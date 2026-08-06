Ўзбекистонда пулли автомобил йўллари бўйича янги тартиб тасдиқланди
Ўзбекистонда пулли автомобил йўлларини ташкил этиш, улардан фойдаланиш ва бошқариш тартибини белгиловчи «Автомобил йўллари тўғрисида»ги ЎРҚ–1162-сон Қонун 2026 йил 5 августда қабул қилинди. Пулли йўлларни қуриш, реконструксия қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисидаги қарор Ўзбекистон Республикаси Президенти ёки Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул қилинади, бунда параллел равишда яроқли муқобил бепул йўл мавжуд бўлиши керак.
Ўзбекистонда пулли автомобил йўлларини ташкил этиш, улардан фойдаланиш ҳамда бошқариш тартибини белгилайдиган янги ҳуқуқий асос қабул қилинди. «Автомобил йўллари тўғрисида»ги Қонун (ЎРҚ–1162-сон, 2026 йил 5 август) билан ушбу соҳадаги қатор муҳим нормалар расман тасдиқланди.
Мазкур қонунга мувофиқ, автомобил йўлларини таъмирлаш, сақлаш ва уларнинг техник ҳолатини талаб даражасида ушлаб туриш ишлари йўл эгалари томонидан амалга оширилади. Зарур ҳолатларда бу ишларга ихтисослаштирилган йўл ташкилотлари ҳам жалб қилиниши мумкин.
Шунингдек, йирик габаритли ва оғир вазнли транспорт воситаларининг автомобил йўлларида ҳаракатланишига фақат махсус ваколатли орган ёки унинг тизимидаги тегишли идоралар томонидан берилган махсус рухсатнома мавжуд бўлган тақдирдагина рухсат этилади. Бу тартиб йўлларнинг техник ҳолатини сақлаш ва хавфсиз ҳаракатни таъминлашга хизмат қилади.
Қонунга кўра, пулли автомобил йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ҳамда улардан фойдаланиш тўғрисидаги қарор Ўзбекистон Республикаси Президенти ёки ўз ваколатлари доирасида Вазирлар Маҳкамаси томонидан қабул қилинади.
Айни пайтда муҳим шартлардан бири сифатида режалаштирилаётган пулли автомобил йўлига параллел равишда фуқаролар учун лозим даражадаги ва фойдаланишга яроқли муқобил бепул автомобил йўли мавжуд бўлиши белгиланди. Бу эса ҳайдовчиларга танлов имкониятини сақлаб қолишга қаратилган.
Қонунга мувофиқ, транспорт воситаси ҳайдовчиси пулли автомобил йўлидан фойдаланиш учун оператор билан оммавий шартнома тузиши лозим. Бу қуйидаги усуллардан бири орқали амалга оширилади:
пулли автомобил йўлига кириш орқали;
ҳаракатланиш учун тўловни махсус тўлов пунктида амалга ошириш орқали;
йўл талонини харид қилиш орқали.
Шу билан бирга, пулли автомобил йўлидан ҳаракатланиш учун тўлов жорий этилиши ҳайдовчиларга юқори тезлик режимида ҳаракатланиш имконияти, бутун йўналиш давомида юқори даражадаги сервис хизматлари ва замонавий инфратузилмадан фойдаланиш шарти билан амалга оширилиши белгиланган.
Янги қонуннинг қабул қилиниши мамлакатда автомобил йўллари инфратузилмасини янада ривожлантириш, транспорт ҳаракати хавфсизлигини ошириш, йўлларни сифатли сақлаш ва ҳайдовчилар учун замонавий хизматлар кўламини кенгайтиришга хизмат қилиши кутилмоқда.
…