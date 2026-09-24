Шавкат Мирзиёев Балиқчи туманидаги Сунъий интеллект марказига борди (видео)
Ўзбекистон ҳудудларида рақамли трансформация ва инновацион иқтисодиётни ривожлантириш пойтахт чегарасидан чиқиб, чекка туман ва қишлоқлар қамровига жадал кириб бормоқда. Президент Шавкат Мирзиёев Андижон вилоятига ташрифи доирасида Балиқчи туманида фаолият бошлаган замонавий Сунъий интеллект марказига ташриф буюрди ҳамда маҳаллий ёшлар томонидан ишлаб чиқилган истиқболли стартап лойиҳалари билан шахсан танишди. “Академия ИТ Стар” корхонаси ташаббуси билан, давлатимиз раҳбарининг 2024 йил 26 февралдаги рақамлаштириш соҳасида хизматлар экспортини ривожлантиришга оид қарори асосида бунёд этилган ушбу мажмуа қишлоқ ёшларининг катта шаҳарларга кетмасдан, ўз яшаш жойида дунё талаб қилаётган энг илғор IT-касбларни эгаллаши учун беқиёс платформа яратди.
Умумий қиймати 15 миллиард сўмлик ушбу лойиҳа натижасида 100 та юқори даромадли янги иш ўрни ташкил қилинди. Марказда дастурлаш, робототехника, сунъий интеллект ва рақамли маркетинг бўйича таълим олаётган ёшлар нафақат билим олмоқда, балки реал иқтисодиёт билан ҳамнафас ишламоқда: муассаса томонидан ҳозирга қадар 500 дан ортиқ тадбиркорлик субъектига сунъий интеллект ёрдамида бизнесни автоматлаштириш бўйича нақ 8,5 миллиард сўмлик амалий IT-хизматлар кўрсатилди. Андижон вилоятидаги 65 мингта бизнес субъектининг айни пайтдаги 129 мингдан ортиқ рақамли мутахассисларга бўлган талабини қоплашда мазкур марказ бош кўприкка айланмоқда.
Хўш, туманда очилган Сунъий интеллект маркази қишлоқ ёшларини қандай қилиб долларлик даромадга олиб чиқмоқда, сунъий интеллект маҳаллий бизнесга қандай миллиардларни тежамоқда ва стартаплар нима учун Президент эътирофига сазовор бўлди?
«129 минг кадрлик эҳтиёж, 8,5 миллиардлик хизмат ва 100 та иш ўрни»: Балиқчи марказининг 5 та асосий нуқтаси
Давлатимиз раҳбари танишган Сунъий интеллект марказидан энг муҳим рақам ва кўрсаткичлар:
Қишлоқ ёшлари учун маҳаллий IT-макон: Балиқчи йигит-қизлари Тошкент ёки хорижга бормасдан, туманнинг ўзида энг илғор сунъий интеллект ва дастурлаш кўникмаларини эгалламоқда;
15 миллиард сўмлик инвестиция ва 100 та иш ўрни: “Академия ИТ Стар” лойиҳаси доирасида юқори маошли мутахассислар учун 100 та янги иш ўрни барпо этилди;
Бизнес учун 8,5 миллиард сўмлик амалий ечим: Марказ томонидан 500 дан ортиқ маҳаллий тадбиркорга сунъий интеллект ва рақамли технологиялар бўйича 8,5 млрд сўмлик хизматлар кўрсатилди;
Вилоятдаги 129 минглик бозор нишони: Андижондаги 65 минг тадбиркорнинг СММ, мобилография, дизайн ва AI мутахассисларига бўлган эҳтиёжи тўлиқ ҳисобга олиниб, ўқув дастурлари шунга мосланди;
Президент билан стартаплар мулоқоти: Шавкат Мирзиёев ёш дастурчиларнинг стартапларини кўздан кечириб, уларнинг ташаббусларини кенгайтириш бўйича қўшимча кўрсатмалар берди.
Рақамли таълим ва бозор эҳтиёжи: Эски ўқув курслари ва Балиқчидаги Сунъий интеллект маркази таққоси
Ҳудудий IT-марказнинг амалий афзалликлари ва меҳнат бозорига таъсири таҳлили:
Мезонлар ва йўналишлар
Анъанавий назарий ўқув курслари
Балиқчи туманидаги Сунъий интеллект маркази
Таълим ва амалиёт мувозанати
Фақат назария, реал буюртмалар билан ишламайди
Талабалар жараённинг ўзида реал стартаплар ва тижорий лойиҳалар яратади
Бизнес билан ҳамкорлик
Тадбиркорлар талабидан узилган дастурлар
500 дан ортиқ корхонага 8,5 млрд сўмлик АТ ва AI хизматлари кўрсатилган
Меҳнат бозорига мослашув
Умумий компютер саводхонлиги
Вилоятдаги 129 минглик эҳтиёж (СММ, дизайнер, AI мутахассиси)га йўналтирилган
Лойиҳа кўлами ва иш ўрни
Кичик гуруҳлар, чекланган шароит
15 миллиард сўмлик мажмуа, 100 та янги доимий юқори технологик иш ўрни
Ўқитиладиган йўналишлар
Одатий офис дастурлари
Сунъий интеллект, робототехника, дастурлаш ва рақамли маркетинг
Ҳудудий чекловларнинг йўқолиши
Ёшлар яхши маош учун пойтахтга кетишга мажбур
Ўз яшаш жойида — Балиқчида туриб халқаро ва ички бозорга ишлаш имкони
Технологик ва иқтисодий экспертиза: Нега чекка ҳудудлардаги AI марказлари миллий даромадни оширади?
Ахборот технологиялари бўйича экспертлар ва иқтисодчиларнинг хулосалари:
«Экспорт хизмати — кон хомашёсидан қиммат»: Ахборот технологиялари ва сунъий интеллект маҳсулотлари логистика харажатларини, чегара божларини талаб қилмайди; Балиқчилик ёшлар яратган дастурий код ёки AI алгоритми интернет орқали бутун дунёга сотилиб, мамлакатга соф валюта оқимини таъминлайди;
Маҳаллий бизнесни сунъий интеллект билан кучайтириш: 500 та тадбиркорнинг 8,5 миллиард сўмлик IT-хизмат олгани — бу корхоналарда ҳисоб-китоб, маркетинг ва мижозларга хизмат кўрсатиш сунъий интеллектга топширилганини англатади; бу харажатларни кескин қисқартириб, рақобатбардошликни оширади;
129 минг кадрлик «кадрлар бўшлиғи»ни тўлдириш: Андижон саноат ва савдода етакчи вилоятлардан бири бўлиб, корхоналар рақамлашмаса ривожлана олмайди; маҳаллий бозорнинг 129 минг мутахассисга бўлган чанқоғини мана шундай ихтисослашган марказлар орқали тезкор қоплаш иқтисодий ўсишни камида 10–15 фоизга тезлаштиради;
Ёшлар ўртасидаги интеллектуал сакраш: Марказдаги шароитлар чекка қишлоқ боласида «мен дунёнинг исталган дастурчиси билан рақобатлаша оламан» деган юксак ишончни шакллантиради, бу эса миллий стартап экотизимининг пойдеворидир.
Давлатимиз раҳбарининг Балиқчидаги ушбу ташаббуси Ўзбекистонда сунъий интеллект ва рақамли иқтисодиёт ҳар бир ҳудуднинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланаётганини кўрсатди.
Сизнингча, чекка туманларда бундай замонавий Сунъий интеллект марказларининг очилиши қишлоқ ёшларининг ҳаётини қанчалик ўзгартира олади? Маҳаллий тадбиркорларнинг сунъий интеллектдан фойдаланишга ўтаётганига қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиздаги рақамли инқилобга бағишланган ушбу муҳим таҳлилий мақолани барча замондошларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…