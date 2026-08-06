Ўзбекистонда пулли автомобил йўллари бўйича янги тартиб тасдиқланди

·67·Ўзбекистон
Ўзбекистонда пулли автомобил йўллари бўйича янги тартиб тасдиқланди
Қисқача

Ўзбекистонда пулли автомобил йўлларини ташкил этиш, улардан фойдаланиш ва бошқариш тартибини белгиловчи «Автомобил йўллари тўғрисида»ги ЎРҚ–1162-сон Қонун 2026 йил 5 августда қабул қилинди. Пулли йўлларни қуриш, реконструксия қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисидаги қарор Ўзбекистон Республикаси Президенти ёки Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул қилинади, бунда параллел равишда яроқли муқобил бепул йўл мавжуд бўлиши керак.

Ўзбекистонда пулли автомобил йўлларини ташкил этиш, улардан фойдаланиш ҳамда бошқариш тартибини белгилайдиган янги ҳуқуқий асос қабул қилинди. «Автомобил йўллари тўғрисида»ги Қонун (ЎРҚ–1162-сон, 2026 йил 5 август) билан ушбу соҳадаги қатор муҳим нормалар расман тасдиқланди.

Мазкур қонунга мувофиқ, автомобил йўлларини таъмирлаш, сақлаш ва уларнинг техник ҳолатини талаб даражасида ушлаб туриш ишлари йўл эгалари томонидан амалга оширилади. Зарур ҳолатларда бу ишларга ихтисослаштирилган йўл ташкилотлари ҳам жалб қилиниши мумкин.

Шунингдек, йирик габаритли ва оғир вазнли транспорт воситаларининг автомобил йўлларида ҳаракатланишига фақат махсус ваколатли орган ёки унинг тизимидаги тегишли идоралар томонидан берилган махсус рухсатнома мавжуд бўлган тақдирдагина рухсат этилади. Бу тартиб йўлларнинг техник ҳолатини сақлаш ва хавфсиз ҳаракатни таъминлашга хизмат қилади.

Қонунга кўра, пулли автомобил йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ҳамда улардан фойдаланиш тўғрисидаги қарор Ўзбекистон Республикаси Президенти ёки ўз ваколатлари доирасида Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул қилинади.

Айни пайтда муҳим шартлардан бири сифатида режалаштирилаётган пулли автомобил йўлига параллел равишда фуқаролар учун лозим даражадаги ва фойдаланишга яроқли муқобил бепул автомобил йўли мавжуд бўлиши белгиланди. Бу эса ҳайдовчиларга танлов имкониятини сақлаб қолишга қаратилган.

Қонунга мувофиқ, транспорт воситаси ҳайдовчиси пулли автомобил йўлидан фойдаланиш учун оператор билан оммавий шартнома тузиши лозим. Бу қуйидаги усуллардан бири орқали амалга оширилади:

  • пулли автомобил йўлига кириш орқали;

  • ҳаракатланиш учун тўловни махсус тўлов пунктида амалга ошириш орқали;

  • йўл талонини харид қилиш орқали.

Шу билан бирга, пулли автомобил йўлидан ҳаракатланиш учун тўлов жорий этилиши ҳайдовчиларга юқори тезлик режимида ҳаракатланиш имконияти, бутун йўналиш давомида юқори даражадаги сервис хизматлари ва замонавий инфратузилмадан фойдаланиш шарти билан амалга оширилиши белгиланган.

Янги қонуннинг қабул қилиниши мамлакатда автомобил йўллари инфратузилмасини янада ривожлантириш, транспорт ҳаракати хавфсизлигини ошириш, йўлларни сифатли сақлаш ва ҳайдовчилар учун замонавий хизматлар кўламини кенгайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.

ЎзбекистонЎзбекистон Республикаси ПрезидентиВазирлар Маҳкамаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанЎзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанБугун, 15:17Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаЎзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқдаБугун, 15:15Россияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаРоссияга ишлаш учун кетаётган ўзбекистонликлар сони камаймоқдаБугун, 13:56Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?Ўзбекистон тарихидаги энг иссиқ июль: Қайси вилоятларда рекордлар янгиланди?Бугун, 13:32Ўзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айландиЎзбекистон туризм даромадлари бўйича Марказий Осиёда етакчига айландиБугун, 12:32Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!Бухорода тарихий воқеа: Илк бор аэрологик шар муваффақиятли учирилди!Бугун, 10:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди