Ютуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этди
Интернет варақлари ва ижтимоий тармоқлар оламида чинакам тарихий воқелик юз берди. Дунёнинг энг таниқли ва энг машҳур рақамли контент ижодкори, яъни блогери ҳисобланган MrBeast (ҳақиқий исми Жеймс Стивен Доналдсон) YouTube видеоплатформасида нақд 500 миллион, яъни ярим миллиардлик обуначилар армиясига эга бўлган сайёрамиздаги илк шахсга айланди. Бу кўрсаткич нафақат блогерлик соҳасида, балки бутун рақамли медиа оламида ҳали ҳеч ким ета олмаган мутлақ рекорд сифатида тарих саҳифаларига муҳрланди.
Глобал тармоқ мухлисларининг севимли қаҳрамонига айланган MrBeast канали бундан 14 йил муқаддам — 2012 йилнинг 20 февраль санасида расман рўйхатдан ўтказилган эди. Ўшанда ҳали мактаб боласи бўлган Жеймс ўзининг илк ижод маҳсулини эртаси куни, 21 февралда оммага тақдим этган.
Компьютер ўйинларидан миллиардлик «Калмар ўйини»гача
Блогерлик фаолиятининг дастлабки йилларида Доналдсон ўз каналига асосан ёшлар ўртасида оммабоп бўлган турли қизиқарли видеоўйинларни ўйнаш (геймплей) жараёнлари тасвирланган оддий роликларни жойлаштириб борган. Вақт ўтиши билан у ўз йўналишини буткул ўзгартирди ва катта маблағ талаб қиладиган ваҳимали челленжлар, ақл бовар қилмас шартлар ҳамда йирик пуллик мукофотлар ва қимматбаҳо совғалар қўйилган кўнгилочар танловлар орқали бутун дунёга танилди.
Унинг фаолиятидаги энг шов-шувли ва энг кўп кўрилган ижод маҳсули — «Реал ҳаётдаги калмар ўйини $456 000 учун!» деб номланган махсус лойиҳаси бўлиб, у бугунги кунгача жаҳон миқёсида қарийб бир миллиард маротаба томоша қилинган ва рекордларни янгилаган.
MrBeastнинг ўз муваффақияти ҳақидаги дил изҳорлари:
«Тўғриси, бу шунчаки ақл бовар қилмас, сеҳрли ҳолат. Ўзим ҳам ҳайратдаман... Айтмоқчиманки, агар математик ҳисоб-китобларга қаралса, мен аслида ҳозирги юксак даражага чиқишим ва бундай мақомга эришишим керак эмас эди. Масалан, менинг каналимда ярим миллиард инсон жамланиши имконсиздек эди. Статистик нуқтаи назардан олиб қараганда, бунинг содир бўлиши ҳеч бир қолипга тўғри келмайди».
Қуйидаги махсус таҳлилий жадвал орқали дунёнинг рақамли платформадаги энг бой ва энг нуфузли блогери MrBeast холдингининг молиявий ҳолати ва бизнес тармоқлари билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Жорий обуначилар сони
Канал очилган расмий сана
Энг машҳур лойиҳаси ва кўрилишлар сони
Холдинг компаниясининг умумий қиймати
Лойиҳаларнинг бир йиллик соф даромади
Унга тегишли асосий савдо брендлари
500 миллион
(Ярим миллиард)
2012 йил 20 февраль
«Реал ҳаётдаги калмар ўйини»
(Қарийб 1 миллиард марта кўрилган)
5 миллиард доллар
(Bloomberg баҳоси)
400 миллион доллардан ортиқ
(2024 йилги кўрсаткич)
• Feastables (Шоколад)
• Lunchly (Газаклар)
• Видеостудия
Молиявий инқироздан 5 миллиард долларлик империягача
Бугунги кунда кўплаб ёшлар учун муваффақият тимсолига айланган Доналдсон ҳаётининг оғир дамларини ҳам ёдга олди. У асл келиб чиқиши жуда оддий ва кам таъминланган оиладан эканини, ота-онаси ҳарбий соҳада хизмат қилганини очиқлади. Айниқса, 2008 йилда бутун дунёни ларзага келтирган глобал молиявий инқироз даврида унинг оиласи тўлиқ банкротликка учраб, жуда оғир кунларни бошдан кечирган. Бироқ тинимсиз меҳнат ва янгиликка интилиш уни дунё элитаси қаторига қўшди.
Иқтисодиёт оламининг нуфузли нашри ҳисобланган «Bloomberg» берган маълумотларга кўра, MrBeast ўз контент империясини янада кенгайтириш ва янги лойиҳаларни ишга тушириш мақсадида йирик инвесторлардан бир неча юз миллион долларлик қўшимча маблағ жалб қилиш бўйича муваффақиятли музокаралар олиб бормоқда. Экспертлар томонидан унинг шахсий холдинг компанияси айни пайтда тахминан 5 миллиард долларга баҳоланмоқда.
Блогер нафақат видео олиш, балки йирик бизнес тармоқларини ҳам бошқаради. Унга тегишли бўлган ширинликлар ишлаб чиқарувчи «Feastables» шоколад бренди, тезкор тамадди қилишга мўлжалланган «Lunchly» газаклар компанияси ҳамда замонавий медиа маҳсулотлар яратувчи улкан махсус студияси шулар жумласидандир. Блогернинг ички молиявий манбаларига таяниб хабар берилишича, биргина 2024 йилнинг ўзида унинг ушбу сертармоқ лойиҳалари жами 400 миллион доллардан ортиқ тоза даромад келтирган.
Ижтимоий тармоқлар оламидаги энг қизиқарли воқеалар, MrBeast ва бошқа машҳур юлдузларнинг ҳаёти ҳамда замонавий технология дунёсига оид энг ишончли хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…