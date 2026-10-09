Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- YouTubeънинг энг машҳур блогери МрБеаст (Жимми Доналдсон)
- Ўзбекистонга ташриф буюрди ва Тошкент халқаро аеропортида самимий кутиб олинди.
- 500 миллиондан ортиқ обуначига эга бўлган блогернинг Марказий Осиёга илк ташрифи катта сенсацияга сабаб бўлди.
YouTube платформаси тарихидаги энг машҳур ва энг кўп обуначига эга контент яратувчиси, америкалик блогер MrBeast (Жимми Дональдсон) расмий ташриф билан Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳрига етиб келди. 500 миллиондан ортиқ глобал аудиторияга эга юлдузнинг Марказий Осиёга илк ташрифи нафақат мамлакатдаги миллионлаб ёшлар, балки бутун минтақа интернет ҳамжамиятида ҳақиқий сенсацияга айланди.
Ижтимоий тармоқларда жаҳон даражасидаги блогернинг Тошкент халқаро аэропорти терминалидан чиқиб келиши ва уни самимий кутиб олиш лаҳзалари муҳрланган дастлабки эксклюзив кадрлар тарқалди.
Самимий табассум ва қўл бериб кўришиш: MrBeast Тошкентда қандай кутиб олинди?
Тарқалган фото ва видеолавҳалардан кўриш мумкинки, Жимми Дональдсон ўзига хос содда, камтарона образ — қора рангли толстовка, оқ кепка ва шортикда кўриниш берган:
Илиқ муносабат: MrBeast кутиб олувчилар билан очиқ чеҳра, табассум ва юксак кайфиятда кўришиб, ўзбек мухлисларига қўл бериб саломлашган;
Аэропортдан чиқиш: Блогер ва унинг гуруҳи хавфсизлик хизмати ҳамда ташкилотчилар ҳамроҳлигида аэропортнинг VIP терминалидан чиқиб, махсус ажратилган кортежга йўл олган;
Очиқ мулоқот: Дунёнинг энг бой ва машҳур интернет юлдузларидан бири бўлишига қарамай, Дональдсон ўзини ниҳоятда эркин ва дўстона тутган.
Ташриф тафсилотлари: Пойтахтда нималар кутилмоқда?
MrBeast’нинг Ўзбекистонга ташрифи тасодифий бўлмай, махсус дастур доирасида амалга оширилмоқда:
Ташкилотчи: Ушбу мисли кўрилмаган ташриф Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси (ACDF) томонидан уюштирилди;
Ёпиқ ва махсус учрашув: Тошкентда блогер иштирокида махсус интерактив тадбир режалаштирилган бўлиб, унда фақат олдиндан рўйхатдан ўтган ва тасодифий танлов орқали саралаб олинган чекланган сонли мухлислар иштирок этади;
Қимматбаҳо совринлар ва ўйинлар: MrBeast услубига хос тарзда викториналар, қизиқарли топшириқлар ва совринли чиқишлар ўтказилиши кутилмоқда.
Глобал эътибор ва туризм салоҳияти
Ярим миллиарддан зиёд обуначига эга суперюлдузнинг Тошкентга келиши Ўзбекистоннинг рақамли олам ва медиа майдондаги нуфузини кескин оширади:
Мамлакат тарғиботи: Жаҳон миқёсидаги энг йирик контентмейкернинг Ўзбекистондан туриб тайёрлайдиган ҳар қандай видеоси ёки сториси мамлакат туризми ва маданиятини бутун дунёга танитишда катта туртки бўлади;
Ёшлар ва креатив индустрия: Бу воқеа маҳаллий контент яратувчилари ва блогерлар ҳамжамияти учун ҳам халқаро майдон билан интеграциялашувда янги тўлқинни бошлаб берди.
Ҳозирда миллионлаб мухлисларнинг нигоҳи MrBeast’нинг Тошкентдаги навбатдаги қадамлари, у тайёрлайдиган эҳтимолий челленжлар ва кутилаётган сюрпризларга қаратилган.
Изоҳлар 0
…