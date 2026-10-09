Дунёнинг 1-рақамли блогери илк бор Ўзбекистонда, у нималарни тасвирга олмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дунё бўйлаб 520 миллиондан зиёд кузатувчига эга бўлган YouTube-блогер МрБеаст (Жимми Доналдсон)
- Ўзбекистонда янги видеосини тасвирга олишни бошлади.
- Унинг жамоаси Тошкентдаги Замонавий санъат марказида суратга олиш ишларини олиб бормоқда ва маҳаллий маданият билан боғлиқ ноодатий синовлар кутилмоқда.
- Бугун МрБеаст 200 нафар танлаб олинган мухлиси билан Тошкентда учрашув ўтказади.
Дунё бўйлаб 520 миллиондан зиёд кузатувчига эга бўлган сайёрамизнинг энг машҳур YouTube-блогер ва тадбиркори MrBeast (Жимми Дональдсон) тарихий ташриф билан Ўзбекистон пойтахти Тошкентга етиб келди. Жаҳон интернет оламининг бош юлдузи нафақат пойтахтга қадам ранжида қилди, балки ўз жамоаси билан биргаликда глобал томошабинлар учун янги видеосини тасвирга олиш ишларига ҳам расман киришди.
Мазкур воқеа Ўзбекистон ёшлари ва рақамли контент ҳамжамияти орасида улкан шов-шув ва қизиқиш тўлқинини келтириб чиқарди.
Тошкентдаги суратга олиш жараёни: Тафсилотлар қаерда кечмоқда?
MrBeast жамоасининг пойтахтдаги фаолияти ўта қизғин ва тезкорлик билан йўлга қўйилди:
Пойтахтдаги дастлабки ҳаракатлар: Блогер ва унинг суратга олиш гуруҳи бир кун олдин Тошкент кўчаларида кўриниш берган бўлиб, янги режадаги соннинг дастлабки эпизодларини муҳрлашга улгурган;
Асосий локация: Бугунги кунда MrBeast жамоаси Тошкентдаги Замонавий санъат маркази (Center for Contemporary Arts) майдонида синов ва махсус тасвирга олиш ишларини олиб бормоқда;
Сюрпризлар кутилмоқда: Блогернинг услубига хос тарзда Ўзбекистондаги чиқиш ҳам ноодатий чақириқлар, маҳаллий маданият билан боғлиқ синовлар ёки кутилмаган челленжлардан иборат бўлиши тахмин қилинмоқда.
Минглаб аризалардан танлаб олинган 200 бахтли мухлис
Бугун Тошкент шаҳрида юлдузнинг мухлислари билан бепул форматидаги махсус учрашуви ташкил этилади:
Мисли кўрилмаган танлов: Тадбирда қатнашиш учун расмий платформа орқали бир неча минглаб ўзбекистонлик ёшлар рўйхатдан ўтган;
Ёпиқ формат ва тасодифий саралаш: Хавфсизлик ва тадбир сифатини таъминлаш мақсадида, ариза топширганлар орасидан тасодифий рақамлар генератори (random) ёрдамида фақатгина 200 нафар энг бахтли мухлис танлаб олинди;
Имтиёзли мулоқот: Ушбу омадли ёшлар дунёнинг энг бой ва машҳур блогери билан бевосита юзма-юз кўришиш, суҳбатлашиш ва эсдалик лаҳзаларини муҳрлаш имкониятига эга бўладилар.
Обуначилар бўйича мутлақ рекордчи ва молиявий империя эгаси
MrBeast шунчаки оддий блогер эмас, балки улкан бизнес ва хайрия тармоғи раҳбари саналади:
520 миллионлик глобал армия: Унинг асосий YouTube канали дунё тарихидаги энг кўп аудиторияни бирлаштирган платформа бўлиб, йирик молиявий совринлар, экстремал синовлар ва кенг кўламли лойиҳалари билан ном қозонган;
Beast Philanthropy фонди: Дональдсон ўзининг хайрия фонди орқали бутун дунё бўйлаб очликка қарши курашиш, тоза ичимлик суви қудуқларини қуриш ва беморларга ёрдам бериш бўйича глобал кампанияларни муваффақиятли молиялаштириб келади;
Финтех оламидаги қадам: Жорий йилнинг февраль ойида MrBeast ёшлар ва ўсмирларга мўлжалланган 7 миллион фойдаланувчига эга Step мобил онлайн-банкини сотиб олиб, бизнес оламидаги мавқеини янада кенгайтирган эди (банк хизматлари Evolve Bank & Trust ҳамкорлигида кўрсатилади).
YouTube афсонасининг Тошкентда чиқарадиган янги ролиги бутун дунё бўйлаб юз миллионлаб марта томоша қилиниши шубҳасиз бўлиб, бу Ўзбекистоннинг замонавий қиёфаси, туризми ва маданиятини сайёрамиз бўйлаб тарғиб қилишда мисли кўрилмаган медиа туртки бўлади.
Изоҳлар 0
…