Ўзбекистонда яйловлардан ўт ўриш пулли бўладими? Қонунчилик палатаси изоҳ берди

1 дақиқа ўқиш27
Ўзбекистонда яйловлардан ўт ўриш пулли бўладими? Қонунчилик палатаси изоҳ берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда яйловлардан ўт ўриш учун чипта сотиб олиш ва пул тўлаш талаб этилиши ҳақидаги хабарлар асоссиз деб топилди.
  • Олий Мажлис Қонунчилик палатаси матбуот котиби Ғуломжон Самадовга кўра, муҳокама қилинаётган «Яйловлар тўғрисида»ги қонун лойиҳаси аҳолига қўшимча молиявий юклама яратишни эмас, балки яйловлардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришни кўзлайди.

12 ноябрь куни ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонда яйловлардан ўт ўриш учун ҳам махсус чипта сотиб олиш ва пул тўлаш талаб этилиши ҳақида хабарлар тарқалди. Мазкур хабарларга Олий Мажлис Қонунчилик палатаси матбуот котиби Ғуломжон Самадов муносабат билдирди.

Унинг таъкидлашича, ижтимоий тармоқларда тарқалаётган «энди ўт ўриш учун ҳам чипта сотиб олиш керак» мазмунидаги хабарлар асоссиз.

Қайд этилишича, Қонунчилик палатасида муҳокама қилинаётган «Яйловлар тўғрисида»ги қонун лойиҳаси аҳоли ва тадбиркорлар учун қўшимча молиявий юклама яратишни эмас, балки яйловлардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришни назарда тутади.

Расмий изоҳда жамоат яйловларини аҳолига бепул бериш ва улардан текин фойдаланиш тартиби белгиланаётгани таъкидланган.

Шу билан бирга, масаланинг айрим жиҳатларига аниқлик киритиш зарур. Қонунчилик палатаси 10 ноябрь куни қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилган. Ҳужжатда яйловлардан фойдаланиш учун чипта механизми ҳам назарда тутилган, бироқ унинг пулли ёки бепул бўлиши палатанинг расмий хабарида аниқ кўрсатилмаган.

Халқ демократик партияси фракцияси йиғилишида эса лойиҳа ташаббускори чипта пулли бўлишини айтган. Президентнинг 2026 йил 14 октябрдаги қарорида ташкил этиладиган жамоат яйловларидан маҳаллий аҳоли бепул фойдаланиши белгиланган, аммо ушбу қарорда чипта механизми назарда тутилмаган.

Демак, қонун лойиҳаси ҳали якуний қабул қилинмаган. Яйловлардан фойдаланиш, жумладан, ўт ва пичан ўриш учун чипта талаб қилиниши ҳамда унинг нархи қандай белгиланиши бўйича якуний тартиб ҳужжатнинг кейинги муҳокамалари ва қабул қилинадиган нормаларга боғлиқ.

Мақола сизга ёқдими?
Чарос«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Ўзбекистон янгиликлари