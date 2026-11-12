Бўлим бошлиғи бир кунда ишга тикланди

1 дақиқа ўқиш5
Бўлим бошлиғи бир кунда ишга тикланди

Суд ҳужжатлари ижросини ўз вақтида ва тўлиқ таъминлаш, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини тиклаш борасида Мажбурий ижро бюроси Муборак туман бўлими томонидан тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, ФИБ Косон туманлараро судининг 2026 йил 5 октябрдаги ҳал қилув қарорига асосан, даъвогарни аввалги иш жойига тиклаш белгиланган.

Мазкур суд ҳужжатига мувофиқ, жавобгар қўшма корхонанинг ишдан бўшатиш тўғрисидаги буйруғи ғайриқонуний деб топилиб, бекор қилинган ҳамда даъвогар фуқарони Иш юритиш ва ҳужжатлар билан ишлаш бўлими бошлиғи лавозимига қайта тиклаш мажбурияти юклатилган.

Ушбу ижро ҳужжати Бюронинг Муборак туман бўлими иш юритувига келиб тушгач, ижро ҳаракатлари тезкорлик билан ташкил этилди. Натижада суд ҳужжати ижроси атиги бир кун муддатда тўлиқ таъминланиб, фуқаронинг меҳнат ҳуқуқи тикланди.

Таъкидлаш жоизки, суд ҳужжатларининг ўз вақтида ижро этилиши қонун устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ҳамда одил судлов самарадорлигини оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари