Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)

·62·Ўзбекистон
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • YouTubeънинг энг машҳур блогери МрБеаст (Жимми Доналдсон)
  • Ўзбекистонга ташриф буюрди ва Тошкент халқаро аеропортида самимий кутиб олинди.
  • 500 миллиондан ортиқ обуначига эга бўлган блогернинг Марказий Осиёга илк ташрифи катта сенсацияга сабаб бўлди.

YouTube платформаси тарихидаги энг машҳур ва энг кўп обуначига эга контент яратувчиси, америкалик блогер MrBeast (Жимми Дональдсон) расмий ташриф билан Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрига етиб келди. 500 миллиондан ортиқ глобал аудиторияга эга юлдузнинг Марказий Осиёга илк ташрифи нафақат мамлакатдаги миллионлаб ёшлар, балки бутун минтақа интернет ҳамжамиятида ҳақиқий сенсацияга айланди.

Ижтимоий тармоқларда жаҳон даражасидаги блогернинг Тошкент халқаро аэропорти терминалидан чиқиб келиши ва уни самимий кутиб олиш лаҳзалари муҳрланган дастлабки эксклюзив кадрлар тарқалди.

Самимий табассум ва қўл бериб кўришиш: MrBeast Тошкентда қандай кутиб олинди?

Тарқалган фото ва видеолавҳалардан кўриш мумкинки, Жимми Дональдсон ўзига хос содда, камтарона образ — қора рангли толстовка, оқ кепка ва шортикда кўриниш берган:

  • Илиқ муносабат: MrBeast кутиб олувчилар билан очиқ чеҳра, табассум ва юксак кайфиятда кўришиб, ўзбек мухлисларига қўл бериб саломлашган;

  • Аэропортдан чиқиш: Блогер ва унинг гуруҳи хавфсизлик хизмати ҳамда ташкилотчилар ҳамроҳлигида аэропортнинг VIP терминалидан чиқиб, махсус ажратилган кортежга йўл олган;

  • Очиқ мулоқот: Дунёнинг энг бой ва машҳур интернет юлдузларидан бири бўлишига қарамай, Дональдсон ўзини ниҳоятда эркин ва дўстона тутган.

Ташриф тафсилотлари: Пойтахтда нималар кутилмоқда?

MrBeast’нинг Ўзбекистонга ташрифи тасодифий бўлмай, махсус дастур доирасида амалга оширилмоқда:

  • Ташкилотчи: Ушбу мисли кўрилмаган ташриф Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси (ACDF) томонидан уюштирилди;

  • Ёпиқ ва махсус учрашув: Тошкентда блогер иштирокида махсус интерактив тадбир режалаштирилган бўлиб, унда фақат олдиндан рўйхатдан ўтган ва тасодифий танлов орқали саралаб олинган чекланган сонли мухлислар иштирок этади;

  • Қимматбаҳо совринлар ва ўйинлар: MrBeast услубига хос тарзда викториналар, қизиқарли топшириқлар ва совринли чиқишлар ўтказилиши кутилмоқда.

Глобал эътибор ва туризм салоҳияти

Ярим миллиарддан зиёд обуначига эга суперюлдузнинг Тошкентга келиши Ўзбекистоннинг рақамли олам ва медиа майдондаги нуфузини кескин оширади:

  • Мамлакат тарғиботи: Жаҳон миқёсидаги энг йирик контентмейкернинг Ўзбекистондан туриб тайёрлайдиган ҳар қандай видеоси ёки сториси мамлакат туризми ва маданиятини бутун дунёга танитишда катта туртки бўлади;

  • Ёшлар ва креатив индустрия: Бу воқеа маҳаллий контент яратувчилари ва блогерлар ҳамжамияти учун ҳам халқаро майдон билан интеграциялашувда янги тўлқинни бошлаб берди.

Ҳозирда миллионлаб мухлисларнинг нигоҳи MrBeast’нинг Тошкентдаги навбатдаги қадамлари, у тайёрлайдиган эҳтимолий челленжлар ва кутилаётган сюрпризларга қаратилган.

MrBeastТошкентACDFYouTube
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкинMrBeast Тошкентга келади: 200 нафар мухлис уни кўриши мумкин6 октябр 19:53MrBeast бир суткада 71,8 млн кўриш билан рекорд ўрнатдиMrBeast бир суткада 71,8 млн кўриш билан рекорд ўрнатди5 октябр 17:15Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилдиКореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди8 август 05:31MrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказадиMrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказади6 октябр 16:09Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)Шавкат Мирзиёев ва Сердар Бердимуҳамедов музокара ўтказди (фото, видео)Бугун 00:02Трамп Ўзбекистонга ташриф буюриш истагини билдирдиТрамп Ўзбекистонга ташриф буюриш истагини билдирдиКеча 17:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари