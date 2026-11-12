Бўлим бошлиғи бир кунда ишга тикланди
Суд ҳужжатлари ижросини ўз вақтида ва тўлиқ таъминлаш, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини тиклаш борасида Мажбурий ижро бюроси Муборак туман бўлими томонидан тизимли ишлар амалга оширилмоқда.
Хусусан, ФИБ Косон туманлараро судининг 2026 йил 5 октябрдаги ҳал қилув қарорига асосан, даъвогарни аввалги иш жойига тиклаш белгиланган.
Мазкур суд ҳужжатига мувофиқ, жавобгар қўшма корхонанинг ишдан бўшатиш тўғрисидаги буйруғи ғайриқонуний деб топилиб, бекор қилинган ҳамда даъвогар фуқарони Иш юритиш ва ҳужжатлар билан ишлаш бўлими бошлиғи лавозимига қайта тиклаш мажбурияти юклатилган.
Ушбу ижро ҳужжати Бюронинг Муборак туман бўлими иш юритувига келиб тушгач, ижро ҳаракатлари тезкорлик билан ташкил этилди. Натижада суд ҳужжати ижроси атиги бир кун муддатда тўлиқ таъминланиб, фуқаронинг меҳнат ҳуқуқи тикланди.
Таъкидлаш жоизки, суд ҳужжатларининг ўз вақтида ижро этилиши қонун устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ҳамда одил судлов самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…