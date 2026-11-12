WBC янги рейтингини эълон қилди: Ўзбекистонлик боксчиларнинг эгаллаган ўринлари қандай?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) профессионал боксчиларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди, унда 11 нафар ўзбекистонлик спортчи ўз ўрнига эга бўлди.
- Баҳодир Жалолов, Лазизбек Мулложонов ва Руслан Абдуллаев каби боксчилар ўз мавқеларини яхшилашга муваффақ бўлишди.
- Рейтингда энг юқори поғонани 3-ўрин билан Муроджон Аҳмадалиев банд этиб турибди.
Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) профессионал боксчиларнинг янгиланган рейтинг жадвалини эълон қилди. Бошқа нуфузли ташкилотлардан фарқли ўлароқ, Топ-40 кўринишидаги кенгайтирилган рейтингни тақдим этувчи мазкур рўйхатдан бу сафар ҳам жами 11 нафар ўзбекистонлик боксчи муносиб ўрин эгаллади.
Ўзбекистонлик боксчиларнинг WBC рейтингидаги янги марралари
Бизнинг спортчилар бир қатор вазн тоифаларида ўз мавқеларини яхшилашга муваффақ бўлишди. Жумладан, супероғир вазнда Баҳодир Жалолов ва Лазизбек Мулложонов ўз ўринларини кўтарган бўлса, биринчи ярим ўрта вазнда Руслан Абдуллаев кескин олдинга силжиш қилди.
Қуйида ўзбекистонлик боксчиларнинг WBC рейтингидаги жорий ҳолати билан жадвал орқали танишишингиз мумкин:
Вазн тоифаси
Спортчи
Жорий ўрин
Аввалги ўрин / Ўзгариш
Вазн чемпиони
Супероғир вазн (+101,6 кг)
Баҳодир Жалолов
10-ўрин
11-ўриндан кўтарилди
Агит Кабайел
Супероғир вазн (+101,6 кг)
Лазизбек Мулложонов
24-ўрин
25-ўриндан кўтарилди
Агит Кабайел
Суперўрта вазн (76,2 кг)
7-ўрин
6-ўриндан тушди
Сауль Альварес
Суперўрта вазн (76,2 кг)
Нурислом Исмоилов
27-ўрин
28-ўриндан кўтарилди
Сауль Альварес
Биринчи ўрта вазн (69,8 кг)
Исроил Мадримов
7-ўрин
8-ўриндан кўтарилди
Себастьян Фундора
Биринчи ярим ўрта вазн (63,5 кг)
Мужибилло Турсунов
26-ўрин
28-ўриндан кўтарилди
Далтон Смит
Биринчи ярим ўрта вазн (63,5 кг)
Шоҳжаҳон Эргашев
31-ўрин
Ўзгаришсиз қолди
Далтон Смит
Биринчи ярим ўрта вазн (63,5 кг)
Руслан Абдуллаев
18-ўрин
35-ўриндан кескин кўтарилди
Далтон Смит
Биринчи ярим ўрта вазн (63,5 кг)
Сирочбек Исмоилов
16-ўрин
Янги позицияда
Далтон Смит
Иккинчи энг енгил вазн (55,3 кг)
3-ўрин
Ўзгаришсиз қолди
Наоя Иноуэ
Иккинчи энг енгил вазн (55,3 кг)
Муҳаммад Шехов
10-ўрин
9-ўриндан тушди
Наоя Иноуэ
Етакчиларнинг кўрсаткичлари ва истиқболлар
Тадқиқ қилинаётган янгиланган рейтингга кўра, юртимиз вакиллари орасида энг юқори поғоналардан бирини иккинчи энг енгил вазн тоифасида ҳаракат қилувчи Муроджон Аҳмадалиев (3-ўрин) банд этиб турибди. Шунингдек, тажрибали боксчиларимиз Исроил Мадримов ҳамда Бектемир Мелиқўзиев кучли ўнликдан жой олган ҳолда ўз дивизионларидаги чемпионлик камари учун даъвогарлик қилиш имкониятларини сақлаб қолмоқда.
Сизнингча, яқин келажакда қайси ўзбекистонлик боксчимиз биринчи бўлиб WBC чемпионлик камари учун жанг қилиш ҳуқуқини қўлга киритади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…