MrBeast 24 соатлик кўришлар бўйича ўз рекордини янгилади

·44·Дунё
MrBeast 24 соатлик кўришлар бўйича ўз рекордини янгилади

YouTube юлдузи MrBeast’нинг янги видеоси эълон қилинганидан кейинги дастлабки 24 соат ичида қарийб 72 миллион марта кўрилди. Бу унинг бир суткалик кўришлар бўйича шахсий рекордига айланди. Бу ҳақда Dexerto хабар берди.

“Eat Everything In A Grocery Store, Win $1,000,000” деб номланган видеода тўрт нафар иштирокчи озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўла дўконда қолиб, ундаги барча маҳсулотларни ейиш учун курашади. Ғолибга 1 миллион доллар мукофот ваъда қилинган.

MrBeast’нинг ўзи видео фаолияти давомида 24 соат ичида энг кўп кўрилган видеоси бўлганини маълум қилган. Шунингдек, томошабинлар уни ўртача 20 дақиқадан кўпроқ томоша қилган, умумий томоша вақти эса 1 миллиард дақиқадан ошган.

МрБистЮтубДексертБазарда овқатни етиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказадиMrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказадиБугун 16:09Ютуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этдиЮтуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этди14 июн 16:56Хитойлик блогер мушуги учун 30 минг ўриндиққа эга стадион қуриб эътибор марказида бўлдиХитойлик блогер мушуги учун 30 минг ўриндиққа эга стадион қуриб эътибор марказида бўлди4 август 07:23450 минг долларлик ишни ташлаган ўзбекистонлик бугун миллионлик бизнес эгаси450 минг долларлик ишни ташлаган ўзбекистонлик бугун миллионлик бизнес эгаси4 июл 17:40Дунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керакДунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керак26 июн 10:54500 млн мухлиси бор MrBeast уйланди: тўйдаги сирли орол...500 млн мухлиси бор MrBeast уйланди: тўйдаги сирли орол...23 июл 15:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?