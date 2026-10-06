MrBeast 24 соатлик кўришлар бўйича ўз рекордини янгилади
YouTube юлдузи MrBeast’нинг янги видеоси эълон қилинганидан кейинги дастлабки 24 соат ичида қарийб 72 миллион марта кўрилди. Бу унинг бир суткалик кўришлар бўйича шахсий рекордига айланди. Бу ҳақда Dexerto хабар берди.
“Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000” деб номланган видеода тўрт нафар иштирокчи озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўла дўконда қолиб, ундаги барча маҳсулотларни ейиш учун курашади. Ғолибга 1 миллион доллар мукофот ваъда қилинган.
MrBeast’нинг ўзи видео фаолияти давомида 24 соат ичида энг кўп кўрилган видеоси бўлганини маълум қилган. Шунингдек, томошабинлар уни ўртача 20 дақиқадан кўпроқ томоша қилган, умумий томоша вақти эса 1 миллиард дақиқадан ошган.
Изоҳлар 0
…