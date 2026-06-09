Айрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилинди

·0·Ўзбекистон
Айрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилинди

Мамлакатимизда давлат тилининг нуфузини ошириш ва ҳуқуқий ҳужжатлар тилини соддалаштириш йўлида муҳим тарихий қадам ташланди. Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг бугун, 9 июнь куни бўлиб ўтган навбатдаги ялпи мажлисида халқ вакиллари томонидан «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида»ги янги қонун лойиҳаси биринчи ўқишда атрофлича кўриб чиқилди ва бир овоздан маъқулланди. Бу ҳақдаги хушхабар она тилимиз софлиги ва ривожига беэътибор бўлмаган барча ватандошларимиз учун ниҳоятда ёқимли воқелик бўлди.

Мазкур янги қонун ташаббусидан кўзланган асосий мақсад — амалдаги қонунчилик тизимида ишлатилаётган айрим хорижий тушунчалар ва юридик атамаларни миллий тилимизга мослаштирган ҳолда ягона шаклга келтириш ҳамда уларнинг юридик-техник жиҳатдан мукаммал ва тўғри баён этилишини таъминлашдан иборатдир. Бу ўзгаришлар жамиятимизда ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга ҳам хизмат қилади.

Инновацион қонун лойиҳасига кўра, кундалик ҳаётимизда ва расмий ҳужжатларда фаол қўлланиб келинаётган бир қатор ўзлашма сўзларни соф ўзбекча муқобилларига алмаштириш назарда тутилмоқда. Хусусан:

  • «Аванс» сўзи бундан буён «бўнак» деб юритилади;

  • «Маркировка» атамаси «тамғалаш»га ўзгартирилади;

  • «Маршрут» тушунчаси ўрнига «йўналиш» сўзи қўлланилади;

  • Ҳаммамизга таниш бўлган «светофор» атамаси қонунларда «йўлчироқ» деб баён этилади;

  • Замонавий «коворкинг» сўзи эса «иш маркази» сифатида расмийлаштирилади;

  • Хавфсизлик белгиси бўлган «пароль» сўзи чиройли жаранглайдиган миллий «ўрон» сўзи билан алмаштирилади;

  • Шунингдек, «прогрессив» тушунчаси ҳам бундан буён «илғор» сўзи орқали ифодаланади.

Парламент мажлиси давомида депутатлар томонидан алоҳида қайд этилганидек, ушбу қонун лойиҳасининг ҳаётга татбиқ этилиши қонунчилик базасидаги мавжуд ноаниқликларни узил-кесил бартараф этишга, тушунчаларнинг турлича талқин қилинишига чек қўйишга ҳамда уларни тизимли равишда бирхиллаштиришга улкан ҳисса қўшади. Бу эса оддий фуқаролар учун ҳам ҳуқуқий нормаларни тушунишни сезиларли даражада осонлаштиради.

Қизғин кечган муҳокамалар ва қонун ижодкорларининг жиддий таҳлилларидан сўнг, мазкур қонун лойиҳаси депутатлар томонидан биринчи ўқишдаёқ концептуал жиҳатдан қабул қилинди ва кейинги босқичларга ўтказилди.

Юртимиздаги энг сўнгги сиёсий ислоҳотлар, парламент ҳаётидаги муҳим ўзгаришлар, она тилимиз софлиги йўлидаги янгиликлар ва жамиятимизнинг қайноқ воқеаларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда иссиқда автобус кутиш энди анча қулай бўлиши мумкинТошкентда иссиқда автобус кутиш энди анча қулай бўлиши мумкинБугун, 09:04Божхона пости инфратузилмаси яхшиландиБожхона пости инфратузилмаси яхшиландиБугун, 08:46 Она ва икки нафар фарзанднинг ўз уйига киритилиши таъминланди Она ва икки нафар фарзанднинг ўз уйига киритилиши таъминландиБугун, 08:45Ўзбекистонда AI стартаплари учун Президент соврини таъсис этилдиЎзбекистонда AI стартаплари учун Президент соврини таъсис этилдиБугун, 08:37Ўзбекистонликлар 4 ойда таълим учун қанча маблағ сарфлади?Ўзбекистонликлар 4 ойда таълим учун қанча маблағ сарфлади?Бугун, 07:59Ўзбекистонда эҳтиёжлар учун ажратилган кредитлар қаерга йўналтирилмоқда?Ўзбекистонда эҳтиёжлар учун ажратилган кредитлар қаерга йўналтирилмоқда?Бугун, 07:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди