WBC янги рейтингини эълон қилди: Ўзбекистонлик боксчиларнинг эгаллаган ўринлари қандай?

2 дақиқа ўқиш6
WBC янги рейтингини эълон қилди: Ўзбекистонлик боксчиларнинг эгаллаган ўринлари қандай?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) профессионал боксчиларнинг янгиланган рейтингини эълон қилди, унда 11 нафар ўзбекистонлик спортчи ўз ўрнига эга бўлди.
  • Баҳодир Жалолов, Лазизбек Мулложонов ва Руслан Абдуллаев каби боксчилар ўз мавқеларини яхшилашга муваффақ бўлишди.
  • Рейтингда энг юқори поғонани 3-ўрин билан Муроджон Аҳмадалиев банд этиб турибди.

Бутунжаҳон бокс кенгаши (WBC) профессионал боксчиларнинг янгиланган рейтинг жадвалини эълон қилди. Бошқа нуфузли ташкилотлардан фарқли ўлароқ, Топ-40 кўринишидаги кенгайтирилган рейтингни тақдим этувчи мазкур рўйхатдан бу сафар ҳам жами 11 нафар ўзбекистонлик боксчи муносиб ўрин эгаллади.

Ўзбекистонлик боксчиларнинг WBC рейтингидаги янги марралари

Бизнинг спортчилар бир қатор вазн тоифаларида ўз мавқеларини яхшилашга муваффақ бўлишди. Жумладан, супероғир вазнда Баҳодир Жалолов ва Лазизбек Мулложонов ўз ўринларини кўтарган бўлса, биринчи ярим ўрта вазнда Руслан Абдуллаев кескин олдинга силжиш қилди.

Қуйида ўзбекистонлик боксчиларнинг WBC рейтингидаги жорий ҳолати билан жадвал орқали танишишингиз мумкин:

Вазн тоифаси

Спортчи

Жорий ўрин

Аввалги ўрин / Ўзгариш

Вазн чемпиони

Супероғир вазн (+101,6 кг)

Баҳодир Жалолов

10-ўрин

11-ўриндан кўтарилди

Агит Кабайел

Супероғир вазн (+101,6 кг)

Лазизбек Мулложонов

24-ўрин

25-ўриндан кўтарилди

Агит Кабайел

Суперўрта вазн (76,2 кг)

Бектемир Мелиқўзиев

7-ўрин

6-ўриндан тушди

Сауль Альварес

Суперўрта вазн (76,2 кг)

Нурислом Исмоилов

27-ўрин

28-ўриндан кўтарилди

Сауль Альварес

Биринчи ўрта вазн (69,8 кг)

Исроил Мадримов

7-ўрин

8-ўриндан кўтарилди

Себастьян Фундора

Биринчи ярим ўрта вазн (63,5 кг)

Мужибилло Турсунов

26-ўрин

28-ўриндан кўтарилди

Далтон Смит

Биринчи ярим ўрта вазн (63,5 кг)

Шоҳжаҳон Эргашев

31-ўрин

Ўзгаришсиз қолди

Далтон Смит

Биринчи ярим ўрта вазн (63,5 кг)

Руслан Абдуллаев

18-ўрин

35-ўриндан кескин кўтарилди

Далтон Смит

Биринчи ярим ўрта вазн (63,5 кг)

Сирочбек Исмоилов

16-ўрин

Янги позицияда

Далтон Смит

Иккинчи энг енгил вазн (55,3 кг)

Муроджон Аҳмадалиев

3-ўрин

Ўзгаришсиз қолди

Наоя Иноуэ

Иккинчи энг енгил вазн (55,3 кг)

Муҳаммад Шехов

10-ўрин

9-ўриндан тушди

Наоя Иноуэ

Етакчиларнинг кўрсаткичлари ва истиқболлар

Тадқиқ қилинаётган янгиланган рейтингга кўра, юртимиз вакиллари орасида энг юқори поғоналардан бирини иккинчи энг енгил вазн тоифасида ҳаракат қилувчи Муроджон Аҳмадалиев (3-ўрин) банд этиб турибди. Шунингдек, тажрибали боксчиларимиз Исроил Мадримов ҳамда Бектемир Мелиқўзиев кучли ўнликдан жой олган ҳолда ўз дивизионларидаги чемпионлик камари учун даъвогарлик қилиш имкониятларини сақлаб қолмоқда.

Сизнингча, яқин келажакда қайси ўзбекистонлик боксчимиз биринчи бўлиб WBC чемпионлик камари учун жанг қилиш ҳуқуқини қўлга киритади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари