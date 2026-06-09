Айрим атамаларни ўзбекчага ўзгартириш тўғрисидаги қонун қабул қилинди
Мамлакатимизда давлат тилининг нуфузини ошириш ва ҳуқуқий ҳужжатлар тилини соддалаштириш йўлида муҳим тарихий қадам ташланди. Олий Мажлис Қонунчилик палатасининг бугун, 9 июнь куни бўлиб ўтган навбатдаги ялпи мажлисида халқ вакиллари томонидан «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида»ги янги қонун лойиҳаси биринчи ўқишда атрофлича кўриб чиқилди ва бир овоздан маъқулланди. Бу ҳақдаги хушхабар она тилимиз софлиги ва ривожига беэътибор бўлмаган барча ватандошларимиз учун ниҳоятда ёқимли воқелик бўлди.
Мазкур янги қонун ташаббусидан кўзланган асосий мақсад — амалдаги қонунчилик тизимида ишлатилаётган айрим хорижий тушунчалар ва юридик атамаларни миллий тилимизга мослаштирган ҳолда ягона шаклга келтириш ҳамда уларнинг юридик-техник жиҳатдан мукаммал ва тўғри баён этилишини таъминлашдан иборатдир. Бу ўзгаришлар жамиятимизда ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга ҳам хизмат қилади.
Инновацион қонун лойиҳасига кўра, кундалик ҳаётимизда ва расмий ҳужжатларда фаол қўлланиб келинаётган бир қатор ўзлашма сўзларни соф ўзбекча муқобилларига алмаштириш назарда тутилмоқда. Хусусан:
«Аванс» сўзи бундан буён «бўнак» деб юритилади;
«Маркировка» атамаси «тамғалаш»га ўзгартирилади;
«Маршрут» тушунчаси ўрнига «йўналиш» сўзи қўлланилади;
Ҳаммамизга таниш бўлган «светофор» атамаси қонунларда «йўлчироқ» деб баён этилади;
Замонавий «коворкинг» сўзи эса «иш маркази» сифатида расмийлаштирилади;
Хавфсизлик белгиси бўлган «пароль» сўзи чиройли жаранглайдиган миллий «ўрон» сўзи билан алмаштирилади;
Шунингдек, «прогрессив» тушунчаси ҳам бундан буён «илғор» сўзи орқали ифодаланади.
Парламент мажлиси давомида депутатлар томонидан алоҳида қайд этилганидек, ушбу қонун лойиҳасининг ҳаётга татбиқ этилиши қонунчилик базасидаги мавжуд ноаниқликларни узил-кесил бартараф этишга, тушунчаларнинг турлича талқин қилинишига чек қўйишга ҳамда уларни тизимли равишда бирхиллаштиришга улкан ҳисса қўшади. Бу эса оддий фуқаролар учун ҳам ҳуқуқий нормаларни тушунишни сезиларли даражада осонлаштиради.
Қизғин кечган муҳокамалар ва қонун ижодкорларининг жиддий таҳлилларидан сўнг, мазкур қонун лойиҳаси депутатлар томонидан биринчи ўқишдаёқ концептуал жиҳатдан қабул қилинди ва кейинги босқичларга ўтказилди.
Юртимиздаги энг сўнгги сиёсий ислоҳотлар, парламент ҳаётидаги муҳим ўзгаришлар, она тилимиз софлиги йўлидаги янгиликлар ва жамиятимизнинг қайноқ воқеаларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…