаётган ушбу эксклюзив лавҳалар яқин орада MrBeast’нинг асосий саҳифасида эълон қилинадиган йирик видеороликдан жой олади.
Жимми Дональдсоннинг Тошкентдаги саргузаштлари давом этмоқда ва бу ташриф Ўзбекистон замонавий медиа майдони тарихидаги энг шов-шувли ҳодисалардан бири сифатида ёдда қолиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…