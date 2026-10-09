Дунёнинг 1-рақамли блогери илк бор Ўзбекистонда, у нималарни тасвирга олмоқда?

·80·Маданият
Дунёнинг 1-рақамли блогери илк бор Ўзбекистонда, у нималарни тасвирга олмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дунё бўйлаб 520 миллиондан зиёд кузатувчига эга бўлган YouTube-блогер МрБеаст (Жимми Доналдсон)
  • Ўзбекистонда янги видеосини тасвирга олишни бошлади.
  • Унинг жамоаси Тошкентдаги Замонавий санъат марказида суратга олиш ишларини олиб бормоқда ва маҳаллий маданият билан боғлиқ ноодатий синовлар кутилмоқда.
  • Бугун МрБеаст 200 нафар танлаб олинган мухлиси билан Тошкентда учрашув ўтказади.

Дунё бўйлаб 520 миллиондан зиёд кузатувчига эга бўлган сайёрамизнинг энг машҳур YouTube-блогер ва тадбиркори MrBeast (Жимми Дональдсон) тарихий ташриф билан Ўзбекистон пойтахти Тошкентга етиб келди. Жаҳон интернет оламининг бош юлдузи нафақат пойтахтга қадам ранжида қилди, балки ўз жамоаси билан биргаликда глобал томошабинлар учун янги видеосини тасвирга олиш ишларига ҳам расман киришди.

Мазкур воқеа Ўзбекистон ёшлари ва рақамли контент ҳамжамияти орасида улкан шов-шув ва қизиқиш тўлқинини келтириб чиқарди.

Тошкентдаги суратга олиш жараёни: Тафсилотлар қаерда кечмоқда?

MrBeast жамоасининг пойтахтдаги фаолияти ўта қизғин ва тезкорлик билан йўлга қўйилди:

  • Пойтахтдаги дастлабки ҳаракатлар: Блогер ва унинг суратга олиш гуруҳи бир кун олдин Тошкент кўчаларида кўриниш берган бўлиб, янги режадаги соннинг дастлабки эпизодларини муҳрлашга улгурган;

  • Асосий локация: Бугунги кунда MrBeast жамоаси Тошкентдаги Замонавий санъат маркази (Center for Contemporary Arts) майдонида синов ва махсус тасвирга олиш ишларини олиб бормоқда;

  • Сюрпризлар кутилмоқда: Блогернинг услубига хос тарзда Ўзбекистондаги чиқиш ҳам ноодатий чақириқлар, маҳаллий маданият билан боғлиқ синовлар ёки кутилмаган челленжлардан иборат бўлиши тахмин қилинмоқда.

Минглаб аризалардан танлаб олинган 200 бахтли мухлис

Бугун Тошкент шаҳрида юлдузнинг мухлислари билан бепул форматидаги махсус учрашуви ташкил этилади:

  • Мисли кўрилмаган танлов: Тадбирда қатнашиш учун расмий платформа орқали бир неча минглаб ўзбекистонлик ёшлар рўйхатдан ўтган;

  • Ёпиқ формат ва тасодифий саралаш: Хавфсизлик ва тадбир сифатини таъминлаш мақсадида, ариза топширганлар орасидан тасодифий рақамлар генератори (random) ёрдамида фақатгина 200 нафар энг бахтли мухлис танлаб олинди;

  • Имтиёзли мулоқот: Ушбу омадли ёшлар дунёнинг энг бой ва машҳур блогери билан бевосита юзма-юз кўришиш, суҳбатлашиш ва эсдалик лаҳзаларини муҳрлаш имкониятига эга бўладилар.

Обуначилар бўйича мутлақ рекордчи ва молиявий империя эгаси

MrBeast шунчаки оддий блогер эмас, балки улкан бизнес ва хайрия тармоғи раҳбари саналади:

  • 520 миллионлик глобал армия: Унинг асосий YouTube канали дунё тарихидаги энг кўп аудиторияни бирлаштирган платформа бўлиб, йирик молиявий совринлар, экстремал синовлар ва кенг кўламли лойиҳалари билан ном қозонган;

  • Beast Philanthropy фонди: Дональдсон ўзининг хайрия фонди орқали бутун дунё бўйлаб очликка қарши курашиш, тоза ичимлик суви қудуқларини қуриш ва беморларга ёрдам бериш бўйича глобал кампанияларни муваффақиятли молиялаштириб келади;

  • Финтех оламидаги қадам: Жорий йилнинг февраль ойида MrBeast ёшлар ва ўсмирларга мўлжалланган 7 миллион фойдаланувчига эга Step мобил онлайн-банкини сотиб олиб, бизнес оламидаги мавқеини янада кенгайтирган эди (банк хизматлари Evolve Bank & Trust ҳамкорлигида кўрсатилади).

YouTube афсонасининг Тошкентда чиқарадиган янги ролиги бутун дунё бўйлаб юз миллионлаб марта томоша қилиниши шубҳасиз бўлиб, бу Ўзбекистоннинг замонавий қиёфаси, туризми ва маданиятини сайёрамиз бўйлаб тарғиб қилишда мисли кўрилмаган медиа туртки бўлади.

МрБистТошкентЗамонавий санъат марказиБист Филантропи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

MrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказадиMrBeast Ўзбекистонга келади: Тошкентда мухлислари билан учрашув ўтказади6 октябр 16:09MrBeast 24 соатлик кўришлар бўйича ўз рекордини янгиладиMrBeast 24 соатлик кўришлар бўйича ўз рекордини янгилади6 октябр 17:38Ютуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этдиЮтуб қироли MrBeast ярим миллиардлик маррани биринчи бўлиб забт этди14 июн 16:56Ўзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфиЎзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфи30 сентябр 16:41Ўзбек киносининг кажоли ва сирли юлдузи Лола Элтоева ҳақида нималарни биласиз?Ўзбек киносининг кажоли ва сирли юлдузи Лола Элтоева ҳақида нималарни биласиз?23 апрел 16:02Телебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқдаТелебошловчи Аҳрор Қўшматов учун атиги 24 соат ичида миллиардлаб сўм йиғилгани айтилмоқдаБугун 13:42
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди